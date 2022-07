DIRECT - Royaume-Uni : Boris Johnson quitte la présidence du parti conservateur, son successeur annoncé la semaine prochaine

Ce qu'il faut retenir à 13h00 TU.



- Le Premier ministre britannique Boris Johnson, usé par les scandales et affaibli par une série de démissions sans précédent, a annoncé sa démission de chef du parti conservateur, ouvrant la voie à son remplacement à la tête du gouvernement.



- Le calendrier pour l'élection d'un nouveau leader conservateur serait précisé la semaine prochaine.



- Au total, une soixantaine de départs ont été annoncés au sein du gouvernement depuis mardi, dont cinq ministres. Un exode d'une rapidité sans précédent dans l'histoire politique britannique.

12h54 TU. D'autres leaders conservateurs renversés par leur parti dans le passé.



Boris Johnson est le quatrième dirigeant conservateur à être mis à la porte par son parti, dans son cas après une série de scandales et des démissions en cascade dans son gouvernement ces trois derniers jours. Avant lui, Theresa May avait dû quitter son poste après un ultime rejet par les députés de son accord de Brexit. En 1990, Margaret Thatcher est partie en larmes après une fronde au sein de son gouvernement. Malgré sa très large victoire en 1987, l'introduction d'un impôt exigible auprès de tous les contribuables quels que soient leurs revenus, s'est heurté à une opposition frontale.



12h45 TU. Que retenir des trois ans de l'ère Johnson ?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, usé par les scandales et affaibli par une série de démissions sans précédent, a annoncé aujourd'hui sa démission de chef du parti conservateur, ouvrant la voie à son remplacement à la tête du gouvernement.

Retour sur les trois années au pouvoir du Premier ministre démissionnaire, avec Benjamin Béraud (TV5MONDE).

Le Premier ministre britannique Boris Johnson vient d'annoncer sa démission du parti conservateur. Il s'est exprimé ce jeudi lors d'une allocution devant le 10 Downing Street. Londres, 7 juillet 2022. Alberto Pezzali / ASSOCIATED PRESS



12h39TU. La présidence ukrainienne a remercié jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson pour son soutien dans les "moments les plus difficiles" de l'invasion russe, peu après sa démission comme chef du parti conservateur, ce qui ouvre la voie à son remplacement.



"Merci à Boris Johnson pour avoir compris la menace du monstre russe et avoir toujours été à l'avant-garde du soutien à l'Ukraine" et d'avoir "pris ses responsabilités dans les moments les plus difficiles", a écrit sur Twitter le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak.

To be a leader – to call Russia evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting Ukraine pic.twitter.com/vIuXVjUbzG — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022





12h37 TU. L'Irlande du Nord au coeur des préoccupations de l'Union européenne.



"De notre côté, les développements politiques ne changent pas notre position vis-à-vis du protocole, vis-à-vis de notre travail avec les autorités britanniques, avec l'Irlande du Nord", a précisé un autre porte-parole de la Commission européenne, Daniel Ferrie, également chargé des relations UE-Royaume-Uni. Il a ajouté que la procédure d'infraction lancée contre Londres en septembre 2021 pour violation du protocole nord-irlandais "reste en cours".



Le protocole nord-irlandais a été négocié entre Londres et Bruxelles dans le cadre du traité de divorce pour répondre à la délicate question de la frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne.



12h31 TU. L'Union européenne ne souhaite pas commenter le départ de Boris Johnson de la présidence du parti conservateur.



"Sur les événements (politiques) au Royaume-Uni, nous n'avons pas de commentaire à faire", a déclaré ce jeudi un porte-parole de l'exécutif européen, Johannes Bahrke, lors du point de presse quotidien. Il était interrogé peu avant la déclaration de Boris Johnson, qui a annoncé démissionner du parti conservateur et rester au pouvoir jusqu'à ce que soit désigné son successeur.

Lire aussi : Boris Johnson démissionne comme chef du parti conservateur

12h30 TU. Qui va prendre la suite de Johnson ?



Selon plusieurs projections, quatre personnes sont pressenties pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur. Selon la BBC, plusieurs figures de premier plan sont dans la "short list". Il pourrait s'agir de Liz Truss, Sajid Javid, Michael Gove, Nadhim Zahawi ou encore Jeremy Hunt.

Who could replace Boris Johnson as Conservative leader? https://t.co/e0dmEq2OeZ — BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2022



12h24 TU. L'Ukraine remercie Johnson pour son soutien "dans les moments les plus difficiles".



"Merci à Boris Johnson pour avoir compris la menace du monstre russe et avoir toujours été à l'avant-garde du soutien à l'Ukraine" et d'avoir "pris ses responsabilités dans les moments les plus difficiles", a écrit sur Twitter le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak.



12h21 TU. Liz Truss appelle au "calme et à l'unité" après la démission de Boris Johnson.



La cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss a appelé jeudi "au calme et à l'unité" après la démission de Boris Johnson comme chef du parti conservateur, ouvrant la voie à son remplacement à la tête du gouvernement.

The PM has made the right decision.



The Government under Boris's leadership had many achievements - delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.



We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found. — Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022

Le Premier ministre a pris la bonne décision (...) Nous avons besoin de calme et d'unité maintenant et de continuer à gouverner jusqu'à ce qu'un nouveau chef du parti soit désigné.

Liz Truss, cheffe de la diplomatie britannique.

12h16 TU. Décryptage après l'annonce de la démission de Boris Johnson.



Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, vient d'annoncer sa démission du parti conservateur. Quelles sont les conséquences sur la politique au Royaume-Uni ? Notre correspondante à Londres Marie Billon fait le point sur la situation.

Chargement du lecteur...

Lire aussi : Qui pour remplacer Boris Johnson ?

12h13 TU. Retour sur plusieurs semaines de tension au Royaume-Uni.



Comment Boris Johnson en est-il arrivé là ? De scandale en scandale, en dépit des défections, le Premier ministre britannique a pourtant tenté de s'accrocher jusqu'au bout. Mais il a dû se résoudre à quitter la présidence de son parti ce jeudi. Le récit de Séraphine Charpentier pour TV5MONDE.

Chargement du lecteur...

12h11 TU. Le premier ministre britannique, pris dans la tournmente, a annoncé sa démission a la tête du parti conservateur.



Boris Johnson vient de démissionner de la tête du Parti conservateur. Cette annonce ouvre la voie à son remplacement à Downing Street. Revivez l'allocution de Boris Johnson devant le 10 Downing Street.

Chargement du lecteur...



11h37 TU. Johnson quitte la présidence des Tories. Et après ?



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce jeudi sa démission de la présidence du parti conservateur. Il a indiqué qu'il resterait au pouvoir jusqu'à ce que soit désigné son successeur. Sa succession s'organise déjà et plusieurs noms circulent. Selon Boris Johnson, le calendrier pour l'élection d'un nouveau leader conservateur serait précisé la semaine prochaine.

C'est clairement la volonté du parti conservateur qu'il y ait un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre

Boris Johnson, lors de son allocution le 7 juillet 2022

11h30 TU. Suivez en direct l'allocution de Boris Johnson.

Watch live: Boris Johnson makes a statement as he resigns as Prime Minister https://t.co/40qJ00fNFo — Sky News (@SkyNews) July 7, 2022

11h21 TU. "Bye Boris" ?



Toute la journée mercredi, les démissions se sont succédées au sein du gouvernement Johnson. Le parti conservateur s'est dit lassé des scandales à répétition depuis que celui qui est l'ancien héros du Brexit est arrivé à Downing Street, en 2019. La séance hebdomadaire de questions à la Chambre avait été particulièrement houleuse pour Boris Johnson, avec de nouveaux appels à la démission dans son propre camp. Des rires témoignant de sa perte d'autorité ont résonné et un "bye Boris" scandé à la fin de la séance.

This is the moment the Commons Speaker is interrupted by a cheeky MP shouting 'bye Boris' as PMQs comes to an end. pic.twitter.com/c7O6QaA172 — LBC (@LBC) July 6, 2022



11h11 TU. Le départ annoncé de Boris Johnson aurait des effets positifs sur la livre.



Depuis le vote du Brexit en juin 2016, la livre est en baisse de 20% face au dollar et en repli de 10% face à l'euro. La perspective d'une démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui devrait être annoncée ce jeudi, profitait à la livre dans un marché soulagé de ne pas voir la crise politique se gangrener, d'après une analyse du cabinet City Index. Loin d'être désarçonnée par une énième crise politique à Westminster, la devise britannique prenait 0,63% à 1,2002 dollar vers 10h50 GMT. Face à l'euro, elle a même atteint un sommet en un mois, à 84,96 pence.

À Londres, les manifestants qui demandent la démission de Boris Johnson tentent de se faire entendre. Certains brandissent des pancartes avec des slogans tels que "Johnson a échoué". Royaume-Uni, 8 juillet 2022. Frank Augstein / ASSOCIATED PRESS

11h02 TU. La dette publique britannique progresse.



