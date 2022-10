DIRECT-Ukraine : après les frappes russes meurtrières sur l'Ukraine, le G7 se réunit en urgence

Selon Londres, Liz Truss, à la tête du gouvernement depuis un mois, devrait déclarer que "personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine. Et pour notre part, nous ne devons pas faiblir d'un iota dans notre détermination à l'aider à gagner".



Des bombardements meurtriers russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l'Ukraine lundi matin, faisant au moins onze morts et 89 blessés, selon le dernier bilan de la police, dont cinq à Kiev, visée pour la première fois depuis le 26 juin par des missiles.



02 H29 TU. A l'ONU, l'Ukraine accuse la Russie d'être un "Etat terroriste"



L'Ukraine a accusé lundi à l'ONU la Russie d'être un "Etat terroriste" pour avoir tué des civils en frappant massivement Kiev et des grandes villes. Des bombardements dénoncés par les Nations unies et l'Occident.

"La Russie a encore une fois prouvé qu'elle était un Etat terroriste que l'on doit dissuader de la plus forte des manières", a déclaré l'ambassadeur ukrainien à l'ONU Sergiy Kyslytsya.

Son homologue russe Vassili Nebenzia lui a répondu en comparant le régime de Kiev à la "plus scandaleuse des organisations terroristes", deux jours après l'explosion. Un "sabotage" selon Moscou, qui a sérieusement endommagé le pont russe de Crimée.

Avant l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, "profondément choqué", avait dénoncé les bombardements russes : "Une nouvelle escalade inacceptable de la guerre" dont les civils "paient le prix le plus élevé".

Des pompiers et des policiers travaillent sur un site où une explosion a créé un cratère dans la rue après une attaque russe à Dnipro, en Ukraine, le 10 octobre 2022. AP Photo/Leo Correa, File.



23H25 TU. L'ONU s'attend à une nouvelle vague de déplacements après les frappes russes en Ukraine

Davantage de personnes seront contraintes de fuir leur foyer en Ukraine, selon le Haut-commissaire aux réfugiés de l'Onu Filippo Grandi, après que des missiles russes se sont abattus sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes.



23H19 TU. Emmanuel Macron déplore un "changement profond de la nature" de la guerre

Le président français Emmanuel Macron a tenu lundi soir une réunion d'urgence sur l'Ukraine après une série de frappes russes qui représentent selon lui un "changement profond de la nature" de la guerre.

Ces "frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, c'est un changement profond de la nature de cette guerre", a-t-il déclaré lors d'un déplacement en Mayenne, ajoutant qu'il réunirait ses conseillers diplomatiques et militaires concernés dès son retour à Paris pour "faire un point" sur la situation.