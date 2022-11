DIRECT - Ukraine : départ de six cargos chargés de céréales depuis l'Ukraine, selon Ankara

06H47 TU. Six cargos chargés de céréales ont quitté jeudi matin les ports ukrainiens, selon la Turquie.

Six cargos chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens après la reprise du trafic conclue la veille, a annoncé le ministère turc de la Défense.

Les bateaux vont emprunter le couloir humanitaire sécurisé en mer Noire qui a déjà permis d'exporter 9,7 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles depuis l'Ukraine malgré le conflit, grâce à l'accord international signé en juillet sous l'égide de la Turquie et de l'ONU.

Selon le ministère turc de la Défense cité par l'agence officielle Anadolu, 426 bateaux ont déjà suivi ce trajet sécurisé depuis le 1er août.

La Russie a repris mercredi sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, affirmant avoir reçu des "garanties écrites" de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, dont le pays est garant de l'accord céréalier, crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, se sont employés à lever les objections russes auprès de leurs homologues.

Moscou avait suspendu sa participation à l'accord vendredi après une frappe de drone sur la région annexée de Crimée.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 discuteront de la meilleure façon de coordonner un soutien supplémentaire à l'Ukraine lors de leur réunion jeudi 3 novembre, en Allemagne.Ces discussion font suite à de récentes attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, qui ont provoqué des coupures de courant généralisées.L'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait dominer les débats pendant cette réunion de deux jours du G7 dans la ville de Münster, dans l'ouest de l'Allemagne.Le rôle de plus en plus affirmé de la Chine dans le monde et les manifestations en Iran seront également à l'ordre du jour."Cette réunion ministérielle du G7 arrive, pour nous, à un moment important", a déclaré un haut responsable du département d'Etat, notant que le groupe "a été un mécanisme de coordination vital" pour les approches politiques sur les questions les plus urgentes.Le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simson, a déclaré mardi lors d'une visite à Kiev que l'Union européenne, avec ses partenaires, explorait les moyens d'augmenter l'aide au secteur énergétique ukrainien.L'Ukraine a besoin d'équipements et d'outils spécifiques pour réparer les dommages causés à son infrastructure énergétique, a-t-elle déclaré. Les entreprises étrangères devraient être invitées à donner la priorité au transfert d'équipements énergétiques vers l'Ukraine.

21H08 TU. Armes biologiques en Ukraine: le Conseil de sécurité rejette une demande d'enquête de la Russie.

Le Conseil de sécurité rejette une résolution rédigée par la Russie réclamant une enquête sur ses accusations concernant l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine.

La Russie avait officiellement demandé la semaine dernière une enquête de l'ONU sur ces accusations qu'elle avance régulièrement depuis le début de son offensive en Ukraine.

La résolution qu'elle a soumise au vote mercredi a recueilli deux voix en faveur (Russie et Chine), trois voix contre (France, Etats-Unis et Royaume-Uni, qui ont un droit de véto) et les 10 membres non permanents du Conseil se sont tous abstenus.

Le texte prévoyait la "mise en place d'une commission composée de tous les membres du Conseil de sécurité pour enquêter sur les accusations contre les Etats-Unis et l'Ukraine" concernant leurs obligations au regard de la Convention qui interdit le développement, la production et l'utilisation des armes biologiques.

L'ambassadeur russe adjoint Dmitry Polyanskiy a regretté le résultat du vote, dénonçant l'attitude des pays occidentaux qui "ont fait la preuve que les règles ne s'appliquent pas à eux".

"C'est une mentalité coloniale habituelle, nous y sommes habitués, nous n'en sommes même pas surpris", a-t-il ajouté, promettant de revenir sur cette question lors de la conférence de revue de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, du 28 novembre au 16 décembre à Genève.

"Les Etats-Unis ont voté contre cette résolution parce qu'elle est basée sur la désinformation, la malhonnêteté, la mauvaise foi et un total manque de respect" pour le Conseil de sécurité, a répondu l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

Cette résolution est "un jalon de la duperie et des mensonges de la Russie" et "personne ne s'y laisse prendre, à part la Chine", a-t-elle ajouté.

Les Etats-Unis et l'Ukraine avaient déjà rejeté catégoriquement la semaine dernière les accusations de la Russie, les Américains les qualifiant de "pure invention".

Le haut représentant adjoint des Nations unies chargé des questions de désarmement, Adedeji Ebo, avait lui indiqué que l'ONU n'était "pas au courant" d'un programme d'armes biologiques en Ukraine et n'avait pas de mandat ni de "capacités techniques" pour enquêter.





20H31 TU. Washington salue le retour de Moscou à l'accord sur les céréales ukrainiennes et l'appelle à le renouveler.

Les Etats-Unis se réjouissent du retour de la Russie à l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, en l'appelant à le renouveler.

Il est important que cet accord soit "non seulement remis en marche mais qu'il soit aussi renouvelé plus tard ce mois-ci", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Ned Price. "Cela apportera à terme encore plus de (...) stabilité sur ce marché et, surtout, exercera une pression à la baisse sur les prix" des denrées alimentaires dans le monde, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a par ailleurs loué le travail de médiation de la Turquie dans ce dossier lors d'un appel avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu.

Antony Blinken a notamment souligné les efforts d'Ankara pour "rappeler à Moscou l'importance d'une adhésion continue aux accords négociés sous l'égide des Nations unies et ses engagements à soutenir la sécurité alimentaire mondiale", a indiqué un communiqué.

20H29 TU. Volodymyr Zelensky salue "l'importance pour le monde entier" de la poursuite de l'accord céréalier avec la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue "l'importance pour le monde entier" de la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, après que Moscou a accepté de reprendre sa participation dans l'accord international conclu en juillet avec Kiev.

"Aujourd'hui, nous avons un résultat diplomatique important pour notre pays et pour le monde entier: la mise en œuvre de l'initiative pour exporter les céréales (ukrainiennes) se poursuit", s'est réjoui Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne postée sur les réseaux sociaux.

Le dirigeant ukrainien s'est félicité de "l'efficacité" et de la "manière équitable" avec laquelle l'ONU et la Turquie, médiateurs de l'accord sur les céréales ukrainiennes, ont selon lui œuvré pour trouver une solution avec Moscou.

Plus tôt mercredi, Moscou avait de son côté dit avoir reçu des garanties écrites "suffisantes" de la part de Kiev pour renouer sa participation dans l'accord céréalier, une reprise saluée depuis par les Etats-Unis qui ont appelé les parties concernées à "le renouveler plus tard ce mois-ci".

La date limite de l'accord est pour le moment fixé au 19 novembre.

20H19 TU. Accord céréalier: les demandes de garanties de Moscou "montrent l'échec de son agression", selon Volodymyr Zelensky.

Les demandes de garanties de la Russie pour reprendre sa participation dans l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes "montrent l'échec de son agression" en Ukraine, déclare le président Volodymyr Zelensky.

"Cela montre à la fois l'échec de l'agression russe et à quel point nous sommes forts lorsque nous restons unis", s'est félicité le dirigeant ukrainien dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. Plus tôt, Moscou avait dit avoir reçu des garanties écrites "suffisantes" de la part de Kiev.