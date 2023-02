DIRECT - Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 11 200 morts selon un nouveau bilan provisoire

Ce qu'il faut savoir



Quand et où ? La première secousse, d'une magnitude de 7.8, s'est produite le 6 février à 04H17 (heure locale). Elle est survenue dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7.5, à 10H24 GMT, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 kilomètres au sud-est de la ville d'Ekinozu.



Bilan humain : Plus de 11 200 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées en Turquie et en Syrie, selon des bilans provisoires, de nombreuses personnes restant piégées dans les décombres de milliers de bâtiments.



Bilan matériel : Plusieurs sites archéologiques ont été touchés en Syrie et notamment la citadelle d'Alep, un joyau architectural de l'époque médiévale et sa vieille ville, classée en 2018 au patrimoine mondial en péril de l'Unesco, après des années de guerre civile.

En Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état de près de 5000 immeubles effondrés dans sept différentes provinces. Il a déclaré l'état d'urgence dans les dix provinces touchées par le séisme pour trois mois.

11h39 TU. La Syrie demande de l'aide à l'UE​

La Syrie, après la Turquie, a sollicité l'aide de l'Union européenne pour des secours à la suite du violent séisme qui a frappé les deux pays, a annoncé le commissaire européen Janez Lenarcic, encourageant les Etats membres de l'UE à apporter cette assistance.

"Ce matin, nous avons reçu une demande d'aide du gouvernement syrien par le biais du mécanisme de protection civile. Nous partageons cette demande avec les États membres de l'UE et nous les encourageons à apporter l'aide demandée", a déclaré le responsable, chargé de la gestion des crises.

"Il est également important de s'assurer, je tiens à le souligner, que cette aide va aux personnes qui en ont besoin, et qu'elle n'est pas détournée. C'est quelque chose que nous allons surveiller", a ajouté Janez Lernarcic

Janez Lenarcic, commissaire européen chargé de la gestion des crises, le 7 avril 2020, à Bruxelles en Belgique. AP/Francisco Seco

11h13 TU. Comment venir en aide à la population syrienne ?

10h21 TU. Plus de 11 200 morts, selon le dernier bilan officiel

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie s'élève à plus de 11 200 morts, selon les derniers bilans officiels.

Le nombre de morts en Turquie atteint 8574, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est rendu dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre, tandis qu'en Syrie 2662 corps ont été retirés des décombres.

Selon le président turc, 50 000 personnes ont été blessées et secourues, trois jours après le sinistre. Les médecins et autorités syriennes pour leur part ont évoqué 5.000 blessés.

"Nous avons eu des difficultés au départ avec les aéroports et sur les routes mais aujourd'hui ça va mieux et ca ira encore mieux demain", a affirmé le chef de l'État turc pour désarmorcer les critiques et la colère qui émergent face à la lenteur des secours.

"Nous avons mobilisé toutes nos ressources, l'Etat fait son travail avec l'Afad (organisme de secours public) et les municipalités concernées avec tous les moyens à sa disposition" a-t-il martelé.

Recep Tayyip Erdogan le 8 novembre lors d'un point presse avec le nouveau Premier ministre suedois, Ulf Kristersson, à Ankara. Erdogan a salué ce 10 novembre la décision russe de se retirer de Kherson comme "positive" et "importante". © AP Photo/Burhan Ozbilici

09h53 TU. Les Casques blancs implorent la communauté internationale de les aider​

Les Casques blancs, les secouristes des zones rebelles en Syrie, ont imploré mercredi la communauté internationale d'envoyer des équipes les aider, dans une course contre la montre pour sauver les personnes coincées sous les décombres après un séisme meurtrier.

"Nous demandons à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités à l'égard des victimes civiles. Il faut que des équipes internationale de sauvetage entrent dans nos régions", a affirmé le porte-parole des Casques blancs, Mohammad al-Chebli.

"C'est une véritable course contre la montre, des gens meurent toutes les secondes sous les décombres", a-t-il ajouté.

Les Casques blancs, qui s'appuient sur des années d'expérience acquises pendant la guerre en Syrie, constituent le fer de lance des opérations de secours dans le nord du pays tenu par les rebelles à la suite du séisme

Les Casques Blancs syriens portent le corps d'une femme secourue des décombres d'un immeuble à Idlib, le 9 février 2022. Syrian Civil Defense White Helmets

07h16 TU. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse les 8700 morts

Le bilan cumulé du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 8700 morts, selon les bilans officiels communiqués..

En Turquie, 6234 corps ont été retirés des décombres selon l'Afad, organisme de secours turc, et 2470 morts ont été dénombrés en Syrie, selon les autorités et les médecins.

05h32 TU. Washington dit venir en aide au peuple syrien, mais pas à Damas

Les Etats-Unis ont indiqué mardi travailler avec des ONG locales en Syrie pour venir en aide aux victimes du séisme dévastateur qui a également frappé la Turquie, refusant tout lien avec le gouvernement de Damas.

"En Syrie même, nous avons des partenaires humanitaires que les Etats-Unis financent et qui fournissent une aide pour sauver des vies", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

"Nous sommes déterminés à fournir cette assistance afin d'aider le peuple syrien à surmonter" cette épreuve, a-t-il dit en insistant sur le fait "que ces fonds iront bien sûr au peuple syrien, pas au régime" de Damas.

Auparavant, le responsable en charge des opérations de l'Agence américaine pour l'aide au développement (USAID), Stephen Allen, avait assuré depuis Ankara que "tout notre effort humanitaire se dirige à présent vers le nord-ouest de la Syrie".

03h54 TU. À Gaziantep, "maintenant, nous attendons nos morts"

"Maintenant, nous attendons nos morts." À Gaziantep, l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres s'est évanoui pour cette habitante qui voudrait des nouvelles de sa tante après le séisme qui a frappé la région lundi.

Il a fallu attendre plus de vingt-quatre heures pour que les excavateurs et les chiens renifleurs entrent enfin en action, dans les ruines de son immeuble à Gaziantep, métropole du sud-ouest de la Turquie proche de l'épicentre de la première secousse, d'une magnitude de 7,8.

"C'est trop tard. Maintenant nous attendons nos morts", soupire la rescapée, alors que le froid piquant diminue encore les chances de survie. Au total, plus de 7.800 morts ont déjà été dénombrés dans le pays et en Syrie voisine.