La dette publique britannique, qui a atteint des sommets avec les dépenses liées à la pandémie, est "sur une trajectoire insoutenable" sans hausse d'impôts ou réduction des dépenses, prévient jeudi l'organisme public de prévision budgétaire OBR. Au beau milieu d'une crise politique qui pourrait voir le Premier ministre Boris Johnson présenter jeudi sa démission à la tête du parti conservateur, "tout cela ajoute à une perspective difficile pour ce gouvernement et les prochains", ajoute dans un communiqué cet institut en charge des prévisions budgétaires pour l'exécutif. Au Royaume-Uni, la dette publique avait atteint en mai dernier 95,8% du PIB, son plus haut niveau depuis 1963.

Tout cela ajoute à une perspective difficile pour ce gouvernement et les prochains.

OBR au sujet de la dette publique du Royaume-Uni qui atteint des sommets (communiqué)

10h56 TU. En cas de démission du parti conservateur, que va devenir Boris Johnson?



Si Boris Johnson quitte son poste de chef de parti chez les Tories, il pourrait être contraint de quitter le gouvernement. Selon plusieurs médias britanniques, le Premier ministre pourrait toutefois assurer l'intérim pendant plusieurs mois, peut-être jusqu'à l'automne, le temps qu'un successeur soit nommé.

The possibility Boris Johnson could stay on as a "caretaker" prime minister until the autumn after he resigns today has caused concerns among government and opposition leaders https://t.co/k4nyKqOxKL — Sky News (@SkyNews) July 7, 2022



10h50 TU. De nouvelles nominations au gouvernement.



Alors que le sort du Premier ministre britannique Boris Johnson reste en suspens, de nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement. James Clervely est nommé à l'Éducation, Greg Clark devient secrétaire d'État en charge du logement.

The Rt Hon Greg Clark MP @GregClarkMP has been appointed Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities @luhc. pic.twitter.com/UdfDgIlToo — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 7, 2022

10h45 TU. Qu'est-ce que le "Partygate" ?



Le scandale du "partygate" désigne ces fêtes organisées à Downing Street à l'initiative de Boris Johnson durant le confinement anti-Covid. Mis en cause, il a fourni des explications variables pour tenter de se dédouaner. L'enquête de police estimant qu'il avait enfreint la loi, elle a été appuyée par une enquête administrative qui a dénoncé une "culture laxiste" à Downing Street. Ce scandale, parmi les autres polémiques, ont eu raison de la confiance du pays envers son Premier ministre, dans un contexte d'inflation au plus haut depuis 40 ans, de tensions sociales et d'augmentation des taxes.

10h35 TU. Qui peut succéder à Boris Johnson ?



Le Premier minitre britannique Boris Johnson doit quitter dans la journée la présidence du parti conservateur. Ce départ devrait aussi le démettre de ses fonctions de chef du gouvernement britannique, comme le prévoit la loi au Royaume-Uni. Mais qui va prendre sa succession ? Ben Wallace, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss... Plusieurs noms sont évoqués.

Une femme photographiée en train de toquer à la porte du 10 Downing Street à Londres. C'est l'adresse officielle du Premier ministre britannique. Roayume-Uni, 6 juillet 2022. Frank Augstein / ASSOCIATED PRESS

10h24 TU. Entre 69% et 72% des Britanniques souhaitent la démission de Boris Johnson, selon deux sondages.



Boris Johnson, formidable machine à gagner pendant la tempête du Brexit en 2019, était devenu pour les conservateurs une machine à perdre, après plusieurs revers lors d'élections locales et législatives partielles. Sa cote de popularité était passée de 66% d'opinions favorables en avril 2020 à 23% fin juin (baromètre YouGov). Et entre 69% et 72% des Britanniques souhaitaient sa démission, selon deux sondages parus cette semaine.



10h14 TU. Scandales en série au sein même du parti conservateur.



Ces dernières semaines, les scandales sexuels se sont multipliés chez les conservateurs. Un député soupçonné de viol a été arrêté puis libéré sous caution mi-mai. Un ancien parlementaire condamné en mai à 18 mois de prison pour l'agression sexuelle d'un adolescent. Plus récemment, le 5 juillet, Boris Johnson s'est excusé et reconnait une "erreur" en ayant nommé en février dans son gouvernement Chris Pincher. Le "Whip", chargé de la discipline parlementaire des députés conservateurs, était accusé d'agressions sexuelles et "BoJo" a reconnu qu'il avait été mis au courant.

