DIRECT - Ukraine : 200 000 Ukrainiens pris au piège dans Marioupol, Zelensky invité à s'exprimer devant l'OTAN

- Deux bombes superpuissantes ont frappé Marioupol sleon les autorités de la ville portuaire. 200.000 habitants y sont toujours. Il y aurait 3000 morts selon le maire adjoint de la ville, Petro Andryushchenk. La procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, qualifie le siège par les forces russes de ce port ukrainien de "génocide ".

"Les théâtres de guerre ont des règles, des principes. Ce que nous voyons à Marioupol, (c'est) l'absence totale de règles",



- Odessa, Mykolaïv, Tcherniguiv, Kharkhiv ont continué à être bombardées.



- Kiev est toujours sous couvre-feu, mais son maire, Vitali Klitschko assure que "jamais nous ne nous rendrons", en visio conférence devant le Conseil de l'Europe. Des combats ont toujours lieu en périphérie, à Irpin et Gostomel selon le gouverneur de la région, Oleksandre Pavliouk.



- Le Pentagone estime que l'armée russe souffrait de problèmes de coordination et de ravitaillement, et que les Ukrainiens, en dépit des bombardements et des frappes aériennes, étaient par endroits "à l'offensive", en particulier dans le Sud.



- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est invité à s'adresser directement jeudi par visioconférence aux dirigeants des pays de l'Otan. Les Alliés, qui fournissent "une quantité importante d'équipements militaires essentiels" à l'Ukraine, examineront ce qu'ils "peuvent faire de plus pour renforcer" leur soutien, a indiqué un responsable de l'Otan.



- Le président Zelensky, qui propose à son homologue russe Vladimir Poutine de négocier directement, s'est dit prêt à "essayer d'aborder tout ce qui contrarie et mécontente la Russie" pour "arrêter la guerre".

"Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public, vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine" a-t-il répondu à la journaliste Christiane Amanpour.



Dmitri Peskov interviewé Par Christiane Amampour sur CNN international ce 22 mars 2022. capture d'écran TV5MONDE



Selon Dmitri Peskov, l'armée russe continue de chercher à "éliminer le potentiel militaire de l'Ukraine", l'un des "principaux objectifs de l'opération".

Pour ce faire, les forces russes "ciblent seulement des objectifs et objets militaires sur le territoire de l'Ukraine, pas (d'objectifs) civils", a-t-il assuré, en dépit d'accusations d'ONG largement documentées et relayées par plusieurs gouvernements, notamment britannique et américain, d'attaques sur des civils.

US will impose further sanctions on Russia, and tighten existing sanctions to crack down on evasion, @JakeSullivan46 says. The new sanctions will be rolled out in conjunction with U.S. allies on Thursday, he said. "So stay tuned for that," he says. pic.twitter.com/9jhyW0YpQe — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 22, 2022

Le président Emmanuel Macron, à Toulouse le 20 mars 2022. © Ludovic Marin, Pool via AP

Tout, dans l’agression de l’Ukraine par la Russie, est inacceptable

Emmanuel Macron, président de la République française

"Le président Zelensky est invité à s'adresser au sommet de l'Otan par liaison vidéo. Ce sera l'occasion pour les dirigeants des pays alliés de (l')entendre directement parler de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le peuple ukrainien en raison de l'agression de la Russie", a indiqué un responsable de l'Otan dans un communiqué.Le président ukrainien doit s'exprimer demain devant l'Assemblée nationale française."Cette guerre ne va pas s'arrêter facilement ni rapidement", lance Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain lors de son point presse ce mardi soir. Joe Biden "se joindra à nos alliés pour imposer de nouvelles sanctions à la Russie et renforcer les sanctions existantes", afin d'éviter que Moscou ne les contourne, déclare le conseiller.Le président américain va par ailleurs "annoncer une action commune pour renforcer la sécurité énergétique de l'Europe" et dévoiler "des contributions supplémentaires américaines" pour les actions humanitaires en Ukraine et pour l'accueil des millions d'Ukrainiens ayant fui la guerre.Le président américain va se rendre en Europe jeudi pour une tournée de trois jours.

