DIRECT - Ukraine : après son entretien avec Xi, Zelensky nomme un ambassadeur en Chine

Personne ne dit "paix", sauf moi, c'est comme si j'étais seul dans le désert.

Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil

Le Premier ministre Pedro Sanchez se penche vers Luis Inacio Lula da Silva au Palais Moncloa à Madrid ce 26 avril 2023. © AP Photo/Manu Fernandez

Un journaliste regarde sur la télé d'État l'annonce du coup de fil entre Xi Jinping et Volodomyr Zelensky avant d'assister au point presse du ministre des Affaires étangères ce 26 avril 2023. © AP Photo/Andy Wong

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal est à Rome où il a renconté son homologue italienne Giorgia Meloni pour un sommet où il a été question de la reconstruction de l'Ukraine.Au cours du sommet, le président ukrainien est intervenu sous forme d'un message vidéo. Aux côtés de Giorgia Meloni, il y avait leministre des Affaires étrangères et ancien président du parlement européen, Antonio Tajani ains que Matteo Salvini, vice-président du Conseil, et les ministres Giancarlo Giorgetti et Adolfo Urso.Giorgia Meloni a souligné qu'elle "croit à la possibilité d'une solution diplomatique à ce conflit à la condition que, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la solution de ce conflit ne résulte pas dans la reddition de l'Ukraine, un pays qui a été agressé. Cela ne serait pas juste et construirait un monde où le droit du plus fort gagne sur celui du droit, un monde qui n'est bon pour personne."Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la nomination d'un ex-ministre au poste d'ambassadeur en Chine, dans la foulée de son premier entretien avec Xi Jinping depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.Selon un décret publié par la présidence, Volodymyr Zelensky a nommé Pavlo Riabikine, ancien ministre des Industries stratégiques, âgé de 57 ans à ce poste d'ambassadeur, qui était vacant depuis février 2021.Le président brésilien Lula, dont les récentes déclarations sur le conflit en Ukraine ont suscité la controverse, a jugé ce mercredi à Madrid qu'il ne "servait à rien de dire qui a raison" entre Kiev et Moscou, la priorité étant de négocier la paix."Personne ne peut mettre en doute le fait que les Brésiliens condamnent la violation territoriale de l'Ukraine par la Russie. Cette erreur a eu lieu, la guerre a démarré", a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva, en visite officielle en Espagne depuis hier.Mais "il ne sert désormais à rien de dire qui a raison, qui s'est trompé. Désormais, ce qu'il faut faire c'est mettre fin à cette guerre", a insisté le président brésilien, lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez."Personne ne dit 'paix', sauf moi, c'est comme si j'étais seul dans le désert", a-t-il regretté.Le Premier ministre espagnol, dont le pays est depuis le début du conflit sans ambiguïtés aux côtés de Kiev, a salué l'"implication" de Lula pour la paix mais lui a rappelé qu'il y avait "dans cette guerre un agresseur et un agressé", l'Ukraine, "qui ne fait que lutter pour son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale et sa liberté".Lula a suscité une vive controverse en affirmant le 17 avril à Pékin que les États-Unis devaient cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine et que l'Union européenne devait "commencer à parler de paix".Des propos durement critiqués par Washington qui a accusé le Brésil de "faire l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits".Le président brésilien a également dit par le passé que les responsabilités de la guerre déclenchée par l'invasion russe en Ukraine en février 2022 étaient partagées entre les deux pays.Il a par ailleurs reçu lundi dernier à Brasilia le ministre des Affaires étrangères russe Serguei Lavrov, qui a "remercié" le Brésil pour sa "contribution" dans la recherche d'une solution au conflit, et pour "son excellente compréhension de la genèse de cette situation".Le gouvernement chinois annonce qu'il enverrait une délégation en Ukraine afin de chercher un "réglement politique" au conflit, après l'annonce du premier appel téléphonique entre Xi Jinping et Volodymyr Zelenzky depuis le début de l'invasion russe."La partie chinoise enverra un représentant spécial du gouvernement chinois, en charge de l'Eurasie, en Ukraine et dans d'autres pays pour mener des échanges en profondeur avec toutes les parties vers un règlement politique de la crise ukrainienne", a déclaré le ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

"Les autorités ukrainiennes et leurs soutiens occidentaux ont déjà démontré leur capacité à saper les initiatives de paix", a fustigé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.