(Re) lire : Le gouvernement de Boris Johnson secoué par un nouveau scandale sexuel

Boris Johnson au 10 Downing Street, à Londres, le 6 juin 2022. AP/Alberto Pezzali

10h07 TU. Une cinquantaine de départs en 48 heures.



57 départs ont été annoncés au sein du gouvernement depuis mardi. Cinq ministres et des dizaines de collaborateurs ont quitté le gouvernement. Un exode d'une rapidité sans précédent dans l'histoire politique britannique.



09h45 TU. Rencontre (infructueuse) hier soir entre Johnson et des ministres qui tentent de le convaincre de démissionner.



Jeudi, personne n'est venu défendre Boris Johnson sur les programmes d'information du matin, comme c'est habituellement l'usage. Mercredi soir, plusieurs ministres s'étaient rendus à Downing Street pour essayer, en vain, de convaincre Boris Johnson qu'ayant perdu la confiance du parti conservateur après trois années turbulentes au pouvoir, il devait démissionner, dans son intérêt et celui du pays.



Celui-ci aurait dit à des collègues qu'ils devraient "plonger les mains dans le sang" pour le sortir de Downing Street, rapportait jeudi le tabloïd The Sun. Certains commentateurs faisaient le rapprochement avec Donald Trump refusant de reconnaitre le résultat de l'élection présidentielle américaine en 2020.

Pourquoi la démission de Boris Johnson à la tête du Parti Conservateur acterait à moyen ou court terme la fin de sa présence au 10 Downing street ?



- Le Premier ministre est nommé par le monarque qui choisit le chef de parti susceptible de jouir de la confiance de la Chambre des communes.



- Le Premier ministre nomme ensuite les autres membres du cabinet et du gouvernement responsable collectivement devant le parlement.



- Avant chaque élection législative les deux grands partis, le Labour et le Parti Conservateur, élisent leur chef. Les Britanniques lorsqu'ils votent aux élections générales votent pour le chef de parti qui est le candidat de fait au poste de Premier ministre.



- Le chef du gouvernement britannique tient sa légimité de son parti.

09h37 TU. Comment va s'organiser la succession de Boris Johnson à la tête des Tories ?



Lorsque la démission de Boris Johnson à la tête de son parti sera officialisée, le les Conservateurs devront organiser de nouvelles élections pour lui trouver un successeur. Selon l'agence de presse Reuters, ce processus pourrait prendre deux mois. Pour l'heure, le rôle que pourrait avoir Boris Johnson durant cette tractation, notamment au sujet de l'intérim, n'est pas encore connu.



09h34 TU. “I was Team Boris”...

Au sein même de son parti, les soutiens se font de plus en plus rares pour Johnson. Selon le député conservateur Justin Tomlinson, proche du Premier ministre, la démission de Boris Johnson de la présidence des Tories serait “inévitable”.

I was Team Boris, as the GE showed he was our star player who connected across traditional political divides. Yes there were ups and downs, but he turbo-charged social mobility and opportunity. — Justin Tomlinson MP (@JustinTomlinson) July 7, 2022

09h20 TU. Boris Johnson va quitter la présidence du Parti conservateur et pourrait assurer l'intérim jusqu'à l'automne.



Confronté à une avalanche de démissions, le Premier ministre britannique Boris Johnson va s'adresser jeudi au pays et, selon la BBC, présenter sa démission de chef du parti conservateur, au troisième jour d'une crise politique sans précédent.

Boris Johnson pourrait toutefois rester Premier ministre jusqu'à l'automne, le temps de permettre l'élection de son successeur à la tête du parti, selon la BBC.

Can Boris Johnson stay on until the autumn?



While the PM says he will stay in No 10 until a new Tory leader is elected, @ChrisMasonBBC writes, critics say he should go now https://t.co/toHBD8JScj — BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2022





09h15 TU. Le point sur la situation à Londres avec Marie Billon (TV5MONDE).



La correspondante de TV5MONDE à Londres revient sur les dernières actualités au Royaume-Uni. Dernières démissions, succession de Johnson... On fait le point.

Chargement du lecteur...

09h11 TU. Johnson s'accroche au pouvoir, un mois après un premier vote de défiance.



