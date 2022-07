DIRECT - Ukraine : après l'attaque russe sur Vinnytsia, Zelensky réclame un "tribunal spécial" sur les crimes russes

Ce qu'il faut retenir ce jeudi 14 juillet 2022, 141ème jour de guerre :



- Les combats se poursuivent dans le Donbass. Une frappe russe sur la ville de Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine a fait 24 morts, selon les autorités ukrainiennes.



- Selon le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, "les attaques massives d'artillerie et de mortier se poursuivent (et) les Russes tentent de percer vers Siversk et d'ouvrir la voie vers Bakhmout", où un civil est mort dans des bombardements dans la nuit de mercredi à jeudi.



- La Russie et l'Ukraine ont progressé au cours d'une réunion d'experts militaires à Istanbul. Sur la table : l'épineuse question du blocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens. La Turquie annonce un accord sur le sujet la semaine prochaine. Plus de 130 cargos chargés de céréales ukrainiennes sont bloqués en mer Noire.



-28 roquettes russes ont frappé la ville ukrainienne méridionale de Mykolaïv, non loin de la mer Noire, faisant au moins cinq morts, tandis que, dans l'est, la localité de Bakhmout, proche du front, a de nouveau été bombardée.

18h49 TU. L'UE condamne "le comportement barbare de la Russie"



"Ces atrocités à Vinnytsia sont les dernières d'une longue série d'attaques brutales visant les civils et les infrastructures civiles", indique un communiqué du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et du commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic.

Yet another horrendous attack on civilians in Ukraine, in #Vinnytsia today, claiming lives and sowing destruction.



Regular and repeated targeting of civilians by Russian troops is a war crime. They must stop now.



"Il ne peut y avoir aucune impunité pour les violations et crimes commis par les forces russes et leurs responsables politiques".



18h01 TU. Le chef de l'ONU "atterré" par les frappes sur Vinnytsia (porte-parole)



Le secrétaire général de l'ONU est "atterré" par l'attaque russe sur Vinnytsia, une ville du centre de l'Ukraine, a déclaré son porte-parole.



Antonio Guterres "condamne toute attaque contre des civils ou des infrastructures civiles", a rappelé son porte-parole. Au moins 20 personnes ont été tuées jeudi dans cette localité ukrainienne, jusqu'alors relativement épargnée par les combats.



16h34 TU. L'exécutif ukrainien appelle le parlement à contrôler les livraisons d'armes.



Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne demande au parlement de créer un comité de contrôle des armes reçues de ses alliés occidentaux.

Un soldat ukrainien tire avec un canon M777 howitzer fourni par les Américaines dans la région de Kharkiv ce 14 juillet 2022. © AP Photo/Evgeniy Maloletka

Cette proposition intervient après que l'Union européenne s'est inquiétée de voir ces armes quitter clandestinement l'Ukraine pour équiper les gangs criminels en Europe.

"Le parlement, en tant que pouvoir législatif, devrait être impliqué dans le contrôle de l'aide des alliés en matière de défense. Notre objectif est d'être aussi transparents que possible sous le régime de la loi martiale", a déclaré sur Telegram Andriï Iermak.

Il a toutefois assuré que toutes les armes fournies par les Occidentaux étaient "enregistrées et envoyées sur le front".



Le comité de suivi "s'occupera de la préparation et de l'examen des questions liées au contrôle de l'utilisation des armes reçues de nos partenaires", a précisé le chef de l'administration présidentielle. "La transparence est la meilleure recette contre les manipulations et la désinformation russes", a-t-il ajouté.



Cette semaine, l'UE a déclaré qu'elle créait un centre en Moldavie pour lutter contre le crime organisé, en particulier la contrebande d'armes en provenance de l'Ukraine voisine.





16h09 TU. La basketteuse américaine Brittney Griner soutenue par son club russe.



"Brittney a toujours été une très bonne coéquipière, elle nous manque beaucoup, j'ai été heureuse de la voir", a déclaré Evgeniya Belyakova, joueuse russe de l'UMMC Ekaterinburg, dans l'Oural, où Griner jouait pendant l'intersaison.

"Dieu merci, elle se sent bien, elle a l'air bien. Notre but était de parler au juge de son caractère en tant que sportive et en tant que personne", a abondé le directeur du club, Maxim Ryabkov.

"Nous voulions parler de son grand rôle dans les succès de notre club d'Ekaterinbourg, mais aussi dans tout le basket russe féminin", a-t-il poursuivi, après l'audience.



Le procès, fermé à la presse aujourd'hui se tient à Khimki, près de Moscou. Il doit reprendre demain.



14h09 TU. L'OSCE s'alarme des "camps de filtration" russes.



