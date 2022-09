DIRECT-Ukraine : des centaines de corps, certains torturés, découverts dans les zones reprises aux Russes

99% des corps exhumés vendredi dans une forêt à la périphérie d'Izioum, ville de l'est de l'Ukraine reprise aux Russes la semaine dernière, présentaient des signes de mort violente.



Oleg Synegoubov, gouverneur régional.

Des secouristes examinent un corps lors d'une exhumation dans la région d'Izioum, en Ukraine, le 16 septembre 2022. AP Photo/Evgeny Maloletka.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé vendredi les crimes d'une armée de "tortionnaires" après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement dans une région reprise aux Russes, dont ceux de personnes "torturées et exécutées", selon les autorités locales."Il y a plusieurs corps avec les mains liées derrière le dos et une personne est enterrée avec une corde autour du cou. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées", a-t-il affirmé.Selon lui, ce sont au total "450 corps de civils portant des traces de mort violente et de torture" qui ont été enterrés sur ce site. "Il y avait aussi des enfants" parmi les corps exhumés dans la journée par les "200 agents et experts" qui travaillent sur le site.Le président français a condamné "avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izioum, en Ukraine, sous occupation russe", après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près de cette ville reprise aux Russes, selon Kiev. "Leurs auteurs devront répondre de leurs actes. Il n'y a pas de paix sans justice".