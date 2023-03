DIRECT Ukraine - Bombardement russe dans la région de Bakhmout

09h51 TU - Bombardement meurtrier dans l'Est de l'Ukraine

Au moins une personne a été tuée et trois blessées ce mardi matin dans un bombardement russe du centre de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le président Volodymyr Zelensky.

Six immeubles résidentiels ont été endommagés, a-t-il précisé sur Facebook, ajoutant que les opérations de secours se poursuivaient. Le maire de la ville a lui fait état de 25 immeubles endommagés.

"L'Etat du Mal continue de faire la guerre à la population civile" mais va "sans faute" être puni pour ces "meurtres", a encore lancé le président à l'adresse de la Russie.

Ville d'environ 150.000 habitants avant l'invasion russe lancée il y a plus d'un an, Kramatorsk se trouve près de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois.