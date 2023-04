DIRECT-Ukraine : attaque de drones russes sur Odessa, pas de victimes

Des soldats ukrainiens portent un cercueil dans la région d'Odessa, le 16 mai 2022. AP Photo/Francisco Seco

Sergueï Lavrov à Moscou le 29 mars 2023 © Yury Kochetkov/Pool Photo via AP

Des drones russes de type Shahed-136/131 ont frappé la région d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi sans faire de victimes, ont annoncé les autorités militaires locales."Grâce au travail réussi de nos forces de défense, la plupart des drones ennemis ont été détruits, mais malheureusement un bâtiment public a été touché", a indiqué mercredi l'administration militaire du district d'Odessa dans un communiqué, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer dans l'immédiat.Des mesures ont été prises pour contenir les feux provoqués par ces attaques et les services d'urgence de l'Etat ont été déployés, selon la même source.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en tournée en Amérique latine, a appelé mardi à une "union" pour contrer "le chantage" occidental."Il est nécessaire d'unir nos forces pour contrer les tentatives de chantage et les pressions unilatérales illégales de l'Occident", a affirmé Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue vénézuélien Yvan Gil, évoquant "un monde multipolaire".Sergueï Lavrov s'est entretenu en soirée avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. Ce dernier a évoqué sur Twitter une "réunion agréable qui consolide les relations bilatérales et le plan de coopération" entre les deux pays.Sous le feu des critiques américaines pour se faire "l'écho de la propagande russe et chinoise", le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a clairement condamné mardi la "violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine" par la Russie.Lundi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, avait ainsi réagi aux propos du président Lula qui, lors d'un déplacement en Chine, avait accusé les Etats-Unis "d'encourager la guerre" en Ukraine et dit qu'ils devraient plutôt "commencer à parler de paix".Ces critiques font écho à celles formulées par Moscou et Pékin, qui blâment les pays occidentaux pour la guerre qui a débuté en février 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine.