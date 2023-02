DIRECT - Ukraine : attaques "massives" de la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes

Les forces russes ont lancé une "attaque massive" sur plusieurs régions de l'Ukraine, lors d'attaques nocturnes et au moins 17 missiles ont frappé la ville de Zaporijjia, dans le sud-est, ce vendredi 10 février tôt le matin. Ces frappes de missiles et de drones kamikazes ont touché plusieurs sites énergétiques du pays, a affirmé l'armée ukrainienne, après une tournée en Europe du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour réclamer plus d'armes à ses alliés.Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré "six missiles de croisière Kalibr", "jusqu'à 35 missiles guidés anti-aériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijjia", et utilisé "sept drones Shahed". "L'ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l'Ukraine", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Aucune victime n'a été rapportée à ce stade par les autorités ukrainiennes.

Des sirènes aériennes ont retenti à travers le pays pendant l'heure de pointe du matin et les responsables locaux ont exhorté les civils à se mettre à l'abri, avertissant de nouvelles frappes potentielles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à droite, s'entretient avec le président polonais Andrzej Duda lors de leur rencontre à Lviv, en Ukraine, le mercredi 11 janvier 2023. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP)

"L'aviation ennemie est dans les airs et les navires pouvant transporter des missiles Kaliber sont en mer. L'ennemi a lancé les missiles. L'alerte aérienne sera longue", a déclaré Maksym Marchenko, gouverneur régional de la région sud d'Odessa."S'il vous plaît, n'ignorez pas les sirènes d'alerte aérienne et allez aux abris", annonçait l'alerte.Le porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat, a déclaré à la télévision ukrainienne que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu cinq des sept drones et cinq des six missiles Kaliber lancés sur l'Ukraine.Les responsables ont également déclaré avoir ordonné des coupures d'urgence de l'électricité dans tout le pays à la suite des attaques contre les infrastructures."Il y a une grande menace d'attaque au missile. Je tiens à souligner à nouveau - n'ignorez pas les sirènes d'alerte aérienne", a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kiev.Les présidents polonais et ukrainien, Andrzej Duda et Volodymyr Zelensky, se sont rencontrés jeudi à Rzeszów, dans le sud-est de la Pologne, et ont discuté de la situation dans la région, a annoncé vendredi le bureau du président polonais sur Twitter."Le président ukrainien a rendu compte de ses récentes activités diplomatiques à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes ; les entretiens ont également porté sur la sécurité dans la région", a-t-il ajouté.Les présidents ont discuté de la situation actuelle au front et de la nécessité de nouvelles actions conjointes de soutien militaire, a indiqué le bureau.Emmanuel Macron n'a pas exclu de retirer la Légion d'honneur remise par son prédécesseur Jacques Chirac au président russe Vladimir Poutine en 2006, tout en expliquant vouloir choisir "le bon moment pour le faire".Le chef de l'Etat a remis mercredi soir à Volodymyr Zelensky, de passage à Paris lors de son second déplacement hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, la Grand’Croix de la Légion d’honneur. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner à un homologue.Interrogé par la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, il a expliqué que cette distinction était "un élément de justice et de reconnaissance de notre pays" à l'égard du président ukrainien.Mais la cérémonie informelle de remise de la Légion d'honneur à Volodymyr Zelensky à l'Elysée, dont Emmanuel Macron avait tweeté une vidéo, a ravivé les demandes de ceux qui réclament que la France retire cette distinction à Vladimir Poutine.Jacques Chirac avait remis en 2006 au président russe la Grand'Croix de la Légion d'honneur. Cette décision avait immédiatement soulevé une polémique. L'organisation Reporters sans frontières avait notamment tenté en justice, mais en vain, d'en priver le maître du Kremlin.Evoquant une "question symbolique mais d'importance", le président Macron a dit: "je ne m'interdis rien (...) mais ce n'est pas une décision que j'ai prise aujourd'hui".Ces décisions "sont toujours lourdes de sens et je pense qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire".Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient "en aucun cas" être livrés "dans les semaines qui viennent", assurant privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides"."Je n'exclus absolument rien", a assuré le président français devant la presse au sujet de livraisons d'avions de combat.Mais "ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins", a-t-il estimé, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.Tout au long de sa tournée européenne mercredi et jeudi, le président ukrainien a martelé que son pays avait besoin d'avions de chasse pour mettre fin à la guerre menée par la Russie.Le président Macron a assuré que sa "discussion très approfondie et très précise" avec Volodymyr Zelensky mercredi à Paris avait mis en lumière que la priorité devait être "de tout faire pour aider (l'Ukraine) à résister dans les prochaines semaines", et de "mener les opérations utiles au printemps-été si on veut pouvoir ensuite mener les actions diplomatiques en parallèle"."Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles" et "les plus rapides", a-t-il ajouté, estimant que les canons Caesar et le système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA fournis par la France répondaient à ces critères.Il faut peut-être "intensifier" les livraisons des "éléments d'artillerie permettant de lancer des offensives terrestres ou de résister", a-t-il insisté, promettant d'y "travailler dans les prochains jours".Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prendra la parole lors d'une visioconférence réunissant les ministres des Sports de plusieurs pays sur la présence des athlètes russes aux JO-2024 de Paris, selon l'agence PA.Le dirigeant ukrainien, qui s'exprimera à l'ouverture de cette conférence organisée par Londres, a réclamé à plusieurs reprises l'exclusion des sportifs russes et bélarusses des prochains Jeux olympiques, appelant encore cette semaine à "protéger la charte olympique".Depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a près d'un an, les sportifs russes et bélarusses sont exclus de la plupart des compétitions internationales, mais le Comité international olympique (CIO) oeuvre depuis des semaines à ce qu'ils puissent participer aux JO-2024 sous bannière neutre.Le Royaume-Uni, fervent soutien de l'Ukraine depuis le début de la guerre, a critiqué la position du CIO, tout comme de nombreux autres Etats européens, dont la République tchèque, l'Islande, la Norvège, la Suède ou encore la Pologne."Nous devons réclamer au CIO qu'il démontre que les valeurs de l'olympisme signifient quelque chose. Nous devons être clair sur le fait qu'il y a des conséquences à cette invasion illégale", a affirmé la ministre des Sports britannique Lucy Frazer, citée par l'agence PA."Nous ne pouvons pas autoriser que des athlètes russes s'alignent aux côtés de l'équipe britannique ou de n'importe qui d'autre sur la scène mondiale", a-t-elle ajouté.Le ministre polonais des Sports Kamil Bortniczuk a affirmé il y a quelques jours s'attendre à ce qu'une quarantaine de pays s'opposent à la participation des Russes et Bélarusses, lors de la conférence de vendredi.Certains pays agitent même des menaces de boycott, emboitant le pas de l'Ukraine.Le CIO a dénoncé ces menaces qui "vont à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique", dans un courrier révélé jeudi et adressé par son président Thomas Bach au comité olympique ukrainien.