Il accuse l'Ukraine de "saper les initiatives de paix" en refusant le dialogue avec Moscou.



Moscou a aussi dit "prendre acte" de la volonté de la Chine de "s'efforcer de mettre en place un processus de négociation" entre la Russie et l'Ukraine, mais a reproché à Kiev de "rejeter toute initiative sensée visant à un règlement politique et diplomatique de la crise".

Tout appel à la paix peut donc difficilement être perçu de manière adéquate par des marionnettes contrôlées depuis Washington.

Communiqué du ministère russe des Affaires étrangères

Selon le ministère russe, l'Ukraine a avancé des "ultimatums assortis d'exigences sciemment irréalistes" et d'avoir "rejeté soudainement" une ébauche d'accords de paix au printemps 2022, dans la foulée du début de l'intervention militaire russe.



Le président Volodmyr Zelensky a à plusieurs reprises accusé la Russie de poser des "ultimatums" et déclaré qu'il ne négocierait pas avec Vladimir Poutine, tout en insistant sur le retour de tous les territoires occupés par l'armée russe, dont la Crimée annexée en 2024.



"Tout appel à la paix peut donc difficilement être perçu de manière adéquate par des marionnettes contrôlées depuis Washington", a encore cinglé le ministère russe.

11h34 TU. Volodymyr Zelensky et Xi Jinping ont eu leur premier entretien téléphonique depuis le début de l'invasion.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré avoir eu un "long et significatif" entretien avec son homologue chinois, Xi Jinping. Il s'agit du premier contact direct entre les deux dirigeants depuis le début de l'invasion russe.

"J'ai eu un long et significatif entretien téléphonique avec le président chinois", a commenté le dirigeant ukrainien sur Twitter. Il a ajouté espérer "une poussée puissante du développement des relations bilatérales" entre Kiev et Pékin.

De son côté, la télévision d'État chinoise, CCTV, a rapporté que Xi Jinping a assuré à son homologue ukrainien que "la Chine a toujours été du côté de la paix et sa position fondamentale est de promouvoir un dialogue de paix​."

Le gouvernement chinois a, en outre, fait savoir qu'il enverrait une délégation en Ukraine afin de chercher un "réglement politique." "La partie chinoise enverra un représentant spécial du gouvernement chinois, en charge de l'Eurasie, en Ukraine et dans d'autres pays pour mener des échanges en profondeur avec toutes les parties vers un règlement politique de la crise ukrainienne", a précisé le ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.



Le président chinois Xi Jinping a assuré à son homologue ukrainien que "la Chine a toujours été du côté de la paix" et appelé à "la négociation", lors de leur premier entretien téléphonique depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, a indiqué mercredi la télévision d'Etat CCTV.



"Sur le sujet de la crise ukrainienne, la Chine a toujours été du côté de la paix et sa position fondamentale est de promouvoir un dialogue de paix", selon la chaîne. "Le dialogue et la négociation" sont la "seule issue" au conflit avec la Russie, a encore assuré le dirigeant, selon CCTV.



De son côté, le président ukrainien a déclaré avoir eu un "long et significatif" entretien avec son homologue chinois, dans un tweet confirmé par la présidence ukrainienne à l'AFP. Il a aussi dit espérer "une poussée puissante du développement des relations bilatérales" entre Kiev et Pékin.



Il s'agit du premier échange connu entre les deux hommes depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. Leur dernier appel remontait à juillet 2021.

Volodymyr Zelensky avait jugé "nécessaire" en février dernier de "travailler" avec la Chine pour oeuvrer à une résolution du conflit avec la Russie.



Il avait réitéré en mars son souhait de dialoguer avec son homologue chinois sur ce sujet et "attendre une réponse" de sa part.

La Chine a publié en février un document en 12 points présentant sa position sur le conflit en Ukraine. L'initiative, parfois perçue comme un plan de paix, exhorte notamment Moscou et Kiev à tenir des pourparlers.



Le Kremlin menace d'"élargir" la liste des entreprises étrangères visées par des saisies "temporaires" d'actifs en Russie. Il s'agit d'un moyen de faire pression au moment où l'Occident réfléchit à utiliser les avoirs russes gelés à l'étranger.

"Si nécessaire, la liste des entreprises peut être élargie", a mis en garde le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. L'objectif principal du décret russe "est de constituer un fonds d'indemnisation pour l'application éventuelle de contre-mesures contre l'+expropriation illégale+ des avoirs russes à l'étranger", a-t-il affirmé.

Les saisies annoncées constituent "une réponse aux actions agressives des pays inamicaux" et sont "temporaires", a-t-il assuré. Elles visent à "éliminer les risques (potentiels) lorsque la position des pays inamicaux affectera négativement notre économie."

Ces propos interviennent alors que Vladimir Poutine a signé, hier, un décret approuvant la prise de contrôle de deux groupes énergétiques occidentaux, le finlandais Fortum et l'allemand Uniper.L'Union européenne cherche actuellement à mettre sur pied un plan pour saisir des centaines de milliards d'euros d'actifs russes en Europe. Mais le projet n'est "pas simple" juridiquement, selon Bruxelles.En réponse à l'expulsion de quinze diplomates russes soupçonnés d'espionnage par Oslo, mi-avril, la Russie a annoncé, à son tour, renvoyé dix diplomates norvégiens.



Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur norvégien, Robert Kvile, et l'avoir informé de ces expulsions "dans le cadre de mesures de rétorsion."

Le texte exprime, par ailleurs, "une vigoureuse protestation" contre l'expulsion de diplomates russes par Oslo. Il fait part des regrets quant à cet "acte hostile." "D'autres mesures suivront après les actes inamicaux d'Oslo, notamment l'introduction de restrictions au recrutement par les missions diplomatiques norvégiennes d'employés ayant la nationalité russe", est-il ajouté.

La diplomatie norvégienne, via l'une de ses porte-paroles, Ragnhild Simenstad, a immédiatement réagi."Nous considérons la décision russe comme une action de représailles. Tous nos diplomates en Russie exercent un travail diplomatique normal. Les autorités russes le savent bien."

#Tchernobyl, survenu le 26 avril 1986, est le pire accident nucléaire de l’histoire.



Plus de 8 millions de personnes en Russie, en Ukraine & au Bélarus ont été exposées aux radiations.



L'opposant russe, Evguéni Roïzman, a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès. L'ancien maire d'Ekaterinbourg est accusé d'avoir "discrédité" l'armée russe.Dans une vidéo qu'il avait publiée sur YouTube, publiée en juillet 2022, il a critiqué l'opération russe en Ukraine. Il risque jusqu'à cinq ans de prison, selon une loi adoptée en Russie dans la foulée du lancement de l'offensive, un texte répressif qui a été récemment renforcé.Il est considéré comme l'un des derniers grands détracteurs du Kremlin encore présents en Russie à avoir, pour l'instant, échappé à une lourde peine.Il y a 37 ans, le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, provoquant la plus grande catastrophe nucléaire du 20ème siècle.La centrale a été occupée puis libérée au début de l'invasion russe de l'Ukraine.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont intercepté trois avions de reconnaissance militaire russes au-dessus de la mer Baltique, selon l'armée de l'air allemande.

"Vols de reconnaissance interceptés. Les Eurofighters allemands et britanniques ont été alertés pour identifier trois avions militaires. Les deux SU-27 Flanker et un IL-20 russes volaient à nouveau sans signaux de transpondeur dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique", a-t-elle indiqué sur Twitter.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne participent dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) à la surveillance de l'espace aérien au-dessus des pays baltes.

Les incidents impliquant des avions russes et des appareils otaniens se sont multipliés ces dernières années. Une interception similaire a eu lieu le 17 avril.

