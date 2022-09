DIRECT - Ukraine : des enquêteurs de l'ONU accusent Moscou de crimes de guerre

Vendredi 23 septembre

Des ambulanciers transportent des cadavres exhumés d'une fosse à Izioum, près de Kharkiv, le 19 septembre 2022. © AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Loin de la prudence de parole habituelle de l'ONU, des enquêteurs de l'organisation accusent Moscou d'avoir commis un "nombre considérable" de crimes de guerre dans quatre régions ukrainiennes dans les premières semaines suivant l'invasion russe.Ils ont revanche jugé qu'il était trop tôt pour parler de crimes contre l'humanité, contrairement à ce qu'affirment des ONG et l'Ukraine.Cette commission d'enquête de l'ONU a présenté au Conseil des droits de l'homme (CDH) les premières conclusions de son investigation sur les violations des droits humains commises à la fin de février et en mars par les forces russes dans les régions de Kiev, Tcherniguiv, Kharkiv et Soumy, situées dans le nord et nord-est de l'Ukraine.Les enquêteurs se sont penchés spécifiquement sur ces quatre régions à la suite d'une demande en ce sens faite en mai par le Conseil. Une autre résolution, adoptée en mars par le Conseil, leur demande d'enquêter dans l'ensemble du pays, et ils doivent publier un vaste rapport à ce sujet en mars 2023.En attendant, "sur la base des preuves recueillies par la Commission, celle-ci a conclu que des crimes de guerre ont été commis" dans ces quatre régions, a déclaré le président de la commission, Erik Mose, devant le Conseil, énumérant les bombardements russes sur des zones civiles, de nombreuses exécutions, la torture et les mauvais traitements ainsi que les violences sexuelles. Il a précisé devant les médias que les investigations avaient "montré un nombre considérable de crimes de guerre" commis par les Russes, tandis que seuls deux cas de mauvais traitements infligés à des soldats russes par les forces ukrainiennes ont été trouvés jusqu'à présent durant la période concernée.Le gouverneur de la région d'Izioum affirme ce soir avoir exumé 436 corps dont 30 portent des signes de torture."Il y a des corps avec une corde autour du cou, avec les mains liées, avec des membres cassés ou des blessures par balle. Plusieurs hommes ont leur organes génitaux amputés", déclare Oleg Sinegoubov, évoquant "la preuve des terribles tortures" subies par la population selon lui.Plusieurs centaines de tombes surmontées d'une croix et une fosse commune avaient été découvertes mi-septembre proche de la ville d'Izioum, qui a été sous occupation russe pendant plusieurs mois avant d'être reprise par les forces ukrainiennes.Le police ukrainienne avait également affirmé avoir découvert des "salles de torture" dans la région, y compris à Izioum.Le Danemark va réduire drastiquement les taxes sur l'électricité pendant plusieurs mois dans le cadre d'une "aide d'hiver" présentée aujourd'hui face à la flambée des prix de l'énergie.Conformément à ce qu'avait annoncé le gouvernement dès la semaine dernière, ce plan inclut également des plafonnements des factures d'électricité, de gaz et de chauffage, avec un système de report de paiements au-delà d'un certain montant.À cette mesure phare est venue s'ajouter une baisse drastique d'une taxe sur l'électricité payée par les ménages. Celle-ci va être réduite pour le premier semestre 2023 à 0,008 couronne danoise par kilowattheure, contre 0,697 actuellement.Ce rabais fiscal doit coûter environ 3,5 milliards de couronnes (470 millions d'euros) aux finances publiques, selon la présentation du plan publiée aujourd'hui.Les allocations familiales auront, elles, droit à un coup de pouce unique de 660 couronnes payé en janvier.À l'approche d'élections prévues au plus tard d'ici juin, le plan a été approuvé par une large majorité incluant les sociaux-démocrates de la Première ministre Mette Frederiksen et ses trois partis de gauche alliés au Parlement, mais aussi par une large parti de l'opposition de droite."L'armée ukrainienne a repris Iatskivka", a annoncé ce soir à la télévision Oleksiï Gromov, un responsable de l'état-major militaire ukrainien.La prise de cette localité sur la rive orientale de la rivière Oskil semble confirmer la poursuite d'une contre-offensive qui a déjà permis à Kiev de reprendre plusieurs milliers de kilomètres carrés dans la région voisine de Kharkiv."Les Ukrainiens ont également restauré leur contrôle sur des positions au sud de Bakhmout", ville clé dans la région de Donetsk visée depuis des semaines par des attaques russes, a précisé M. Gromov.Des