DIRECT - Royaume-Uni : décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans

Ce qu'il faut retenir ce vendredi 9 septembre 2022.



- Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte à 96 ans, dans sa résidence écossaise de Balmoral.



- À 73 ans, son fils et héritier accède au trône avec le nom de Charles III.



- La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde.

New York, 9 septembre 2022. Le mythique Empire State Building est illuminé en jaune et en violet, les couleurs du règne de la reine Elisabeth II. La monarque britannique est décédée le 9 septembre à 96 ans en Écosse. AP/Yuki Iwamura

Les défis sont considérables pour Charles qui devient roi à 73 ans. Il arrive sur le trône avec une popularité bien plus faible que sa mère et que son héritier, le prince William. À Balmoral en Écosse auprès de sa mère lorsqu'elle s'est éteinte "paisiblement" jeudi après-midi, il a été rejoint au fil de la journée par ses trois frères et soeur ainsi que ses deux fils. Le nouveau souverain va rentrer à Londres ce vendredi.Aux États-Unis comme ailleurs, l'heure est aux hommages. À quelques encablures de Times Square, l'imposant Empire State Building s'est illuminé dès le coucher du soleil. Il brillait en pourpre, symbole de la monarchie, et en argenté, couleur des 70 ans de règne de la Reine, célébrés en juin dernier.Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II. Il salue "une reine de coeur" qui a été "une amie de la France". La souveraine britannique a connu 10 présidents au cours de ses 70 ans de règne. "La reine aux seize royaumes aimait la France, qui le lui rendait bien", a réagi le président. "Le peuple français aussi porte son deuil", a-t-il ajouté."La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un bref communiqué publié jeudi 9 septembre à 17h30 TU.