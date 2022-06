DIRECT-Ukraine : combats de rue à Severodonetsk, "le Donbass tient bon" selon le président ukrainien

Ce qu'il faut retenir ce vendredi 10 juin Combats de rue et bombardements russes à Severodonetsk

"Severodonetsk, Lyssytchansk, et d'autres villes du Donbass, que les occupants considèrent maintenant comme leurs cibles, tiennent bon", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une allocution.Le Palais des Glaces, un des symboles de la ville, a été détruit dans un incendie provoqué par les bombardements russes, a annoncé Sergueiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk.

Les Ukrainiens continuent de réclamer à leurs alliés occidentaux de nouvelles armes plus puissantes.

Volodymyr Zelensky dit avoir évoqué jeudi avec Emmanuel Macron l'aide militaire de la France à l'Ukraine, y compris en "armes lourdes", a précisé le président français. Ils ont aussi évoqué la candidature de Kiev à l'entrée dans l'Union européenne.



La livraison de systèmes de lance-roquettes multiples, d'une portée d'environ 80 km, soit légèrement supérieure aux systèmes russes, a été annoncée par Washington et par Londres, mais on ignore quand les Ukrainiens pourront commencer à les utiliser.

Deux citoyens britanniques Aiden Aslin, à gauche, et Shaun Pinner, à droite, et le Marocain Saaudun Brahim, au centre, sont assis dans une salle d'audience à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, le 9 juin 2022. AP Photo.





05H00 TU. Trois combattants étrangers condamnés à mort



Dans l'est de l'Ukraine, les autorités séparatistes prorusses ont annoncé jeudi la condamnation à mort de deux Britanniques et d'un Marocain ayant combattu aux cotés des Ukrainiens.

"La Cour suprême de la République populaire de Donetsk a condamné à mort les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, accusés d'avoir participé aux combats comme mercenaires", a annoncé l'agence de presse officielle russe TASS. Les trois hommes, faits prisonniers dans la région de Marioupol, selon les Russes, vont faire appel.