Boris Johnson avait échappé le mois dernier à un vote de défiance, 40% des députés conservateurs refusant cependant de lui accorder leur confiance. Il était en théorie à l'abri d'un nouveau vote de défiance pendant un an, mais le bureau exécutif du "Comité 1922" qui décide des règles, pourrait les modifier dans les prochains jours pour organiser, s'il n'est pas parti d'ici là, un deuxième vote de défiance.

Nous n'avons pas besoin d'un changement à la tête des Tories. Nous avons besoin d'un vrai changement de gouvernementKeir Starmer, chef du Labour party et de l'opposition.

09h07 TU. Qui peut remplacer Boris Johnson ?

Clémence Fourton, maîtresse de conférences en études anglophones à Sciences Po Lille, invitée de TV5MONDE pour analyser la situation politique au Royaume-Uni. Selon elle, en cas de démission du Premier ministre Johnson, sa succession reste en suspens. Entretien.

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.



We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.



We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2022

Boris Johnson will resign as Conservative leader today, continuing as UK prime minister until autumn, the BBC understands https://t.co/8rGDpvoXVe — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 7, 2022

THE TIMES

Sur @BBCr4today le journaliste politique @ChrisMasonBBC face aux démissions de ministres qui s'enchainent depuis 6h45 "C'est un matin où vous n'avez pas le temps de faire bouillir l'eau pour vous faire un thé" Voilà une parfaite analyse politique britannique — Richard Place (@R_Plaz) July 7, 2022

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc — Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022

À Londres, le mécontentement vis-à-vis de Boris Johnson couvait depuis des mois, nourri par le scandale des fêtes illégales à Downing Street pendant le confinement anti-Covid.Le chef du Labour party et de l'opposition Keir Starmer a estimé ce jeudi que de le départ de Boris Johnson de la tête du Parti Conservateur s'agissait d'une "bonne nouvelle". Il a ajouté que "nous n'avons pas besoin d'un changement à la tête des Tories. Nous avons besoin d'un vrai changement de gouvernement".Selon la BBC, M. Johnson va démissionner de la tête du parti conservateur mais pourrait rester Premier ministre jusqu'à l'automne, le temps qu'un nouveau leader soit élu parmi les conservateurs. L'annonce intervient alors que près de 60 départs ont été annoncés au sein du gouvernement depuis mardi, dont cinq ministres, un exode d'une rapidité sans précédent dans l'histoire politique britannique.Le Premier ministre Boris Johnson va démissionner jeudi de la tête du parti conservateur, a rapporté la BBC. Ces derniers jours, les départs se multiplient au sein du gouvernement britannique.Ce jeudi 7 juillet, le quotidien britannique The Times a titré sur l'actualité politique qui agite le Royaume-Uni. Selon le média, Boris Johnson serait en train de "se battre pour sa vie".Le Premier ministre de 58 ans, qui affirme qu'il a un "mandat colossal" à accomplir, a riposté en limogeant par téléphone mercredi soir un ministre. Précisément celui qui avait été le premier à venir lui conseiller de démissionner plus tôt dans la journée, Michael Gove, chargé du rééquilibrage territorial. Selon la BBC, Downing Street aurait qualifié Michael Gove de "serpent", indigne de la confiance de M. Johnson.Nommée mardi, la nouvelle ministre britannique de l'Education annonce sa démission ce jeudi.Nommé mardi, le nouveau ministre des Finances Nadhim Zahawi appelle Boris Johnson à "partir".Selon les propos d'un journaliste britannique rapportés par Richard Place, correspondant français au Royaume-Uni,"c'est un matin où vous n'avez pas le temps de faire bouillir l'eau pour vous faire un thé"."Hier je vous ai supplié de (...) démissionner dans l'intérêt de notre parti et du pays. Vous nous avez mis dans une situation impossible", a écrit la nouvelle ministre de l'Éducation Michelle Donelan dans sa lettre de démission, expliquant qu'elle n'avait "pas d'autre choix".Le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord a annoncé jeudi qu'il démissionnait lui aussi du Cabinet Johnson, qui a perdu près de 50 membres (ministres, conseillers) depuis mardi soir.Confronté à une "mutinerie" au sein de son gouvernement et du Parti conservateur, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'accrochait au pouvoir jeudi, au lendemain d'une journée noire marquée par une avalanche de départs du cabinet et des appels toujours plus nombreux à la démission.Le Telegraph, quotidien conservateur pro-Brexit et proche des idées de Johnson, estime que les jours du Premier ministre au pouvoir sont comptés. Le quotidien titre "Mortellement blessé, le Premier ministre fait face à un gouvernement qui demande son départ".