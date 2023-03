DIRECT-Ukraine : Blinken ouvre la porte à des négociations sur les frontières de l’Ukraine à terme

Cinq personnes ont été tuées dans une frappe russe contre la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, selon le service d'Etat pour les Situations d'urgence.

"Trois femmes et deux hommes sont morts" dans la frappe d'un missile russe qui a touché un bâtiment d'un étage accueillant un centre d'accueil humanitaire dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Bakhmout, épicentre de combats avec l'armée russe, ont indiqué les secours sur Telegram.



07h30 TU. Dmitri Medvedev menace l'Ukraine



Face aux difficultés des forces russes à Bakhmout, l’ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, est monté un peu plus haut dans l'escalade verbale. "S’il faut aller à Kiev, alors il faut aller à Kiev, s’il faut aller à Lviv, alors il faut aller à Lviv pour exterminer cette contagion", a-t-il déclaré à l’agence Ria Novosti.

Je pense qu'il va y avoir des territoires en Ukraine pour lesquels les Ukrainiens seront déterminés à se battre sur le terrain, et peut-être des territoires qu'ils décideront qu'ils devront tenter de récupérer par d'autres moyens.

Antony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis

Le Danemark a invité le consortium Nord Sream à participer à la récupération d'un objet cylindrique trouvé près du gazoduc Nord Stream 2, six mois après l'opération de sabotage contre les pipelines en mer Baltique.La date de l'opération n'est pas encore connue, tout comme la réponse de l'opérateur, dont le russe Gazprom est l'actionnaire majoritaire.Près de six mois après les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2, la responsabilité de l'attaque sous-marine reste encore mystérieuse malgré des enquêtes criminelles dans les pays frontaliers du sabotage (Allemagne, Suède et Danemark). Début mars, l'Allemagne a annoncé enquêter sur un bateau suspecté d'avoir acheminé les explosifs sur le site, sans pouvoir encore tirer de conclusions sur l'identité des auteurs.S'exprimant devant une commission parlementaire à Washington, le secrétaire d'État américain a réaffirmé que toute paix éventuelle avec la Russie devra être "juste et durable", c'est-à-dire qui respecte l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais "comment cela est défini précisément sur le terrain, nous attendons des Ukrainiens qu'ils nous le disent".Il a ainsi semblé entériner le fait que les Ukrainiens auraient du mal à récupérer tous les territoires annexés par la Russie, en particulier la Crimée.Antony Blinken était spécifiquement interrogé par l'élu républicain Chris Stewart pour savoir si les États-Unis soutenaient la volonté du président Volodymyr Zelensky de récupérer la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.