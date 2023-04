Direct Ukraine : Antony Blinken continue d'exiger la libération du journaliste Evan Gershkovich

Les Etats-Unis continuent d'exiger la "libération immédiate" du journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich dont la détention en Russie est "injuste", déclare le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à l'issue d'une réunion du G7 au Japon.Pour la première fois, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, a pu rendre visite lundi à Evan Gershkovich, emprisonné depuis plus de deux semaines et accusé d'espionnage par les autorités russes. Une audience en appel sur sa détention provisoire est prévue mardi."Il est en bonne santé et a bon moral malgré les circonstances", avait déclaré Lynne Tracy sur Twitter après sa rencontre avec le détenu de 31 ans.Evan Gershkovich, correspondant à Moscou du Wall Street Journal et qui avait travaillé auparavant pour l'AFP, a été arrêté par les services de sécurité russes le 30 mars alors qu'il était en reportage à Ekaterinbourg dans l'Oural.Les autorités russes l'ont accusé notamment d'avoir recueilli des informations sur l'industrie de la défense. L'ensemble du dossier est classé secret.

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans les quartiers généraux militaires des régions ukrainiennes de Kherson et Louhansk, qui sont en partie contrôlées par la Russie, annonce le Kremlin.

Vladimir Poutine a assisté à une réunion de commandement militaire dans la région de Kherson pour entendre les rapports des commandants des forces aéroportées et du groupe d'armées "Dniepr" et d'autres officiers supérieurs sur la situation dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, que Moscou a proclamées partie de la Russie.

Les troupes russes se sont retirées de Kherson, la capitale régionale, en novembre dernier, et ont renforcé leurs positions sur la rive opposée du Dnipro en prévision d'une contre-offensive ukrainienne.

Vladimir Poutine a également visité le quartier général de la garde nationale dans la région orientale de Lougansk, une autre partie de l'Ukraine que Moscou a annexée l'année dernière.

Le Kremlin n'a pas précisé quand Poutine a assisté aux réunions.

Les puissances industrielles du Groupe des Sept ont déclaré qu'elles étaient plus unies que jamais alors qu'elles critiquaient la pression supplémentaire de la Chine sur Taïwan et la menace de la Russie de placer des armes nucléaires en Biélorussie alors qu'elle faisait la guerre à l'Ukraine voisine.

"La force de la solidarité entre les ministres des Affaires étrangères du G7 est à un niveau jamais vu auparavant", a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi lors d'une conférence de presse après avoir accueilli une réunion du groupe dans la station balnéaire japonaise de Karuizawa.

Le groupe, qui comprend les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Canada, a qualifié d'"inacceptable" la menace de la Russie d'implanter des armes nucléaires en Biélorussie. Il a déclaré que "toute utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Ukraine" aurait de graves conséquences.

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie utiliserait des armes nucléaires dites tactiques à plus courte portée parce que l'alliance militaire de l'OTAN s'étendait vers les frontières russes.



04H17 TU. Les inspections des navires reprennent dans le cadre de l'accord sur les céréales ukrainiennes.

Les inspections des navires transportant des céréales en provenance d'Ukraine ont repris après une pause qui menaçait de fermer le corridor maritime de la mer Noire, annonce l'agence de presse RIA citant le ministère russe des Affaires étrangères.

Un responsable du ministère cité par RIA a imputé l'interruption de lundi au non-respect par l'Ukraine des procédures convenues, mais a déclaré que le problème avait été résolu.

Kiev a déclaré lundi que l'initiative négociée par l'ONU permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes en mer Noire risquait de s'arrêter après que la Russie ait bloqué les inspections des navires participants dans les eaux turques.

Piotr Ilyichyov, chef du département des organisations internationales au ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré à RIA que le passage des navires céréaliers dépendait à la fois de la météo et de la manière dont ils respectaient les procédures.