L'OSCE se montre "gravement préoccupée" par le traitement infligé par Moscou aux civils ukrainiens dans des "camps de filtrations", destinés à identifier ceux qui sont soupçonnés de liens avec les autorités de Kiev, selon un rapport publié aujourd'hui.



"Selon des témoins", cette procédure "implique des interrogatoires brutaux et des fouilles corporelles humiliantes", écrivent les trois auteurs de ce document de 115 pages consulté par l'AFP, évoquant un développement "alarmant".

Prisonniers de guerre ukrainiens évacués par les forces russes depuis Marioupol le 17 mai 2022. Vidéo de l'armée russe. © Russian Defense Ministry Press Service via AP, File

Les Ukrainiens évacués des villes assiégées, comme le port stratégique de Marioupol, ou ceux qui quittent des territoires occupés par les troupes russes sont obligés de transiter par ces centres.



"Leurs données personnnelles y sont enregistrées, leurs empreintes digitales relevées et leurs documents d'identité copiés", détaille le rapport de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. L'objectif est apparemment de déterminer si les personnes ont combattu du côté ukrainien ou ont des connexions avec le régiment Azov ou les autorités ukrainiennes.



"Si c'est le cas, ces personnes sont séparées des autres et souvent disparaissent purement et simplement", soulignent les experts, dont deux se sont rendus en Ukraine en juin pour compléter leurs travaux rédigés sur la base de multiples sources.



"Certains sont transférés" dans les territoires séparatistes autoproclamés de Lougansk et de Donetsk, "où ils sont détenus ou même tués", ajoute-t-il, "une pratique suggérant que la Russie utilise ces deux entités pour contourner ses obligations internationales".





12h44 TU. Volodymyr Zelensky demande un "tribunal spécial" à la Haye sur l'invasion russe.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande la mise en place d'un "tribunal spécial" pour enquêter sur l'invasion russe de l'Ukraine, en s'adressant à une conférence internationale sur les crimes de guerre en Ukraine organisée à la Haye.

"Les institutions judiciaires actuelles ne peuvent traduire en justice tous les coupables. En conséquence, il faut un tribunal spécial pour juger les crimes de l'agression russe contre l'Ukraine", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée à la conférence.





12h19 TU. Vers un vote à l'automne sur un rattachement à la Russie dans une région occupée.



Les autorités nommées par Moscou dans la région ukrainienne de Zaporijjia, en partie occupée par l'armée russe, ont annoncé jeudi vouloir organiser dès le début de l'automne un référendum sur une annexion par la Russie. Dès le début de l'offensive le 24 février contre l'Ukraine, l'armée russe a conquis une large partie de deux régions du sud, celles de Kherson et Zaporijjia. Depuis, les autorités contrôlées par Moscou disent vouloir organiser leur rattachement à la Russie, même si officiellement le Kremlin n'a pas publiquement affiché cet objectif.



12h03 TU. Le ministère britannique de la Défense analyse la stratégie militaire russe.



"Les forces russes continuent de mener des frappes d'artillerie sur un large front, avec, dans certaines zones, des assauts exploratoires lancés par des unités" de petites tailles, selon le ministère britannique de la Défense. "Toutefois, elles n'ont pas réalisé de gain territorial significatif au cours des 72 dernières heures et risquent de perdre l'élan acquis après la prise de Lyssytchansk" le 3 juillet, selon cette source.



11h00 TU. Nouveaux envois de missiles signalés à Mykolaïv.



Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d'avoir tiré neufs missiles sur différents bâtiments de la ville de Mykolaiv, des établissements d'enseignement, des infrastructures de transport et un hôtel. Il n'y a pas de morts selon de premières informations ukrainiennes. Le gouverneur régional Vitali Kim a ajouté qu'il y a eu plusieurs localités de la région visées par des bombardements dans la nuit, qui ont notamment fait un mort à Bachtanka.



10h00 TU. 20.000 morts à Marioupol depuis le début de la guerre.



Pour la seule ville de Marioupol (sud-est), tombée en mai au terme d'un terrible siège, les autorités ukrainiennes évoquaient quelque 20.000 morts, sans fournir de preuves.

Marioupol, Ukraine. Un soldat ukrainien marche dans les restes de l'usine métallurgique d'Azovstal, bombardée sans relâche par la Russie pendant plusieurs jours. ASSOCIATED PRESS

09h48 TU. Volodymyr Zelensky dénonce un "acte ouvert de terrorisme" après de nouvelles frappes russes au centre.



Des frappes russes ont fait au moins 12 morts à Vinnytsia, une ville du centre de l'Ukraine éloignée du front. Il s'agit d' "un acte ouvert de terrorisme", a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Chaque jour, la Russie tue des civils, tue des enfants ukrainiens, tire des missiles sur des cibles civiles où il n'y a rien de militaire. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un acte ouvert terrorisme ?

Volodymyr Zelensky via Telegram.

07h53 TU. Zoom sur les relations entre la Turquie et la Russie.

Le chef de l'Etat turc se pose en médiateur depuis le début de la guerre, prenant soin cependant, tout en fournissant des drones de combat à l'Ukraine, de ne pas froisser Moscou. Les présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, doivent se retrouver le 19 juillet à Téhéran en marge d'un sommet sur la Syrie, qui pourrait fournir le cadre propice à l'annonce d'un accord.

07h38 TU. L'OCDE alerte sur la situations des civils ukrainiens.



L'OSCE se montre "gravement préoccupée" par le traitement infligé par Moscou aux civils ukrainiens dans des "camps de filtrations", destinés à identifier ceux soupçonnés de liens avec les autorités de Kiev, selon un rapport qui doit être publié jeudi. "Selon des témoins", cette procédure "implique des interrogatoires brutaux et des fouilles corporelles humiliantes", écrivent les trois auteurs de ce document de 115 pages consulté par l'AFP, évoquant un développement "alarmant".



04h49 TU. Pyongyang reconnait les régions séparatistes comme des États.



La Corée du Nord a officiellement reconnu les deux régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine comme étant des pays indépendants, a rapporté jeudi matin un média d'Etat nord-coréen. Cette reconnaissance intervient après l'envoi mercredi par le gouvernement de Pyongyang de courriers adressés aux auto-proclamées République populaire de Donetsk et République populaire de Lougansk, a précisé l'agence de presse officielle KCNA.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aux côtés du président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont rencontrés en 2019 à Vladivostok en Russie. Alexander Zemlianichenko / ASSOCIATED PRESS

04h45 TU. L'UE et la CPI donnent une conférence de presse sur l'enquête sur les crimes de guerre en Ukraine.

03h00 TU. Les "tueurs" russes n'ont pas leur place aux Mondiaux, estime l'athlète ukrainienne Yaroslava Mahuchickh.

Auteure de la meilleure performance mondiale de l'année au saut en hauteur (2,03 m), la championne ukrainienne a déclaré mercredi à Eugene que les "tueurs" russes n'avaient pas leur place aux Mondiaux d'athlétisme qui débutent vendredi dans la ville de l'Oregon.

Je ne veux pas voir sur la piste des tueurs. Parce que cette guerre a tué beaucoup de nos sportifs.

Yaroslava Mahuchickh, championne ukrainienne d'athlétisme.

01h00 TU. Ce qu'il faut retenir du sommet Russie-Ukraine en Turquie.



C'est la première fois en trois mois que Russes et Ukrainiens se retrouvaient à Istanbul. Organisés sur la rive européenne du Bosphore, en présence de représentants des Nations unies. Les pourparlers ont duré trois heures au total. L'accord négocié par Antonio Guterres depuis plus de deux mois vise non seulement à faire sortir par la mer Noire quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens, en particulier à Odessa (sud), mais à faciliter les exportations russes de grains et d'engrais. Autant de produits qui font cruellement défaut sur le marché mondial.

Nous sommes à deux doigts d'un accord.

Dmytro Kouleba, chef de la diplomatie ukrainienne au sujet des pourparlers sur le blé.

00h30 TU. Anotnio Guteress salue les pourparlers sur le blé en Ukraine.



Des "progrès réellement substantiels" ont été réalisés, a commenté devant des médias après la fin des entretiens russo-ukrainiens en Turquie le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit espérer qu'un "accord formel" pourrait être prochainement conclu. "Aujourd'hui, à Istanbul, nous avons vu une étape capitale, un pas en avant pour assurer l'exportation sûre et sécurisée des produits alimentaires ukrainiens à travers la mer Noire", a-t-il poursuivi. "Nous avons une lueur d'espoir pour soulager la souffrance humaine et soulager la faim dans le monde".

00h19 TU. Mykolaïv sous les bombes.



28 roquettes russes ont frappé la ville ukrainienne méridionale de Mykolaïv, non loin de la mer Noire, faisant au moins cinq morts, tandis que, dans l'est, la localité de Bakhmout, proche du front, a de nouveau été bombardée.



00h00 TU. Jour de fête nationale en France : l'Ukraine et ses voisins à l'honneur.



Le retour de la guerre aux portes de l'Europe donne un relief particulier au traditionnel défilé militaire prévu ce jeudi à Paris. En France, le 14 juillet célèbre la fête nationale. Cette année, les cérémonies officielles mettront à l'honneur les pays du flanc Est de l'Otan et les troupes françaises qui y sont déployées. Le défilé à pied sera ouvert par les drapeaux de 9 pays étrangers invités, pour la plupart voisins de la Russie ou de l'Ukraine: Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.