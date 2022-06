DIRECT-Ukraine : attente d'une réponse de l'UE à l'adhésion, combats acharnés à Severodonetsk

Ce qu'il faut retenir ce dimanche 12 juin Combats acharnés à Severodonetsk

06H32 TU. Les Russes menent "sans succès" des assauts contre Severodonetsk, selon l'état major ukrainien



La bataille pour la ville-clé de Severodonetsk et sa jumelle Lyssytchansk apparaît de plus en plus violente.

"Afin de décourager nos troupes, l'ennemi pilonne nos positions et essaie de remporter le combat des tirs d'artillerie", a indiqué dans la nuit de samedi à dimanche le commandement opérationnel ukrainien de la région sud.

Il a précisé que l'armée de l'air ukrainienne avait détruit au cours des dernières 24h des dépôts de munitions et des équipements lors de trois frappes aériennes, sans indiquer de localisation.



L'état-major ukrainien a précisé dimanche matin que les Russes menaient "sans succès" des assauts contre Severodonetsk, soulignant que les soldats ukrainiens avaient aussi repoussé l'armée de Moscou près de Vrubivka, Mykolaevka ou encore Vasyivka.



"Des combats de rue acharnés se poursuivent à Severodonetsk", selon le président Zelensky qui a signalé la reprise par les forces ukrainiennes de localités comme Tavriïské dans la région de Kherson, et dans celle de Zaporijjia.

Les combats dans l'est de l'Ukraine s'intensifient, tandis que l'armée russe pilonne toujours la périphérie de Kharkiv, deuxième ville du pays.

La zone autour de Tchortkiv, dans l'ouest de l'Ukraine, a aussi été bombardée selon le gouverneur régional Volodymyr Trouch.

Un soldat ukrainien lors de violents combats à Severodonetsk, dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 8 juin 2022. AP Photo/Oleksandr Ratushniak)

La demande de l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'Union européenne aura bientôt une réponse, a promis la présidente de la Commission européenne en visite à Kiev, alors que les forces russes s'acharnent sur l'est du pays.

Les discussions d'aujourd'hui vont nous permettre de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Nous voulons soutenir l'Ukraine dans son parcours européen. Nous voulons regarder vers l'avenir. Vous avez fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire, pour lutter contre la corruption par exemple.



Ursula von der Leyen, présidente de la Commisssion européenne

L'Ukraine réclame un "engagement juridique" lui permettant d'obtenir au plus vite un statut de candidat officiel à l'Union européenne, mais les Vingt-Sept sont très divisés sur la question.

Pour l'Ukraine, le statut de candidat serait "un point de départ", avec à la clé un long processus de négociations et de réformes, selon Volodymyr Zelensky.