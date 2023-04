DIRECT - Ukraine : au moins 30 morts après la frappe à Dnipro

20h35 TU. Les images de l'immeuble frappée à Dnipro.

15h37 TU. Des armes lourdes pour l'Ukraine "dans un futur proche" selon le secrétaire général de l'Otan.



Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a affirmé, lors d'un entretien au quotidien allemand Handelsblatt, que l'Ukraine pouvait s'attendre à de nouvelles livraisons d'armement lourd de ses alliés occidentaux "dans un futur proche".

"Les récentes promesses de livraison d'armement lourd sont importantes - et je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche", a-t-il indiqué. Ce, avant une nouvelle réunion de coordination des pays occidentaux apportant une aide à l'Ukraine, sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, le 20 janvier.



11h37 TU. La dynamique de l'offensive russe est "positive", selon Poutine



"La dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major. J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires", a déclaré le président dans une interview à la télévision publique russe.



09h27 TU. "Indépendantes" et soumises à une "discipline féroce", le chef de Wagner vante ses troupes en rivalité avec l'armée russe

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a vanté l'efficacité de ses troupes en Ukraine, où elles sont souvent en rivalité avec celles régulières de l'armée russe.

Dans une vidéo, Evguéni Prigojine a évoqué les raisons pour lesquelles ses combattants ont réussi à capturer la ville de Soledar, une annonce toujours démentie par Kiev.

Il affirme que ses hommes sont très expérimentés et "remplissent tous leurs objectifs de façon indépendante" car ils possèdent leurs propres avions, pièces d'artillerie et véhicules blindés. "Le plus important, c'est le système de commandement, qui a été parfaitement perfectionné. Le groupe Wagner écoute tout le monde, chacun peut dire son avis", a assuré Evguéni Prigojine.

Mais "après la prise d'une décision, toutes les missions sont exécutées, personne ne peut revenir en arrière. C'est la discipline la plus féroce qui nous donne cette possibilité".

D'après les responsables locaux, au moins 20 personnes ont perdu la vie dans cette frappe. "Le sort de plus de 40 personnes demeure inconnu", d'après le chef de l'administration militaire régionale.

02h47 TU. Le bilan monte à 14 morts à Dnipro

Au moins 14 personnes, dont une adolescente de 15 ans, ont été tuées et 64 blessées dans le bombardement d'un immeuble de Dnipro, selon le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.Les secours continuent à s'activer à l'aube pour tenter de trouver des survivants dans les ruines. Ils ont dit avoir eu des échanges verbaux avec une femme coincée sous les gravats qu'ils tentaient désespérément de délivrer.D'après Valentyn Reznichenko, les secours ont jusqu'à présent réussi à extraire 38 survivants des décombres.