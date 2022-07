DIRECT - Ukraine: après l'attaque russe sur Vinnytsia, Zelensky dénonce un "acte ouvertement terroriste"

Ce qu'il faut retenir ce vendredi 15 juillet 2022 - L'Union européenne a condamné jeudi "dans les termes les plus forts" les frappes russes sur la ville ukrainienne de Vinnytsia qui ont fait au moins 23 morts. "Ces atrocités à Vinnytsia sont les dernières d'une longue série d'attaques brutales visant les civils et les infrastructures civiles", indique un communiqué du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et du commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic. "Il ne peut y avoir aucune impunité pour les violations et crimes commis par les forces russes et leurs responsables politiques." - Selon le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, "les attaques massives d'artillerie et de mortier se poursuivent (et) les Russes tentent de percer vers Siversk et d'ouvrir la voie vers Bakhmout", où un civil est mort dans des bombardements dans la nuit de mercredi à jeudi.

- La Corée du Nord a officiellement reconnu les deux régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine comme étant des pays indépendants, a rapporté jeudi matin un média d'Etat nord-coréen. Cette reconnaissance intervient après l'envoi mercredi par le gouvernement de Pyongyang de courriers adressés aux auto-proclamées République populaire de Donetsk et République populaire de Lougansk. Kiev a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Pyongyang.

05h35 TU: 23 morts au moins dans des frappes russes sur une ville, le chef de l'ONU "atterré"

Le secrétaire général de l'ONU s'est dit "atterré" et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles "atrocités" jeudi après des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine qui ont fait au moins 23 morts, un "acte ouvertement terroriste" pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

⚡️Zelensky asks partners to recognize Russia as terrorist state.



No other state in the world poses such a terrorist threat as Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in an evening address after a missile attack killed at least 23 people in Vinnytsia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 14, 2022

A Vinnytsia, une ville très éloignée des lignes de front, bien à l'ouest de la capitale Kiev, les images publiées par le service ukrainien des Situations d'urgence montraient des dizaines de carcasses de voitures calcinées et un immeuble d'une dizaine d'étages ravagé par l'explosion et l'incendie ayant suivi.

Les secours ukrainiens ont fait état jeudi soir de 23 morts, 29 disparus, 71 personnes hospitalisées et plus d'une centaine de blessés soignés sur place.

Selon l'armée ukrainienne, "trois missiles" ont touché le parking et cet immeuble commercial du centre de la ville, abritant des bureaux et de petits commerces. Ils ont été tirés depuis des sous-marins en mer Noire, a précisé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Iouri Ignat.

"Cette journée démontre une nouvelle fois que la Russie doit être reconnue officiellement comme un Etat terroriste. (...) Aucun autre pays au monde ne se permet de détruire chaque jour des villes paisibles et des vies humaines ordinaires avec des missiles de croisière et de l'artillerie", a déclaré jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

5h30 TU: Pas de restrictions à la vente de matériel agricole à Moscou, dit Washington

Les Etats-Unis ont dit jeudi qu'ils n'interdiraient pas la vente de matériel agricole à la Russie, niant à nouveau les allégations de Moscou selon lesquelles les sanctions occidentales, et non son invasion de l'Ukraine, sont à l'origine de la crise alimentaire mondiale. Le département du Trésor, dans un document officiel sur les exemptions de sanctions, a indiqué qu'il ne stopperait pas les transactions américaines liées à la production, à la vente ou au transport d'équipement agricole.

Conformément aux règles précédentes établies après l'invasion du 24 février, le Trésor a également dit qu'il n'interdirait pas les produits agricoles tels que les engrais, ni les appareils médicaux et les tests Covid-19. L'élargissement des exemptions "vient réitérer que les sanctions américaines contre la Russie en réponse à sa guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine ne font pas obstacle au commerce agricole et médical", selon un communiqué du département du Trésor.

"La guerre du (président russe Vladimir) Poutine a étranglé la production alimentaire et agricole et il a utilisé la nourriture comme arme de guerre", notamment "en volant des céréales et du matériel agricole, et en bloquant les ports de la mer Noire", ajoute le texte. Cette déclaration intervient après de rares signes de progrès entre la Russie et l'Ukraine lors de pourparlers en Turquie sur la possibilité de laisser des cargaisons de denrées quitter l'Ukraine.

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales. Des millions de tonnes de grain sont actuellement bloquées dans les ports de la région d'Odessa par la présence de navires de guerre russes et celle de mines, placées par Kiev pour défendre ses côtes. Or les prix des denrées alimentaires augmentent un peu partout dans le monde et font peser des risques de famine, en particulier en Afrique.

