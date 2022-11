DIRECT - Sommet de la Francophonie : les travaux se poursuivent à Djerba

Chargement du lecteur...

La veille de l'ouverture du sommet de la Francophonie, le président du Niger Mohamed Bazoum a accordé un entretien à TV5MONDE. Au micro de Françoise Joly, directice de l'Information de TV5MONDE, il est revenu sur l’importance de la langue française pour son pays, dont le premier président fut l’un des pères fondateurs de la francophonie.En parallèle des discussions prévues lors du sommet de la Francophonie, les chefs d'État se rencontrent pour aborder sur des thématiques précises. Ce matin, le Premier ministre du Québec François Legault s'est entretenu avec Justin Trudeau, Premier ministre canadien, sur la question du recul de la langue française à Montréal.Le président français Emmanuel Macron a également rencontré son homologue tunisien Kaïs Saied. Il l'a d'abord "félicité pour l'organisation réussie du sommet", selon un communiqué de l'Elysée. Il a également annoncé un prêt de 200 millions d'euros pour aider la Tunisie à faire "face aux défis auxquels le pays est confronté."Des délégations de 89 pays ont été accueillis tandis qu’une trentaine de chefs d’États et de gouvernements ont fait le déplacement à Djerba pour le sommet. Parmi eux, Emmanuel Macron, Justin Trudeau ou encore Macky Sall. L’événement sera l’occasion de discussions politiques et sécuritaires mais aussi celui de fixer de nouveaux objectifs pour l’organisation. Mylène Girardeau résume la cérémonie d'ouverture du sommet.Oria Vande Weghe, directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, a donné une conférence de presse pour dresser l'état des lieux de l'avancée des travaux du sommet.Arrivée des chefs de délégation, photo de famille, discours introductifs... Retrouvez dans ce direct le déroulé du début du XVIIIe Sommet de la Francophonie.