référendums d'annexion par la Russie ont débuté aujourd'hui dans des régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou, des scrutins qualifiés de "simulacres" par Kiev et les Occidentaux et qui marquent une escalade majeure du conflit.Le constructeur automobile japonais Toyota contraint à fermer son usine d'assemblage à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, un nouvel exemple des difficultés rencontrées par certaines entreprises basées en Russie à recevoir les pièces nécessaires à leur production."Toyota Motor Company ferme le site d'assemblage de la ville de Saint-Pétersbourg", a laconiquement annoncé le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, cité par l'agence Ria Novosti. Selon le ministère, la branche locale du géant japonais Toyota "assurera toutefois le respect de toutes les obligations sociales envers l'équipe [et versera] d'importantes indemnités".Le site de 224 hectares, situé dans le sud de la deuxième ville de Russie, était à l'arrêt depuis début mars, juste après le début de l'intervention militaire russe en Ukraine.Le président russe Vladimir Poutine était venu à son inauguration en 2007 et environ 2.600 personnes y produisaient 80.000 voitures par an -les modèles Camry et RAV4-, selon des chiffres communiqués à l'AFP début mars.Entre janvier et août 2022, Toyota a vu ses ventes s'écrouler en Russie par rapport à l'an passé (-69%), avec à peine 19.000 véhicules écoulés, selon l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur.Le chiffre d'affaire du groupe dans le pays est toutefois marginal à l'échelle du constructeur.La raison de cette fermeture réside dans les difficultés de la branche russe de Toyota à "se fournir en composants" électroniques, essentiels à la production automobile, a affirmé vendredi le quotidien économique Kommersant, citant des sources internes à l'entreprise.Toyota avait annoncé début mars arrêter sa production en Russie "jusqu'à nouvel ordre" en raison du conflit entre Moscou et Kiev, invoquant déjà "des perturbations de la chaîne d'approvisionnement".L'armée ukrainienne annonce avoir repris aux Russes une localité dans la région de Donetsk, dans l'Est du pays, au moment où Moscou organise des référendums d'annexion dans plusieurs régions d'Ukraine sous son contrôle."L'armée ukrainienne a repris Iatskivka", a annoncé à la télévision Oleksiï Gromov, un responsable de l'état-major militaire ukrainien. La prise de cette localité sur la rive orientale de la rivière Oskil semble confirmer la poursuite d'une contre-offensive qui a déjà permis à Kiev de reprendre plusieurs milliers de kilomètres carrés dans la région voisine de Kharkiv.Depuis le début de la guerre en Ukraine, le terrain d'exercice de Mezaine, dans l'ouest de la Lettonie, ne désemplit pas et le nombre de volontaires souhaitant s'engager dans la Garde Nationale a été multiplié par quatre."Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, toutes les valeurs européennes ont été mises en danger", dit, entre deux salves à balles réelles, Dita Danosa, directrice d'un centre letton de design. "J'ai vraiment senti que je ne pouvais pas rester passive et juste regarder la télévision", confie cette femme de 49 ans en tenue de combat, porte-chargeurs de cartouches attachés à sa ceinture, "j'ai décidé que la Garde Nationale était ma place".Créée en 1991, la garde nationale lettone, Zemessardze, est la plus grande composante des forces armées de ce pays balte d'environ 1,8 million d'habitants. Comptant quelque 9.600 volontaires, divisée en quatre brigades, elle constitue la réserve de l'armée lettone forte d'environ 6.000 soldats professionnels."Depuis le début de la guerre, nous avons reçu environ 3.500 candidatures, et 4.000 depuis le début de l'année", contre 700 à 1.000 les années précédentes, déclare à l'AFP Egils Lescinskis, commandant en chef de Zemessardze. Environ 20% des volontaires sont des femmes.Après s'être portés volontaires, subi des examens médicaux, psychologiques et de sécurité, les territoriaux prêtent serment et signent un contrat à durée indéterminée, avant de passer un premier entrainement de 21 jours, le plus souvent étalé sur sept week-ends. "Nous devons tenir compte de la vie privée des gens, car ils ont tous un emploi, une famille, etc", explique le commandant.Juris Kukulis, 35 ans, entrepreneur, en son dernier week-end d'entrainement à Skrunda, a vu sa décision de s'engager approuvée par sa femme."Elle a dit qu'au moins un membre de la famille doit s'inscrire et acquérir des compétences de base pour que si quelque chose arrive, on sache quoi faire", déclare ce père de deux fils de 5 et 12 ans.

