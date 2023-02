DIRECT - Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 5000 morts selon un nouveau bilan provisoire

Ce qu'il faut savoir



Quand et où ? La première secousse, d'une magnitude de 7.8, s'est produite le 6 février à 04H17 (heure locale). Elle est survenue dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7.5, à 10H24 GMT, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 kilomètres au sud-est de la ville d'Ekinozu.



Bilan humain : Plus de 5000 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées en Turquie et en Syrie, selon des bilans provisoires, de nombreuses personnes restant piégées dans les décombres de milliers de bâtiments.



Bilan matériel : Plusieurs sites archéologiques ont été touchés en Syrie et notamment la citadelle d'Alep, un joyau architectural de l'époque médiévale et sa vieille ville, classée en 2018 au patrimoine mondial en péril de l'Unesco, après des années de guerre civile.

En Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état de près de 5000 immeubles effondrés dans sept différentes provinces.



Aide : La communauté internationale a répondu à un appel à l'aide internationale de la Turquie, avec par exemple des équipes de l'Union européenne immédiatement mobilisées et des annonces similaires du Royaume-Uni, d'Inde, d'Azerbaïdjan... tandis que l'ONU et de nombreux pays se sont dits prêts à fournir des secours d'urgence.

10h10 TU. 23 millions de personnes pourraient être touchées, selon l'OMS

Quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par les séismes qui ont secoué le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, a indiqué l'OMS, promettant son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence.

"Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé, Adelheid Marschang, lors d'une réunion régulière du Conseil exécutif de l'organisation.

"L'OMS connaît la forte capacité de réponse de la Turquie et considère que les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie dans l'immédiat et à moyen terme", a-t-elle ajouté.

09h45 TU. Plus de 5000 morts selon le dernier bilan officiel

Les secouristes poursuivent leurs recherches de rescapés, au lendemain du puissant séisme dont le bilan dépasse désormais les 5000 morts dans le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial.

Vingt-trois millions de personnes sont "potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables", a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a promis son soutien sur le long terme.

L'aide internationale doit arriver en Turquie et Syrie pour les régions touchées. La première secousse tôt lundi, suivie de plusieurs fortes répliques, a atteint une magnitude de 7,8 et été ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le Nord de l'Irak.

09h04 TU. À Sanliurfa, la faim et le froid

Dans cette grande ville du sud-est turc, le jour est encore loin d'être levé, et pour beaucoup déjà, la faim guette. "Avez-vous trouvé du pain ?", demande un homme âgé, bonnet sur la tête, avant de passer son chemin.

Les rues sont vides. Le thermomètre dépasse zéro de peu, mais les températures ressenties sont négatives. Dans le quartier, aucun commerçant n'a encore levé son rideau, et tous étaient à court de pain lundi soir.

À 100 mètres de là, dans le rez-de-chaussée de l'imposant hôtel Hilton où des dizaines de familles ont trouvé refuge après le séisme qui a fait près de 3000 morts en Turquie, les mots "soupe" et "pain" sont sur toutes les bouches.

Des enfants jouent, mais la plupart dorment encore, à même la dalle avec capuches et gants. Les parents, pour beaucoup, sont déjà réveillés ou n'ont simplement pas fermé l'oeil.

Des travailleurs de la protection civile et des forces de sécurité à la recherche de victimes dans des décombres à Alep, en Syrie, le 6 février 2023. AP/Omar Sanadiki

08h16 TU. Le dernier bilan fait état de 4300 morts

L'aide internationale doit arriver en Turquie et dans le nord de la Syrie où la course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants des violents séismes qui ont ravagé la région la veille, faisant plus de 4000 morts.

Selon le dernier bilan officiel - qui risque de s'alourdir - près de vingt heures après la première des trois secousses, d'une magnitude de 7,8 ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak, plus de 4300 personnes ont trouvé la mort dont 2921 en Turquie selon l'organisme public de gestion des catastrophes (Afad), et plus de 1440 en Syrie.