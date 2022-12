DIRECT-Ukraine : Des "explosions" entendues dans le centre de Kiev, selon le maire

06H13 TU. Des "explosions" entendues dans le centre de Kiev (maire)

Des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev mercredi matin, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, après une apparente attaque de drones.

"Des explosions dans le quartier de Shevchenkivsky. Les services (d'urgence) sont en chemin", a indiqué le maire sur un réseau social, précisant que le système de défense anti-aérien avait abattu dix drones de fabrication iranienne au-dessus de Kiev et de ses environs.



02H34 TU. Australie: un militant pro-Poutine arrêté lors d'un rassemblement pour l'Ukraine



Un activiste pro-Poutine australien a été arrêté après ce que la police a qualifié mercredi d'agression présumée lors d'une manifestation pour l'Ukraine à Sydney.

Simeon Boikov, connu sous le surnom de "Aussie Cossack", a publié une vidéo de lui-même assistant au rassemblement sur sa chaîne Telegram. La vidéo montre une brève bagarre, après laquelle on peut voir un homme âgé tomber au sol.



Celui qui se présente comme un journaliste indépendant a plus de 200.000 abonnés sur les réseaux sociaux auprès desquels il exprime son soutien franc à la Russie et son opposition aux vaccins contre le Covid-19.

Il a été interviewé et cité par le célèbre complotiste américain Alex Jones.

Le fondateur d'Infowars, Alex Jones, comparaît devant le tribunal à Waterbury, dans le Connecticut, le 22 septembre 2022. Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via AP.

Dans un message publié sur Telegram après l'incident, Simeon Boikov a comparé la guerre russo-ukrainienne à des footballeurs simulant une blessure. "Les Ukrainiens attaquent les Russes et quand les Russes se défendent, les Ukrainiens gisent par terre comme des footballeurs brésiliens faisant semblant d'être des victimes".

01H32 TU. L'Ukraine obtient plus d'un milliard d'euros de dons pour passer l'hiver

La conférence internationale de soutien à l'Ukraine, organisée à Paris, a permis d'engranger plus d'un milliard d'euros de dons pour aider la population à passer l'hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les attaques russes.

"Je suis heureuse de vous annoncer que nous dépassons" les 800 millions d'euros d'aide d'urgence réclamés mardi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ouverture de la réunion", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, aux côtés du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal.

Avec cela, "notre pays ne sombrera pas dans le noir", s'est réjoui ce dernier, se félicitant du "signal puissant" de soutien à l'Ukraine du "monde civilisé".

De gauche à droite, la MAE allemande Annalena Baerbock, la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, le Premier ministre ukrianien Denys Chmyhal, le président Emmanuel Macron, la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de la conférence en solidarité avec le peuple ukrainien le 13 décembre 2022 à Paris, France. © Teresa Suarez, Pool via AP

À​ re(voir) : Des aides d'urgences débloquées à Paris pour l'Ukraine

Cette réunion de plus de 70 délégations d'Etats ou d'organisations a été montée pour permettre à l'Ukraine de passer l'hiver et contrer les effets de la récente stratégie russe consistant à frapper les infrastructures, notamment énergétiques, pour accabler la population à l'approche de l'hiver.

Sur le milliard d'euros annoncé mardi, 415 millions seront alloués au secteur de l'énergie, 25 millions à celui de l'eau, 38 millions iront à l'alimentation, 17 millions à la santé, 22 aux transports, le reste, soit près de 493 millions d'euros, n'étant pas encore ventilé, a précisé la ministre française.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky apparaît par vidéo lors de son discours au Parlement néo-zélandais à Wellington le 14 décembre 2022. Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP.

00H28 TU. Volodymyr Zelensky demande de l'aide pour déminer l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi à la communauté internationale d'aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés, qui selon lui infestent une surface équivalente à celle du Cambodge ou de l'Uruguay.

"A ce jour, 174.000 kilomètres carrés de territoire ukrainien sont infestés par des mines ou d'autres engins non explosés", a affirmé Volodymyr Zelensky.

"Il n'y a pas de paix réelle pour tout enfant susceptible de mourir à cause d'une mine antipersonnel russe cachée", a-t-il insisté, en demandant à la Nouvelle-Zélande, dont l'armée est expérimentée en la matière, de diriger les efforts pour déminer et atténuer les conséquences environnementales du conflit.

La Nouvelle-Zélande a envoyé une centaine de ses militaires en Europe pour former les soldats ukrainiens, et a annoncé mercredi une aide humanitaire supplémentaire de deux millions de dollars américains pour aider l'Ukraine a traverser l'hiver.