Dans son dernier rapport, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), rapporte que "de hauts fonctionnaires américains et européens estiment que le président russe Vladimir Poutine resterait réticent à négocier en cas de succès de la contre-offensive ukrainienne."En outre, le cabinet américain cite une gradée ukrainienne, la porte-parole des forces opérationnelles du sud de l'Ukraine, Nataliya Humenyuk. Selon elle, les forces ukrainiennes obtiennent des "résultats impressionnants" dans les combats de contre-batterie contre les forces russes sur la rive orientale (gauche) de la rivière Dnipro occupée par les Russes. Des systèmes d'artillerie, des chars, des véhicules blindés et des systèmes de défense anti-aérienne russes auraient été détruits.Elle ajoute que les opérations sont facilitées par le fait que "les forces russes évacuent les civils de la zone de la rive du Dnipro pour déplacer des unités russes."Le média ukrainien indépendant, Hromadske, rapporte une information de Save Ukraine, selon laquelle trois enfants ukrainiens déportés par la Russie ont été retournées à l'Ukraine.L'organisation, dont l'une des missions consiste à réunir les familles victimes des déportations russes dans les zones occupées, le voyage de retour de ces enfants a duré 15 jours. Toujours selon Save Ukraine, ils ont subi des interrogatoires en Russie et en Biélorussie.Le New York Times rapporte que des officiels américains estiment que la contre-offensive ukrainienne pourrait intervenir au mois de mai.Le quotidien américain ajoute que douze brigades de combat ukrainiennes d'environ 4 000 soldats chacune devraient être prêtes à la fin du mois d'avril, selon les documents du Pentagone ayant fuité.

"Tu es un homme. Sois-le". Depuis plusieurs jours, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, les Russes en âge de combattre sont accablés de publicités les incitant à s'engager dans l'armée pour se battre en Ukraine.

Objectif : reconstituer des rangs, sans recourir à une nouvelle mobilisation forcée, une mesure impopulaire, que le Kremlin a prise en septembre après plusieurs revers. Pour ménager l'opinion, le pouvoir a lancé la plus grande campagne de publicité de recrutement militaire volontaire depuis le lancement de son offensive.

#Russie



A Moscou, placardées au bord des routes, sur les vitrines de magasins et sur les abribus, des affiches de recrutement ont fleuri ces derniers jours, vantant "un métier honorable et un salaire décent."



Les autorités n'ont pas annoncé d'objectifs chiffrés, mais certains médias russes ont rapporté que l'armée espère enrôler plusieurs centaines de milliers d'hommes en proposant des contrats aux conditions particulièrement alléchantes.

Sur le site de la municipalité de Moscou, la solde promise à une recrue déployée en zone d'opérations en Ukraine s'élève ainsi à 204.000 roubles (2.260 euros au taux actuel), soit plus de 10 fois le salaire minimum. En outre, ceux qui participent à une action offensive se voient promettre une prime quotidienne de 8.000 roubles, et 50.000 roubles pour chaque kilomètre conquis au sein d'une brigade d'assaut, formation plus exposée aux tirs ennemis.

La Russie a frappé le centre-ville de Koupiansk (région de Kharkiv) ce matin. Le musée d’histoire locale a été touché.

On fait état de 10 blessés et de deux femmes tuées, dont une employée du musée.

Dans son allocution vidéo quotidienne, hier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé une attaque russe "barbare", qui a fait deux morts et dix blessés sur un musée de Koupiansk (nord-est). Selon lui, la frappe a eu lieu dans le centre-ville, sur "un musée d'histoire locale et des maisons voisines." La frappe a été perpétrée, selon lui, à l'aide de missiles sol-air "S-300."En outre, il a jouté que "chaque manifestation de la terreur russe, chaque jour d'agression est un argument supplémentaire pour que tout cela se termine au tribunal - dans un nouveau Nuremberg contre le "russisme", contre ceux qui détruisent des vies et des personnes, qui utilisent des missiles contre des musées et des bombes guidées contre des églises."

Koupiansk est située à une centaine de kilomètres de Kharkiv. Alors qu'elle comptait plus de 25.000 habitants avant l'invasion, elle a été prise par les Russes dans les premiers jours. Les Ukrainiens l'ont reprise en septembre.