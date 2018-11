[Direct Québec] : le "pacte de la transition" appelle à réduire notre empreinte écologique 

Autre manifestation ce 10 novembre pour réduire l'empreinte écologique du Québec : appuyés par des groupes écologistes, les citoyens préparent "une des plus grosses manifestations environnementales des dernières années". A deux semaines de la rentrée parlementaire à Québec, c'est une manifestation "historique" qui se prépare, pour Christian Bégin.

La marche aura lieu à Montréal et elle partira à 14 heures heure locale de la Place des festivals jusqu'à la Place du Canada, à l'initiative de La Planète s'invite au Parlement, un collectif citoyen qui milite pour les questions environnementales. Des personnalités des milieux culturel, politique et autres ont confirmé leur présence, comme Dominic Champagne et Guylaine Tremblay, a précisé au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne ce jeudi Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie à Greenpeace.



Ils ont donc décidé de lancer un cri de ralliement avant le début des travaux à l'Assemblée nationale. Et ils s'attendent à un rassemblement imposant, avec toutes les questions environnementales qui sont à l'ordre du jour : les changements climatiques, le transport d'hydrocarbures par train, les amas de plastique dans les océans, les épisodes de canicule qui ont fait des morts l'été dernier, entre autres.

Le gouvernement Legault n'est pas le seul à être interpellé, puisque le transport ferroviaire et les pipelines concernent au premier chef le gouvernement fédéral. Et les choix énergétiques nous touchent tous.