"Le droit international est bafoué, les infrastructures civiles sont bombardées, des armes explosives sont utilisées dans des zones densément peuplées, et les travailleurs humanitaires sont pris pour cible", a déclaré le président français dans une vidéo devant le premier Forum humanitaire européen qui s'est ouvert le 21 mars à Bruxelles.

Il estime que "tout, dans l’agression de l’Ukraine par la Russie, est inacceptable".



Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois entretenu avec Vladimir Poutine pendant une heure au téléphone. "Il n'y a pour l'heure pas d'accord mais le président (Macron) reste convaincu de la nécessité de poursuivre ses efforts", explique l'Élysée.

"Nous avons fortifié chaque bâtiment, chaque rue, chaque coin de la ville. Nous nous battrons pour défendre notre ville et notre avenir. Nous ne nous mettrons pas à genoux", a-t-il poursuivi. "Dans le pire des cas nous mourrons, mais jamais nous ne nous rendrons".

L'ancien boxeur a appelé les Etats européens à soutenir "économiquement, politiquement et militairement" l'Ukraine face à la Russie. "Nous avons besoin d'armes, nous combattons l'une des armées les plus puissantes de la planète", a-t-il déclaré.

[A LA UNE A 20H]

"Dans le pire des cas nous mourrons, mais jamais nous ne nous rendrons", a prévenu mardi le maire de Kiev, Vitali Klitschko, lors d'une visioconférence devant le Conseil de l'Europe alors que les troupes russes tentent d'encercler la capitale ukrainienne #AFP 1/5 pic.twitter.com/CAb4nqjNnI — Agence France-Presse (@afpfr) March 22, 2022

Enseigne de TotalEnergies à Lille (France). © AP Photo/Michel Spingler

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU © AP Photo/Richard Drew

Cette guerre est ingagnable. Tôt ou tard, il faudra passer du champ de bataille à la table de la paix, c'est inévitable.

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

Au 27ème jour de conflit, voici la situation sur le terrain

Au Sud :

Les chars russes entrent dans Marioupol après plus de deux semaines de bombardements.

Kherson est sous contrôle des forces russes.

Mais les Ukrainiens résistent et ont bloqué la progression des Russes vers la mer Noire, ils n’ont pas encore pris Mykolaïv, ville stratégique qui défend l’accès à Odessa, 130 km à l’ouest, qui a subis des raids aériens toute la journée de samedi

La marine russe a tiré sur Odessa.



Kiev :

L’armée russe tente toujours d’encercler la capitale ukrainienne. Les bombardements se sont poursuivis dans la nuit de dimanche à lundi contre un centre commercial faisant au moins huit morts.

Plusieurs drones "kamikazes" ont visé ce mardi un immeuble de l'Académie nationale des sciences, dans le nord-ouest de la ville faisant un mort.



Kharkiv :

L’armée russe contrôle les grands axes et plusieurs côtés de la ville. Les bombardements se poursuivent.

L’armée ukrainienne a repoussé un régiment blindé russe au sud d’Yzioum situé à 120 km au sud-est de Kharkiv.



Le Centre et l’Ouest de l’Ukraine n’ont pas connu d’activité ces derniers jours.



À l’Est :

- Avdiivka, toute proche de Donetsk a subi un attaque lundi soir qui a fait 5 morts et 19 blessés.

- Lissitchansk, à 150 km au nord-est de Donestk des frappes aériennes ont fait deux morts et trois blessés.

- Soumy, tout près de la frontière russe, est encerclée.

Komsomolskaya Pravda, a pro-Putin Russian tabloid, reported nearly 10,000 Russian soldiers have died fighting in Ukraine before quickly scrubbing the figure from its website. CNN's @NadaaBashir reports. pic.twitter.com/kbE1w9lzhx — CNN (@CNN) March 22, 2022

"A ce jour, 26.000" arrivées de réfugiés "ont été recensées à l'entrée sur le territoire français depuis la fin du mois de février pour rejoindre de la famille, des amis ou pour se diriger vers d'autres pays", a déclaré le Premier ministre à l'issue d'une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur.L'entreprise critiquée pour n'avoir pas quitté la Russie, a expliqué dans un communiqué prendre "des mesures complémentaires" face "à l'aggravation du conflit" en Ukraine.Ce navire de 73 mètres de long, battant pavillon maltais et baptisé Axioma , faisait "l'objet d'une demande de saisie de la part d'une grande banque internationale auprès de la Cour suprême de Gibraltar". Patron du géant des pipelines TMK, Dimitri Pumpianski est également visé par les sanctions de l'Union europénne.La cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss, salue sur Twitter la "saisie par Gibraltar du super yacht de Dimitri Pumpianski découlant des sanctions britanniques".Pour le chef de l'ONU, plus il y aura de combats, "plus il y aura de la souffrance, des destructions et des horreurs". La guerre débutée le 24 février "va nulle part" déclare Antonio Guterres devant la presse jugeant que "même si Marioupol tombait, l'Ukraine ne pourrait pas être conquise ville par ville, rue par rue, maison par maison".Komsomolskaya Pravda, un journal réputé pourtant proche du Kremlin, avance le chiffre de 10000 soldats tués depuis le début du conflit en Ukraine. Le journal a été censuré depuis.L'armée ukrainienne mène des contre-offensives qui ont permis, dans le sud notamment, de reprendre du terrain sur les troupes russes, confrontées à des difficultés de communication, selon le porte-parole de Pentagone.



Les militaires ukrainiens "sont désormais, dans certaines situations, à l'offensive", a déclaré John Kirby sur CNN.

"Nous savons qu'ils ont mené des contre-attaques (...) notamment ces derniers jours à Mykolaïv," ville-clé du sud de l'Ukraine, a-t-il ajouté.

11h55 TU -La Russie sanctionne les "informations mensongères" sur son action à l'étranger.

Le parlement russe a adopté ce 22 mars de lourdes peines pour réprimer les "informations mensongères" à l'encontre de son action à l'étranger. Cela constitue une nouvelle arme répressive dans l'arsenal russe pour le contrôle des informations sur son offensive en Ukraine.

Ce texte, adopté en troisième lecture, punit la "diffusion publique d'informations sciemment fausses sous couvert d'informations fiables" à propos des "activités des organes de l'État russe en dehors du territoire russe", selon un communiqué du Parlement.

11h45 TU - Zelensky invite le pape à devenir le médiateur des négociations

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité mardi le pape François à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

"On apprécierait le rôle médiateur du Saint-Siège pour mettre fin à la souffrance humaine" en Ukraine, a écrit M. Zelensky sur Twitter à l'issue d'un entretien téléphonique avec le pape.

11h20 TU - Quelles conséquences de la guerre sur les marchés alimentaires européens ?

11h05 TU - Un "fonds fiduciaire" européen pour soutenir l'Ukraine ?

La guerre en Ukraine fait craindre des conséquences sur le marché agricole. Certains ministres de l'agriculture craignent une crise alimentaire, en raison d'une pénurie de blé ukrainien. Le point avec Benoit Biteau, eurodéputé et président de la Commission agriculture au Parlement européen.

Les dirigeants européens envisagent la constitution d'un "fonds fiduciaire" pour soutenir l'Ukraine et aider à la reconstruction du pays après la guerre déclenchée par la Russie. "Compte tenu des destructions et des pertes énormes subies par l'Ukraine à la suite de l'agression militaire de la Russie, l'Union européenne est déterminée à apporter son soutien au gouvernement ukrainien pour répondre à ses besoins immédiats et, une fois que l'agression russe aura cessé, pour la reconstruction d'une Ukraine démocratique", indique le projet de conclusions de la réunion.

Les chefs d'États et de gouvernements de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles le 24 mars pour un sommet de deux jours consacré à la gestion des conséquences de l'invasion par la Russie de son voisin pro-occidental.

11h00 TU - Un nouvel effort pour sortir les civils de Marioupol annoncé

Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce 22 décembre un nouvel effort pour tenter d'évacuer les civils coincés dans Marioupol, grande ville portuaire du Sud ravagée par les bombardements russes. Pendant ce temps, les habitants de Kiev, sous couvre-feu, se terrent chez eux.

10h50 TU - Quelle est la situation ce 22 mars ?

10h25 TU - Les pourparlers avec l'Ukraine ne sont pas assez "substantiels", selon le Kremlin.

Alors que les bombardements se poursuivent en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky se dit prêt à discuter avec Vladimir Poutine s’il accepte de négocier directement avec lui. De son côté, Joe Biden assure que Moscou envisage de frapper l'Ukraine avec des armes chimiques et biologiques. Le point avec Anaïs Furtade.

