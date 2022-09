DIRECT-Ukraine : annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, un discours de Vladimir Poutine attendu

02H27 TU. Vote au Conseil de sécurité sur une résolution condamnant les "référendums"



Le Conseil de sécurité de l'ONU votera ce vendredi sur une résolution condamnant les "référendums" d'annexion de plusieurs régions ukrainiennes et réclamant le retrait des troupes russes, texte qui n'a aucune chance d'être adopté en raison du droit de véto russe.

La réunion aura lieu à 15H00 (19H00 GMT), avant une autre discussion prévue sur les fuites découvertes sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, a précisé la présidence française du Conseil.

Les représentants votant en faveur d'une résolution lèvent la main lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'invasion russe de l'Ukraine, le vendredi 25 février 2022 au siège de l'ONU. (AP Photo/John Minchillo, Fichier)



02H01 TU. Vladimir Poutine compte annexer officiellement quatre régions ukrainiennes

Vladimir Poutine a prévu d'entériner ce vendredi l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes.

Le Kremlin doit accueillir à 12H00 GMT une cérémonie pour ces annexions au cours de laquelle Vladimir Poutine doit prononcer "un discours volumineux", selon son porte-parole Dmitri Peskov.



00H03 TU. Vladimir Poutine veut finaliser l'annexion de régions ukrainiennes

Le président russe Vladimir Poutine va formaliser ce vendredi à Moscou l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, largement dénoncée par Kiev et ses alliés occidentaux.

Dans des décrets publiés jeudi soir, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijjia et Kherson, une étape préalable à leur annexion. La Russie avait déjà reconnu fin février l'indépendance des deux autres régions qu'elle se prépare à annexer, celles de Donetsk et de Lougansk.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté convoqué pour vendredi une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité. Loin de déposer les armes, Kiev en réclame au contraire plus de ses alliés occidentaux pour poursuivre sa contre-offensive face à Moscou.



Une demande à laquelle le Sénat américain a répondu en votant jeudi une nouvelle enveloppe de plus de douze milliards de dollars, avec un volet militaire de quelque trois milliards pour former, équiper et rémunérer les troupes ukrainiennes.

Joe Biden prend la parole le mercredi 21 septembre 2022 à la tribune des Nations unies. AP Photo/Mary Altaffer

"Je veux être très clair à ce sujet: les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine", a affirmé le président américain lors d'un sommet à Washington réunissant des dirigeants d'îles du Pacifique."Les soi-disant référendums ont été une parodie, une absolue parodie. Les résultats ont été orchestrés à Moscou", a ajouté le président Biden, saluant au passage le "sacrifice"des Ukrainiens pour "sauver leur peuple et maintenir l'indépendance de leur pays".Faisant référence au président russe Vladimir Poutine, il a encore estimé que "l'agression de la Russie en Ukraine, dans le but de poursuivre les ambitions impériales de Poutine, est en violation flagrante de la charte des Nations unies et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine".