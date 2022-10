DIRECT - Ukraine : 25 000 quittent Kherson, les Occidentaux craignent une escalade après les accusations russes de "bombe sale"

Evacués de Kherson à la gare de Dzankhoi, en Crimée, le 21 octobre 2022. © AP

Selon Associated Press, les autorités russes ont demandé aux résidents de prendre "leurs papiers, de l'argent, leurs objets de valeur et des vêtements" à cause "de la situation tendue sur le front". Dimanche on a pu observer une forte augmentation de civils essayant de quitter la région. L'agence russe Interfax , environ 25 000 personnes auraient été évacuée depuis mardi dernier.

6h20 TU. "Personne ne serait dupe" si Moscou faisait escalader le conflit en Ukraine en prenant prétexte de l'emploi par Kiev d'une "bombe sale" évoqué par le gouvernement russe, affirment Paris, Londres et Washington.

Dans une déclaration conjointe, les trois ministres des Affaires étrangères "rejettent les allégations, à l'évidence fausses, de la Russie selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire. Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade".