DIRECT - Ukraine : A Bakhmut et Lyman, les forces russes subissent les plus grosses pertes selon les forces ukrainiennes

Vladimir Poutine a rencontré son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, à deux reprises au cours des dernières 24 heures pour "finaliser de nombreuses questions", a rapporté l'agence de presse publique biélorusse Belta.Les réunions ont eu lieu à Saint-Pétersbourg, lors d'un petit-déjeuner au Musée russe, ainsi que lors d'un sommet informel de la Communauté des États indépendants (CEI) lundi 26 décembre au soir, a rapporté l'agence."Hier, nous avons discuté de beaucoup de problèmes, non seulement autour d'un thé, mais aussi tard dans la nuit en rentrant chez nous. Il faut parfois des années à certains États pour discuter de tant de choses en si peu de temps. Pendant ce temps, nous avons mis beaucoup de points sur les « i » dans la soirée, poursuivant notre dialogue de Minsk, car il portait principalement sur l'économie. Je vous remercie du fait que de nombreuses questions ont été réglées hier", a déclaré Alexandre Loukachenko.Vladimir Poutine avait invité Alexandre Loukachenko à déjeuner mardi 27 décembre au matin pour discuter des "relations bilatérales" et d'autres questions importantes, a rapporté Belta. Il aurait déclaré : "Bien que nous restions en contact tout le temps, certains problèmes surgissent de temps en temps, nous devons donc les traiter et prendre les décisions nécessaires pour les résoudre de manière plus efficace".Les forces russes "subissent les plus grandes pertes à Bakhmut et Lyman", annoncent les troupes ukrainiennes.Elles ont également repoussé les attaques russes dans les zones de la région de Lougansk et de Donetsk au cours des dernières 24 heures, a déclaré l'état-major des forces armées ukrainiennes.Les forces russes ont lancé deux frappes de missiles et tiré 44 systèmes de roquettes à lancement multiple au cours de la dernière journée, a-t-il ajouté.Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré : "A Volyn, Polissya, Siverskyi et Slobozhanskyi, la situation n'a pas changé de manière significative, l'ennemi maintient une présence militaire le long de la frontière de l'État et aucun signe de formation de ses groupes offensifs n'a été détecté".Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes ont déclaré que 620 autres militaires russes avaient été tués entre le 24 et le 27 décembre, portant le total des pertes russes à 103 220.Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a déclaré que les combats dans les régions orientales de Bakhmut, Kreminna et d'autres régions du Donbass étaient "difficiles et douloureux" pour les troupes ukrainiennes.Abordant la situation en première ligne dans son discours du lundi 26 décembre soir, il a déclaré : "La situation sur la ligne de front, à Bakhmut, Kreminna et d'autres régions du Donbass, qui nécessitent désormais une force et une concentration maximales y est difficile, aiguë. Les occupants utilisent toutes les ressources dont ils disposent - et ce sont des ressources importantes - pour obtenir au moins une avance."Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que plus de 60 % des infrastructures de la ville de Bakhmut, qui a été le théâtre d'intenses combats, étaient partiellement ou totalement détruites. "La Russie bombarde constamment l'infrastructure de Bakhmut. L'ennemi maintient sa tactique de la terre brûlée", a-t-il déclaré.Le porte-parole du commandement militaire de l'est de l'Ukraine, Serhiy Cherevaty, a également déclaré que les régions de Bakhmut et d'Avdiivka à Donetsk restent les sites des hostilités les plus violentes.Il a rapporté qu'il y avait eu 225 bombardements d'artillerie et de chars dans la région de Bakhmut dans la seule journée de lundi.Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, ainsi que l'Ukraine, veulent vaincre la Russie "sur le champ de bataille" afin de la détruire, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l'agence d'État TASS dans des propos publiés lundi 27 décembre."Les actions des pays de l'Occident collectif et (du président ukrainien Volodymyr) Zelensky sous leur contrôle confirment la nature mondiale de la crise ukrainienne", a déclaré Sergueï Lavrov."Ce n'est un secret pour personne que l'objectif stratégique des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN est de vaincre la Russie sur le champ de bataille, pour affaiblir considérablement ou même détruire notre pays."Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donné à l'Ukraine un ultimatum pour qu'elle satisfasse les propositions de Moscou, notamment la cession du territoire contrôlé par la Russie, sinon son armée trancherait la question.Ces déclarations interviennent un jour après que le président Vladimir Poutine s'est déclaré ouvert aux pourparlers.Kiev et ses alliés occidentaux ont rejeté l'offre de Poutine, alors que les forces armées russes bombardent toujours les villes ukrainiennnes. Moscou continue d'exiger que Kiev reconnaisse sa conquête d'un cinquième du pays.