Le nombre d'entrées de citoyens russes à la frontière finlandaise a doublé depuis l'annonce de la mobilisation militaire partielle en Russie même s'il reste à un niveau limité, ont annoncé les garde-frontières.

La Finlande, qui s'apprête à durcir encore les conditions d'entrées des Russes munis de visas dans le pays nordique, a vu entrer "6.470 Russes par la frontière terrestre jeudi", selon un porte-parole de l'autorité. Le pays a annoncé mercredi soir un projet de "solution nationale" pour restreindre encore l'accès des Russes à son territoire. Mais les termes de cette disposition ne sont pas encore connus.

Une connaissance de Iakoutie : "ils sont même allés chercher des éleveurs de rennes en hélicoptère pour les enroler". — Paul Gogo (@Paugog) September 23, 2022

09h35 TU.

Début de « référendums ». L’isoloir est un classeur.



(Source Telegram pro russes)#referendums pic.twitter.com/CnCo2EKr0N — Stéphane Kenech (@stephanekenech) September 23, 2022

Les votes ont commencé pour les "référundums" d'annexion par la Russie.

La commission d'enquête des Nations unies sur l'Ukraine affirme que "des crimes de guerre ont été commis" dans le pays depuis l'invasion par la Russie en février dernier.

"Sur la base des preuves recueillies par la Commission, celle-ci a conclu que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine", a déclaré le président de cette commission, Erik Mose, lors d'un premier compte-rendu oral. Il a ainsi énuméré les bombardements russes sur des zones civiles, de nombreuses exécutions, la torture, les mauvais traitements et les violences sexuelles.



(Re)voir : Ukraine : comment prouver les crimes de guerre ?

Chargement du lecteur...

09h02 TU. L'oligarque russe, Roman Abramovitch, dans l'avion avec les Britanniques libérés.

L'oligarque russe Roman Abramovitch, sous sanction du Royaume-Uni et de l'Union européenne, se trouvait dans l'avion qui a ramené cinq Britanniques capturés en Ukraine. Il aurait joué un "rôle clé" dans leur libération, selon le témoignage de l'un d'entre eux au quotidien The Sun vendredi.

John Harding, l'un des cinq Britanniques relâchés par Moscou lors d'un échange de prisonniers avec Kiev, raconte que le milliardaire s'est présenté de lui-même à un des ex-prisonniers, Shaun Pinner, dans l'avion qui les emmenait de Russie jusqu'en Arabie saoudite.

Shaun Pinner "lui a dit "Vous ressemblez beaucoup à Roman Abramovitch", et il a répondu "C'est parce que c'est moi"", affirme John Harding.

Toujours selon John Harding, Shaun Pinner "a parlé avec lui (Abramovitch) de football pendant un long moment" durant le trajet.

Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, ont exprimé leur "satisfaction" après un échange de prisonniers avec l'Ukraine impliquant des combattants étrangers, avec la médiation de Ryad.

Lors d'un entretien téléphonique jeudi soir, les deux dirigeants ont exprimé leur "satisfaction en lien avec le transfert en Arabie saoudite de citoyens étrangers prisonniers de guerre (...) qui s'est déroulé avec la médiation personnelle du prince héritier", a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Kiev a annoncé mercredi avoir récupéré 215 combattants ukrainiens et étrangers. Moscou, a pour sa part rapatrié 55 prisonniers russes, dont l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine.

Peu avant, Ryad avait annoncé le transfert en Arabie saoudite de cinq Britanniques, deux Américains, un Marocain, un Suédois et un Croate dans le cadre de cet échange.



(Re)voir : Ukraine : Moscou et Kiev échangent des prisonniers

Chargement du lecteur...

05h09 TU. Lancement de pseudo-référundums d'annexion par la Russie dans les régions occupées.



Des "référendums" d'annexion par la Russie ont débuté à 05H00 GMT dans des régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou, selon les agences de presse russes. Kiev et Occidentaux qualifient ces scrutins de "simulacres".

Ces votes doivent se tenir jusqu'au 27 septembre dans les régions séparatistes prorusses de Donetsk et Louhansk, et dans les zones occupées des régions de Kherson et Zaporijjia.



(Re)voir : Ukraine : des régions sont appelées à voter un rattachement à la Russie par referendum

Chargement du lecteur...

04h30 TU. Volodymyr Zelensky appelle les Russes à protester contre la mobilisation.



Dans une adresse, jeudi soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a appelé, en russe, les Russes à protester contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine cette semaine. "55.000 soldats russes sont morts dans cette guerre en six mois. Des dizaines de milliers sont blessés et mutilés. Vous en voulez plus ? Non ? Alors, protestez. Défendez-vous. Fuyez ou livrez-vous à la captivité ukrainienne. Ce sont vos options si vous voulez survivre", a-t-il déclaré.

Zelensky s'adresse jeudi soir en russe aux citoyens russes, se demandant pourquoi des types du Dagestan ou de Bouriatie devraient mourir pour Kharkiv. Il appelle les Russes à manifester, fuir la Russie ou se rendre à l'Ukraine, pour ne pas mourir. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/PjmRt7xHUD — Stéphane Siohan (@stefsiohan) September 22, 2022

EN DIRECT | Micro tendu de @MinColonna et son homologue @DmytroKuleba en amont de la réunion ministérielle au Conseil de sécurité de l’ONU sur l’#Ukraine que la France préside. #UNGA77 #FrPrez pic.twitter.com/2Buciax2BQ — France Diplomatie (@francediplo) September 22, 2022

Réunis à New York, les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) ont exigé que la Russie rende des comptes pour son invasion de l'Ukraine. Leur homologue russe, Sergueï Lavrov, les a globalement snobés. Présent dans la salle pour prononcer son discours, il n'a pas assisté aux allocutions des autres ministres.Convoquée par la présidence française du Conseil de sécurité, la réunion avait pour thème la situation en Ukraine et l'"impunité" des crimes commis depuis le début de l'invasion, le 24 février dernier."Je ne crois pas que quiconque dans la salle du Conseil de sécurité, de Wang Yi (le chef de la diplomatie chinoise) à Tony Blinken (l'Américain), n'ait un tant soit peu ménagé Vladimir Poutine ou Lavrov", a commenté, sous couvert de l'anonymat, un haut responsable américain à l'issue de la rencontre.

"Il n'y a pas de paix sans justice", a notamment assuré la ministre française, Catherine Colonna. Elle a ajouté que les responsables devraient "répondre" de leurs crimes.

"On ne peut pas laisser le président Poutine s'en tirer comme ça", a pour sa part déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.