DIRECT- Ukraine : 45 morts dans le bombardement d’un immeuble à Dnipro

7h00 TU. Quel rôle Paris et Berlin peuvent jouer dans les futures négociations sur l'Ukraine ?



Le 60e anniversaire du Traité de l'Elysée, socle de la réconciliation franco-allemande, sera célébré le 22 janvier à Paris. L'ancien président français François Hollande estime que la défense va devenir le "grand sujet" de la relation entre les deux pays. En revanche, il se montre plus prudent sur le rôle que Paris et Berlin pourraient jouer dans les négociations futures sur l'Ukraine.

Aujourd’hui, suite à la guerre en Ukraine, c'est une autre dimension qu'il est nécessaire de faire évoluer dans le couple franco-allemand.François Hollande, ancien président français

​5h00 TU. Fin des recherches de survivants à Dnipro



L'Ukraine a arrêté sa quête de survivants à Dnipro, dans le centre-est du pays. Un immeuble résidentiel a été détruit par un missile russe le 14 janvier 2023. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers de la guerre avec 45 morts.

Des secouristes recherchent des survivants dans un immeuble détruit lors d'une attaque à la roquette russe dans un quartier résidentiel de la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, le 15 janvier 2023. AP Photo/Evgeniy Maloletka.

Il s'agit d'un des bombardements les plus meurtriers sur un site civil depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Une section entière du bâtiment s'est effondrée, emprisonnant sous les décombres des dizaines de personnes.



4h45 TU. De quel soutien bénéficie l'Ukraine ?



Sur le front diplomatique, les Occidentaux réaffirme leur soutien à Kiev. L'Ukraine réclame toujours plus d'armements, notamment des chars, pour repousser encore l'armée russe des territoires qu'elle occupe.