On ne sait toujours pas si l'accord sur les céréales, en place depuis juillet dernier, sera renouvelé, car la Russie se plaint qu'un autre accord, visant à faciliter ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais, n'a pas été respecté.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie pour sa guerre en Ukraine en payeraient "le prix fort", dans une déclaration publiée à l'issue d'une réunion au Japon.Les hauts diplomates veulent aussi renforcer l'application des sanctions déjà prises contre la Russie et ont jugé "inacceptable" l'annonce par Moscou de son intention d'envoyer des armes nucléaires en Biélorussie.Le ministre brésilien des affaires étrangères a défendu lundi les relations de son pays avec la Russie et a rejeté les critiques de Washington selon lesquelles Brasilia "se fait l'écho de la propagande russe" sur le conflit en Ukraine."Je ne sais pas comment ni pourquoi (le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche) est arrivé à cette conclusion. Mais je ne suis en aucun cas d'accord", a déclaré Mauro Vieira aux journalistes à Brasilia, où le président Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.La Maison Blanche a vivement critiqué le Brésil lundi après que le président brésilien Lula a accusé ce week-end les Etats-Unis de prolonger le conflit en Ukraine, au terme d'un déplacement aux Emirats et en Chine."Dans ce cas précis, le Brésil se fait l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits", a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe directement rattaché au président américain.En Chine, Lula, qui a rencontré Xi Jinping, avait accusé Washington "d'encourager la guerre" en Ukraine, des accusations renouvelées dimanche lors d'une conférence de presse à Abou Dhabi."L'Europe et les Etats-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre. Alors ils doivent s'asseoir autour de la table et dire: +Ça suffit+", a-t-il lancé depuis la capitale des Emirats arabes unis.Ces critiques font écho à celles formulées par Moscou et Pékin, qui blâment les pays occidentaux pour la guerre qui a débuté en février 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine.A l'inverse de plusieurs puissances occidentales, le Brésil n'a jamais imposé de sanctions financières à la Russie ou accepté de fournir des munitions à Kiev et tente de se positionner, tout comme la Chine, en tant que médiateur."Nous sommes reconnaissants envers nos amis brésiliens pour l'excellente compréhension de la genèse de cette situation" en Ukraine, a réagi lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, avant sa rencontre prévue avec le président Lula à Brasilia."Bien entendu nous voulons que la guerre prenne fin", a insisté John Kirby. "Cela pourrait arriver dès maintenant, aujourd'hui, si M. Poutine arrêtait d'attaquer l'Ukraine et procédait au retrait de ses troupes"."Les récents commentaires du Brésil selon lesquels l'Ukraine devrait envisager de céder officiellement la Crimée en guise de concession pour la paix sont tout simplement malavisés", a-t-il poursuivi.Moscou a qualifié lundi soir la réaction de Londres à la condamnation à 25 ans de prison de l'opposant russo-britannique Vladimir Kara-Mourza "d'ingérence directe dans les affaires" russes."C'est une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Russie", a fustigé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, jugeant "inacceptable" les propos de l'ambassadeur britannique à Moscou. Le Royaume-Uni avait demandé plus tôt lundi "la libération immédiate" de M. Kara-Mourza.La Russie dit avoir repoussé une tentative ukrainienne de s'infiltrer "illégalement" sur son territoire via la région frontalière de Briansk, une dizaine de jours après avoir signalé un incident semblable."L'intrus a explosé sur une ligne de protection minée, qui a été créée par par les forces armées russes pour empêcher les infiltrations sur le territoire russe et assurer la sécurité des habitants des localités frontalières", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région, Alexandre Bogomaz.Celui-ci a dénoncé une "tentative illégale" de l'Ukraine de "franchir" la frontière russe.Les autorités russes ont mentionné ces dernières semaines plusieurs tentatives d'incursion de "saboteurs" en provenance d'Ukraine dans les régions frontalières, qui sont aussi régulièrement visées par des bombardements d'artillerie ou des attaques de drones.Le 6 avril dernier, Alexandre Bogomaz avait assuré que les gardes-frontières avaient "déjoué" une tentative d'incursion de "20 hommes" à partir de l'Ukraine, en "ouvrant le feu sur l'ennemi".Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux forces de sécurité de "faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de la population" tant en Russie que dans les territoires ukrainiens qu'elle contrôle, où plusieurs responsables prorusses ont été assassinés ces derniers mois.L'Ukraine ne reconnaît pas officiellement d'opérations de "sabotage" sur le sol russe. Elle a notamment démenti tout lien avec l'attentat qui a endommagé le pont de Crimée l'automne dernier.Début mars, des centaines de personnes avaient cependant assisté à Kiev aux funérailles de combattants d'un bataillon de volontaires agissant de leur propre chef et tués pendant une mission de "sabotage" en Russie.