DIRECT-Ukraine : dernier jour des votes d'annexion organisés par la Russie

Un véhicule militaire sous une pancarte "Avec la Russie pour toujours, 27 septembre", avant le lancement d'un référendum d'annexion par la Russie, à Lougansk, le 22 septembre 2022. AP

Illustration, le lanceur d'alerte Edward Snowden en visioconférence. ©AP IMAGES / Marco Garcia

La Russie acheve l'organisation des référendums d'annexion dans quatre territoires totalement ou en partie sous son contrôle en Ukraine. Tenus depuis vendredi dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est) et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporijjia (sud), ces scrutins ont été dénoncés comme des "simulacres" par l'Ukraine et ses alliés.Les pays du G7 ont juré de ne "jamais reconnaître" leurs résultats, tandis que Washington a promis une réplique "rapide et sévère" par la voie de sanctions économiques supplémentairement à ces annexions, qui suivent le schéma de celle de la Crimée en mars 2014.La Chine, partenaire le plus proche de Moscou, sans aller jusqu'à dénoncer les scrutins, a elle aussi appelé à respecter "l'intégrité territoriale de tous les pays".Les autorités ont assuré que des "résultats provisoires" devraient être annoncés au plus tôt mardi soir ou dans les jours qui suivent. Le Parlement russe devra ensuite voter un texte formalisant l'intégration des quatre régions à la Russie.Le président Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au lanceur d'alerte et ancien employé de la NSA américaine Edward Snowden, réfugié en Russie depuis 2013 après avoir quitté les Etats-Unis, selon un décret publié lundi.Le nom de Edward Snowden apparaît aux côtés de dizaines d'autres dans ce décret publié sur le site du gouvernement russe.Edward Snowden, 39 ans, est recherché par les Etats-Unis pour avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents de l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) prouvant l'ampleur de la surveillance électronique exercée par Washington.