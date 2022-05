DIRECT - Ukraine : après la Finlande, la Suède demande son adhésion à l'Otan

La Turquie reproche aux deux pays de ne pas approuver ses demandes d'extradition des personnes qu'elle accuse d'être membres d'"organisations terroristes".

Ankara avait menacé vendredi de bloquer le processus d'élargissement de l'Otan à ces deux pays nordiques, qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance.

"L'explosion dans la région de Kharkiv ne constitue pas une menace pour la population locale", a assuré sur sa page Telegram le gouverneur de la région voisine de Donetsk."Nous quittons une ère pour entrer dans une nouvelle", a affirmé la Première ministre Magdalena Andersson.

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'une trêve avait été instaurée à l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville de Marioupol, afin d'évacuer les blessés ukrainiens.

Les autorités ukrainiennes n'ont pour leur part rien dit dans l'immédiat



Le géant américain de la restauration rapide McDonald's, qui avait fermé ses enseignes en Russie début mars, a annoncé se retirer du pays et vendre toutes ses activités."Nous sommes convaincus que l'entrée dans l'Otan de la Finlande et de la Suède ne va ni renforcer ni améliorer l'architecture sécuritaire de notre continent", a sgnifié, lundi, à la presse, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il promet de suivre de près "les implications que cela aura pour notre sécurité".Le président russe, Vladimir Poutine, a lui aussi réagi, lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin. Selon lui, un tel "élargissement de l'Otan ne constitue pas une menace immédiate (...) mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse."

Les autorités ont annoncé ce matin que les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est).

"Le 227e bataillon de la 127e brigade de la défense territoriale des forces armées de Kharkiv a expulsé les Russes et s'est installé à la frontière", a indiqué le ministère sur sa page Facebook, en publiant une vidéo de soldats armés devant un poteau-frontière peint en jaune et bleu, couleurs du drapeau ukrainien, et avec un trident, le blason de l'Ukraine.

"Nous sommes fiers de nos soldats qui ont restauré le panneau frontalier. Nous remercions tous ceux qui, au péril de leur vie, libèrent l'Ukraine des envahisseurs russes", a pour sa part écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a qualifié de "grave erreur" les candidatures suédoise et finlandaise à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

"C'est une grave erreur supplémentaire dont les conséquences auront une portée considérable", a-t-il estimé, cité par l'agence russe Interfax.

Selon lui, la réponse de la Russie "dépendra des conséquences pratiques de l'adhésion" des deux pays scandinaves à l'Alliance atlantique.

"Pour nous, il est clair que la sécurité de la Suède et de la Finlande ne sortira pas renforcée par cette décision", a-t-il martelé, relevant que "le niveau de tension militaire (allait) augmenter."

Des ouvriers de l'usine Renault, à Moscou, préparent des pièces de voiture pour la chaîne de production, le 1er mars 2010.

Le constructeur automobile Renault a vendu ses actifs en Russie à l'Etat russe, ont annoncé séparément, lundi, les deux parties. "Des accords ont été signés pour un transfert des actifs russes du groupe Renault à la Fédération de Russie et au gouvernement de Moscou", a indiqué le ministère russe de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué.Renault a confirmé de son côté la cession de sa participation de près de 68% dans Avtovaz, principal constructeur automobile en Russie. Le constructeur français précise toutefois qu'il garde l'option de racheter pendant six ans ses parts dans Avtovaz, fabricant des Lada.Le pays se prépare à de grandes offensives dans le Donbass, objectif prioritaire de Moscou. Au soir du dimanche 15 mai, le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich, avançait que les Russes transfèraient des troupes de la région de Kharkiv (nord) à celle de Lougansk, dans le but de prendre la ville de Severodonetsk.L'état-major ukrainien a confirmé, au matin du 16 mai, que l'armée russe concentrait ses forces à Izioum, situé entre Kharkiv et Severodonetsk.