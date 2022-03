DIRECT-Ukraine : après de nouvelles frappes russes en Ukraine, le président Zelensky veut négocier avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé dimanche à Israël de "faire un choix" en soutenant l'Ukraine face à la Russie, lors d'une allocution en visioconférence devant les députés de la Knesset, le Parlement israélien."L'Ukraine a fait son choix il y a 80 ans et nous avons des Justes qui ont caché des juifs, il est temps pour Israël de faire son choix (...) l'indifférence tue", a déclaré M. Zelensky, jouant sur ses propres racines juives, dans une allocution en ukrainien traduite en hébreu aux députés israéliens.

Le président ukrainien, qui a mis en avant son héritage juif dans sa quête de soutien contre l'invasion de son pays par la Russie, doit s'adresser dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël. Depuis plusieurs jours, l'État hébreu tente une médiation entre Moscou et Kiev.

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, une des plus grandes d'Europe, a également été fortement endommagée par des bombardements.

"Il y a de la désinformation selon laquelle la Chine procure une assistance militaire à la Russie. Nous la rejetons", a déclaré dimanche l'ambassadeur de Chine aux États-Unis Qin Gang. Interviewé par la chaîne CBS, l'ambassadeyur n'a pas précisé si cette position valait également pour l'avenir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kiev, 15 mars 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dimanche un nouvel "acte de terreur" après le bombardement d'une école d'art de Marioupol abritant des centaines de personnes. "Nous savons que le bâtiment a été détruit et que des gens pacifiques sont toujours sous les décombres. Le bilan concernant le nombre de victimes est en train d'être clarifié", a indiqué la municipalité sur Telegram. Ces déclarations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante dans l'immédiat.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance un nouvel appel à la paix et demande instamment la tenue de pourparlers, déclarant que "les négociations ne sont ni faciles ni agréables, mais elles sont nécessaires car des vies sont en jeu."

Un obus a explosé dimanche dans une cour juste devant un immeuble d'habitation dans le nord-ouest de Kiev, blessant au moins cinq personnes, dont deux ont été hospitalisées, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. Le bâtiment de dix étages, situé dans le quartier de Sviatiochine, est très endommagé, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP selon lesquels on peut voir les traces d'un incendie qui s'y est déclaré, tandis que toutes les fenêtres ont été soufflées.

Le peuple russe est vraiment contre la guerre, c'est la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe

Marina Ovsiannikova, journaliste russe opposée à la guerre en Ukraine

Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des finances lors d'une conférence de presse. Paris, 7 février 2022. Michel Euler / ASSOCIATED PRESS

Le système américain de missiles anti-aériens baptisé Patriot est en cours d'acheminement vers la Slovaquie. C'est ce qu'a déclaré dimanche le ministre de la Défense slovaque Jaroslav Nad. Ce mouvement pourrait ouvrir la voie à la livraison par ce pays du système S-300 à l'Ukraine. Alors que le président américain Joe Biden a promis d'aider l'Ukraine à se procurer des "systèmes de défense antiaérienne de plus longue portée" que les Stinger portés à l'épaule, il veut le faire sans entrer directement en conflit avec la Russie.La journaliste russe, devenue une égérie antiguerre après son irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin, a appelé dimanche la population de son pays à dénoncer l'offensive de l'armée russe en Ukraine.Les opérations de nettoyage commencent juste après les bombardements. Dans le nord du pays, la ville de Tchernihiv a été visé à plusieurs reprises. Sur place, les services d'urgence récupèrent qui témoignent des bombardements.Le souverain pontife s'est exprimé lors de la prière de l'Angélus dominical depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre. Le pape François a qualifié la guerre en Ukraine de massacre insensé. Il supplie tous les acteurs de la communauté internationale d'y mettre fin.Yachts, appartements, comptes bancaires appartenant à des ressortissants russes ont été saisi par la France depuis l'entrée en vigueur de sanctions à l'encontre d'oligarques russes. Au total, ces saisies représenteraient près de 850 millons d'euros, a affirmé dimanche le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire.Ce dimanche,le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a assuré que la Russie et l'Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations pour mettre un terme à l'invasion russe. Selon lui, Moscou et Kiev étaient proches d'un accord. La Turquie, membre de l'Otan, multiplie les efforts de médiation entre Moscou et Kiev et a refusé de s'aligner sur les sanctions occidentales visant la Russie."Nous travaillons nuit et jour pour la paix", a répété Melvut Cavusoglu dimanche.Selon le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, 10 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. Sur le quai de la gare de Lviv, il y a ceux qui s'engouffrent dans les trains pour rejoindre la Pologne, et ceux qui choisissent d'en revenir.Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+1.

"La guerre en Ukraine est si dévastatrice que 10 millions de personnes ont fui, soit déplacées à l'intérieur du pays, soit réfugiées à l'étranger", selon le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi.



Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022



Dans une interview au Sunday Times, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé la Chine, allié stratégique de Moscou, et d'autres pays qui n'ont pas pris position à rejoindre les pays occidentaux dans leur condamnation de l'invasion russe.

"A mesure que le temps passe et que le nombre d'atrocités russes augmente, je pense qu'il devient de plus en plus difficile et politiquement gênant pour les gens, activement ou passivement, de tolérer l'invasion de Poutine".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse ce dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël, pays qui tente une médiation entre Moscou et Kiev.

Son discours à la Knesset est prévu à 16H00 GMT, selon un porte-parole du Parlement, est attendu par la classe politique et la population dans un pays qui compte plus d'un million de citoyens originaires de l'ex-URSS.

L'armée russe a bombardé une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, selon les autorités locales, ajoutant que des civils étaient coincés sous les décombres :

"Samedi, les occupants russes ont largué des bombes sur l'école d'art G12 située sur la rive gauche de Marioupol, où 400 habitants de Marioupol, des femmes, des enfants et des personnes âgées s'étaient réfugiés".

La Russie affirme pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays.

"Une importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal depuis l'espace aérien de la Crimée", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, sans préciser la date de cette frappe.



À re(lire) : Missiles hypersoniques : de quoi s'agit-il et pourquoi tout le monde en parle ?

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol a été fortement endommagée par des bombardements, selon des responsables ukrainiens.

"Une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe est détruite. Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses", a affirmé la députée Lesia Vasylenko.



Un autre député, Serhiy Taruta, a écrit sur sa page Facebook que les forces russes, qui assiègent Marioupol, "ont pratiquement détruit l'usine".

2h21 TU. Grand gala à Londres de danseurs étoiles pour l'Ukraine



De la Russie à l'Argentine, en passant par le Japon, la France ou Cuba, des stars internationales du ballet ont offert samedi à Londres un grand gala humanitaire pour l'Ukraine et envoyer un message de paix.

À re(voir) : "Marioupol ressemble de plus en plus à un Verdun ukrainien"

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Suisses, blâmant les entreprises qui comme Nestlé poursuivent leurs activités en Russie malgré la guerre et appelant au gel des avoirs des proches du Kremlin dans les banques suisses.

À re(voir) : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'en prend à Nestlé