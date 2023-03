DIRECT - Retraites en France : opposants et partisans de la réforme restent mobilisés

6H51 TU. La CGT entrave la circulation sur le périphérique parisien

Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Ile-de-France de la CGT, ont entravé la circulation sur le périphérique parisien, lors d'une action pour protester contre la réforme des retraites.

Les manifestants sont descendus sur les voies à hauteur de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation sur le périphérique intérieur, avant de se diriger en cortège vers la porte de la Chapelle en obligeant les automobilistes à rouler au pas.

6H58 TU. 310 interpellations en France après les manifestations hier soir

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 310 personnes ont été interpellées en France, lors des manifestations du 16 mars contre le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

"L'opposition est légitime, les manifestations sont légitimes, le bordel ou la bordélisation non", a poursuivi sur RTL le ministre de l'Intérieur en dénonçant notamment "des effigies brûlées" à Dijon et des "préfectures prises pour cible" en fin de journée jeudi. "Les places des églises et des villages, c'est pas des ZAD!", a-t-il dit.

7H05 TU. LFI va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants à l'Assemblée

Jean-Luc Mélenchon a annoncé que le groupe La France Insoumise (LFI) va soutenir la motion de censure du goupe des indépendants (Liot) contre le gouvernement d'Elisabeth Borne après l'utilisation du 49.3.

L'ancien candidat à la présidentielle a également "encouragé" les "mobilisations spontanées dans tous le pays" sur France Inter.

7H15 TU. La raffinerie TotalEnergies de Normandie "sera arrêtée dès ce week-end

La raffinerie TotalEnergies de Normandie, où les salariés sont en grève mais où les expéditions se poursuivent, "sera arrêtée" à partir de ce week-end, a indiqué Eric Sellini, coordinnateur CGT au sein du groupe pétrolier.

"Les salariés ont haussé le ton" et "les principales unités commenceront à s'arrêter à partir de demain" de manière à ce que "normalement, la raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard", a-t-il détaillé, au lendemain de l'annonce par le gouvernement de son recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

7H42 TU. Le recours au 49.3 n'est pas un échec, affirme Olivier Dussopt

Invité sur RMC/BFMTV, le ministre du Travail Olivier Dussopt a nié que le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites soit "un échec".

Le ministre a reconnu "un moment de difficulté", "un moment où la vie politique est chahutée parce qu'un 49.3, ça chahute". Mais "au delà du 49.3, il faut avoir en tête la manière dont les débats se sont passés, avec énormément de violence. Je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant le pas sur la raison".

Interrogé sur le fait de savoir s'il était toujours légitime, M. Dussopt a répondu "bien sûr", ajoutant que la Première ministre "a le soutien de la majorité et la confiance du président".