DIRECT - Ukraine : 50 % des infrastructures énergétiques du pays détruites

Chargement du lecteur...

There’s first snow in #Kyiv, #Ukraine, this winter.



And #Russia keeps bombing Ukrainian cities to disrupt power and heating supply to homes of ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/QHMZ5U8Tcf — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 17, 2022

Bakhmut, 17 November.



An elderly couple comforts each other in the hospital after a Russian rocket ruined their home.



: @eddyvanwessel pic.twitter.com/2jJax5Wumr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2022

Let there be light! Odesites celebrate the return of electricity following the latest blackout caused by Russia’s energy terrorism pic.twitter.com/Mc8yoFec4C — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 18, 2022

Blackout Lviv. Russia is plunging Ukraine into darkness and deliberately destroying the country’s civilian infrastructure pic.twitter.com/EDmglIQ7s1 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 18, 2022

In Kherson, first "Points of Invincibility" were opened. These are the tents where local residents can warm up, get warm food and drinks, charge their devices and use the Internet. The liberated city still remains without electricity. pic.twitter.com/ZJVHEfXpLU — UkraineWorld (@ukraine_world) November 18, 2022

"Près de la moitié de notre système énergétique a été mis hors d'état de fonctionner", a fait savoir, vendredi, le premier ministre ukrainien Denys Chmygal lors d'une conférence de presse. Il demande un "un soutien supplémentaire" de l'Union européenne pour passer l'hiver.De nombreux Ukrainiens doivent affronter le début de l'hiver avec peu ou pas d'électricité et sans eau chaude. Les premières neiges sont tombées jeudi sur le pays, après plus d'un mois et demi de bombardements sur le réseau énergétique.La photo a été partagée massivement par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux. L'oeuvre du photo-journaliste, Eddy van Wessel, elle immortalise un couple de personnes âgées se réconfortant dans un hôpital, après que leur maison a été détruite par une frappe russe à Bakhmut (oblast de Donestk).Dans sa déclaration quotidienne, vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a rappelé que les ingénieurs travaillaient d'arrache-pied pour restaurer au maximum le courant dans le pays. "Si bien qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup moins d'arrêts d'urgence [...] Les arrêts d'urgence ont été utilisés dans une plus large mesure dans la région d'Odessa et à Kiev", a-t-il précisé.Il a ajouté que l'approvisionnement énergétique demeure difficile " dans dix-sept régions au total et dans la capitale. La situation est très difficile dans la région d'Odessa, ainsi que dans les régions de Vinnytsia et de Ternopil [...] Nous savons que c'est très difficile pour les gens, car les occupants ont tout détruit avant de fuir. Mais nous allons tout connecter, tout restaurer."A noter que "des "points d'invincibilité" spéciaux (ndrl : des lieux où les Ukrainiens peuvent recharger leur matériel électronique) ont été ouverts à Kherson aujourd'hui. Les deux premiers points. Il y en aura d'autres."

Dans le communiqué final du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), les dirigeants indiquent que "la plupart" d'entre eux condamnent la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont ainsi ajouté leur voix à la pression internationale exercée sur Moscou.

"La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu'elle causait d'immenses souffrances humaines et exacerbait les fragilités existantes dans l'économie mondiale", ont écrit les 21 dirigeants du forum, dont la Russie et la Chine.



(Re)voir : Sommet Asie-Pacifique : réunion perturbée par un énième tir de missile nord-coréen

Chargement du lecteur...

00h30 TU. Moscou accuse des soldats ukrainiens de "crime de guerre".

La Russie accuse des militaires ukrainiens d'avoir exécuté "brutalement" une dizaine de soldats russes qu'ils avaient capturés. Elle dénonce un "crime de guerre".

Cette accusation intervient après la publication sur les réseaux sociaux russes de deux vidéos d'une trentaine de secondes chacune, présentées par ces sources russes comme prouvant l'exécution des militaires capturés. Elle tombe aussi au lendemain d'accusations ukrainiennes sur des tortures commises à grande échelle par les forces russes à Kherson, ville récemment libérée.



Kiev n'avait en fin de journée pas réagi à ces accusations, sur lesquelles les Nations unies ont indiqué se pencher.



(Re)voir : Ukraine : comment identifier et juger les coupables de crimes de guerre ?