Moscou a jugé ce 22 mars que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez "substantiels". "Un certain processus (de négociations) a lieu, mais nous souhaiterions qu'il soit plus énergique, plus substantiel", a dit à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.



De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à des "compromis" qu'il veut soumettre par référendum.

10h15 TU - Dmitri Mouratov, prix Nobel de la paix russe, donne sa médaille en faveur des réfugiés ukrainiens.

10h10 TU - La ville de Kiev, citoyenne d'honneur de Paris.

Le journaliste russe Dmitri Mouratov, lauréat du prix Nobel de la paix en 2021, a annoncé que sa médaille sera proposée lors d'une vente. Les bénéfices seront reversés aux réfugiés ukrainienset blessés durant l'offensive russe.Le journal Novaïa Gazeta, dont il est le rédacteur en chef, a "décidé de faire don de la médaille du prix Nobel de la paix 2021 à un fonds destiné à aider les réfugiés ukrainiens", a indiqué M. Mouratov dans un communiqué sur le site de ce média.

Le Conseil de Paris a accordé mardi à l'unanimité la citoyenneté d'honneur à Kiev, ville "vibrante et éprise de liberté", selon la maire PS Anne Hidalgo. La moitié des 3,5 millions d'habitants de la capitale ukrainienne ont déjà fui les bombardements de l'armée russe.

En attribuant la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv, Paris tient à témoigner de sa solidarité inconditionnelle à l’une des plus anciennes villes d’Europe, une ville vibrante et éprise de liberté. pic.twitter.com/cxguBkpf29 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

9h45 TU - Le présient ukrainien affirme que des civils ont été visés à Kherson.

Une manifestation de civils à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a été dispersée lundi par des tirs d'armes automatiques, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, qui ont fait au moins un blessé, selon des responsables ukrainiens. La ville est occupée par les forces russes.

À Kherson, les occupants ont tiré vers des gens qui étaient sortis pacifiquement, sans armes, pour protester. Pour la liberté, pour notre liberté.Volodymyr Zelensky, président d'Ukraine

9h30 TU - À Kiev, les restaurants chiquent abandonnent le caviar pour la distribution de repas gratuits.

Fini les blinis au caviar de truite, le caviar de brochet aux oignons verts, ou encore les moules à la sauce Thermidor. Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le Tchernomorka a baissé le rideau. Les personnes qui viennent aujourd'hui dans ce restaurant branché du centre-ville de Kiev, emmitouflées dans de gros manteaux, reçoivent un plat nourrissant de riz au poulet.

"Voilà ce qu'on peut faire", dit Dmytro Kostroubine, 42 ans, responsable du développement du restaurant, alors que des personnes âgées sont attablées devant des plateaux repas en polystyrène. Le Tchernomorka est l'un des restaurants qui participent à l'effort de guerre, en venant en aide aux personnes peinant à se ravitailler.

8h50 TU -L'opposant russe Nalvany reconnu coupable d'escroquerie et d'outrage à magistrat.

La justice russe a reconnu mardi l'opposant Alexeï Navalny coupable "d'insulte" envers une magistrate lors d'un précédent procès, quelques minutes après l'avoir déclaré coupable "d'escroquerie", une double affaire qui devrait se traduire par une lourde peine d'emprisonnement.

L'opposant russe Alexeï Nalvany dans un tribunal à Moscou, le 27 août 2018. Pavel Golovkin/AP

"Navalny a manqué de respect au tribunal, en insultant une juge", a déclaré la juge Margarita Kotova, depuis une salle d'audience improvisée dans la prison où est détenu l'opposant depuis environ un an. Il pourrait passer treize ans en prison pour ces affaires.

8h30 TU - Une impasse politique en Lybie éclipsée par la guerre en Ukraine ?

8h10 TU. Comment les yachts des oligarches sont-ils repérés ?

Des médiateurs s'as'activent pour éviter qu'une impasse politique inextricable ne dégénère en une nouvelle guerre en Libye, où la Russie joue un rôle de premier plan, alors que tous les regards sont tournés vers l'Ukraine.Depuis le début du mois de mars, la Libye se retrouve avec deux gouvernements rivaux. Ce fut déjà le cas entre 2014 et 2021. Le pays était alors en pleine guerre civile après le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Le second navire de l'oligarche russe Roman Abramovitch à jeter l'ancre en Turquie a été repéré avec des sites de traçage maritimes. Ceux-ci fonctionnent en utilisant les données GPS des bateaux qu'ils suivent. Il est facile de retrouver l'Eclipse en zoomant sur la ville de Mamaris, sur l'un de ces sites.

Roman Abramovich's yacht, ECLIPSE, went out of tracking coverage headed North destined for: Mediterranean Sea - Eastern Basin [Tr] Marmaris. The last known location is Turkey. pic.twitter.com/ViL0a3F1vA — Oligarch Yachts (@OligarchYacht) March 22, 2022

8h00 TU - Un deuxième yacht de l'oligarche russe Abramovitch ammaré en Turquie.

6h30 TU - Les animaux, un défi inédit pour l'accueil des réfugiés ukrainiens.

Après Solaris filmé le 21 mars dans la ville touristique de Bodrum en Turquie, L'Eclipse, un navire de luxe de 163 m de long battant pavillon des Bermudes, s'est amarré ce 22 maars dans le port de Marmaris, selon des journaux turcs qui citent des sites de traçage de trafic maritime.Présenté comme le deuxième yacht le plus long du monde, Eclipse est le deuxième bateau de Roman Abramovitch, propriétaire du club de football anglais de Chelsea à jeter l'ancre en Turquie.

Eux aussi ont fui la guerre avec les Ukrainiens : chiens et chats se retrouvent désormais par dizaines dans les centres d'accueil pour réfugiés. "On a dû tout quitter en 25 minutes", explique Anastasia Radchenko, cette mère qui a fui le territoire séparatiste de Donetsk (est) "avec l'essentiel".

Comment pourrait-on laisser un ami si fidèle sous les bombardements ? Ce n'est pas possible.Anastasia Radchenko, réfugiée ukrainienne

Tout ce qu'elle a pu emmener dans une fuite précipitée: un sac à dos, un sac de voyage à roulettes et la niche de Lucky, un caniche blanc. Son mari est resté au combat.

L'équipe de PETA Allemagne continue sa mission de sauvetage en Ukraine et a maintenant livré plus de 100 tonnes de nourriture pour les animaux dans le pays.

De nombreux animaux comme ces chiens ont aussi été évacués.

Suivez leurs actions sur cette page https://t.co/2Hdt3ggDBP pic.twitter.com/k0vb8w4VmO — PETA France (@PETA_France) March 21, 2022

5h00 TU - Un compromis sur le Donbass et la Crimée contre la fin des hostilités?

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est dit prêt à tout discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine, à condition que ce dernier accepte de négocier directement avec lui, y compris de la Crimée et du Donbass.

4h30 TU -Poutine envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques selon Joe Biden.

4h00 TU - La Russie affirme que le centre commercial bombardé le 21 mars était une réserve d'armes.

1h55 TU - Le yatch du propriétaire du club de Chelsea ammarré en Turquie.

Le yatch de l'oligarche russe Roman Abramovitch, à Tivat, au Montenegro, le 12 mars 2022. Risto Bozovic/AP

Cependant, il exige des "garanties de sécurité" en préalable, et en prévenant que l'Ukraine serait "détruite" avant de se rendre.Lors d'une réuinion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington le 21 mars, le président américain Joe Biden a assuré qu'il est "clair" que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. "Il est dos au mur", a expliqué le président américain à propos du président russe Vladimir Poutine. Il a avertit qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale "sévère".Le 21 mars, un centre commercial de Kiev a été bombardé par les forces russes. Au moins huit personnes sont mortes. Moscou affirme que ce centre commercial était un dépôt d'armes.Un yacht appartenant au milliardaire russe Roman Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea, a accosté dans le sud-ouest de la Turquie. Solaris, un bateau de luxe de 140 mètres de long battant pavillon des Bermudes, a été filmé le 21 mars dans la ville touristique de Bodrum. La Turquie n'applique pas les sanctions occidentales contre les oligarques russes.Plusieurs pays ont saisi des yachts appartenant aux Russes les plus fortunés et le président américain Joe Biden a assuré que les alliés "viendront chercher vos biens mal acquis".