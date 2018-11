[Direct Québec] : "Vous croyez tout savoir sur le sexe ?" Rencontre avec la féministe Jeanette Bertrand

Abordant avec franchise et sincérité des sujets à dimension sociale, souvent peu traités dans les médias, Janette Bertrand a profondément marqué le journalisme et l'histoire de la télévision au Québec. A 93 ans, elle publie, avec le sociologue de la sexualité Michel Dorais,"Vous croyez tout savoir sur le sexe ?", un livre sur la sexualité au sens large qui parle de désir, d'intimité, de diversité, de l'ignorance des jeunes ou encore la sexualité des plus de 60 ans. "Direct Québec", c'est ce 1er novembre avec Janette Bertrand.