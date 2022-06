DIRECT-Ukraine : Des missiles ont été tirés depuis la Biélorussie en direction de la région frontalière de Tchernihiv, selon Kiev

Ce qu'il faut retenir de ce samedi 25 juin L’Ukraine demande à ses alliés de renforcer sa puissance de feu

Des missiles ont été tirés depuis la Biélorussie, allié diplomatique de Moscou, en direction de la région frontalière de Tcherniguiv, au nord-est de Kiev, a affirmé samedi l'armée ukrainienne. Kiev accuse Moscou de vouloir "attirer" Minsk "dans la guerre".

Moscou dénonce un "accaparement géopolitique" pour "contenir la Russie", face à la candidature de l’Ukraine à l’UE.

Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk (gouverneur)

09h55 TU: Moscou affirme avoir tué jusqu'à 80 combattants polonais

La Russie a affirmé ce samedi avoir tué "jusqu'à 80" combattants polonais dans un bombardement dans l'est de l'Ukraine, où les combats font rage entre les forces de Kiev et celles de Moscou.

"Jusqu'à 80 mercenaires polonais, 20 véhicules blindés de combat et huit lance-roquettes multiples Grad ont été détruits dans des frappes d'armes de haute précision sur l'usine de zinc Megatex dans la localité de Konstantinovka", dans la région de Donetsk, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Cette affirmation n'était pas vérifiable de manière indépendante.

09h10 TU: Des missiles tirés depuis la Biélorussie en direction de la région frontalière de Tcherniguiv

Des missiles ont été tirés depuis la Biélorussie, allié diplomatique de Moscou, en direction de la région frontalière de Tcherniguiv en Ukraine, au nord-est de Kiev, selon l'armée ukrainienne. Kiev accuse ce samedi Moscou de vouloir "attirer" Minsk "dans la guerre". "La frappe d'aujourd'hui est directement liée aux efforts du Kremlin pour attirer le Bélarus dans la guerre en Ukraine en tant que co-bélligérant", a affirmé sur Telegram la direction générale du renseignement ukrainien, rattachée au ministère de la Défense.

"Vers 05H00 heures du matin (02H00 GMT), la région de Tcherniguiv a subi un bombardement massif de missiles. Vingt roquettes ont visé le village de Desna, tirés depuis le territoire du Bélarus (et aussi) depuis les airs", a indiqué sur Facebook le commandement Nord des troupes ukrainiennes, précisant qu'"il n'y avait pas de victimes" à ce stade. "Une infrastructure a été touchée", a précisé l'armée ukrainienne, sans indiquer si elle était militaire ou non.

Desna, petit village de 7.500 habitants avant la guerre, se situe à 70 km au nord de Kiev et à la même distance au sud de la frontière avec le Bélarus. Cette frappe intervient alors que le président russe Vladimir Poutine et son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko doivent se rencontrer samedi à Saint-Pétersbourg en Russie, avant une visite au Bélarus, prévue jeudi et vendredi, du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

8h30 TU: En Russie, le drapeau polonais retiré d'un mémorial

Les autorités russes ont retiré le drapeau de la Pologne d'un mémorial érigé en souvenir de milliers de Polonais massacrés par les Soviétiques. Cette décision intervient en pleines tensions entre Moscou et Varsovie autour de l'Ukraine. La disparition du drapeau polonais qui flottait jusque-là au-dessus du mémorial de Katyn, situé dans la région de Smolensk, dans l'ouest de la Russie, avait été signalée vendredi sur les réseaux sociaux par des historiens et des visiteurs.

Vendredi soir, le maire de Smolensk, Andreï Borissov, a confirmé le retrait du drapeau en publiant une photo montrant uniquement celui de la Russie flottant à l'entrée du mémorial. "Il ne peut y avoir de drapeau polonais sur des monuments russes. Et encore moins après les déclarations franchement antirusses de la part des responsables politiques polonais", a déclaré M. Borissov sur son compte VKontakte, le principal réseau social russe.

06h21 TU: Le bétail, victime de la guerre



Parmi les victimes de la guerre en Ukraine figure le bétail. Les médias font part régulièrement de la mort massive d'animaux lors des bombardements, dans les régions les plus touchées par les destructions. Selon le gouvernement ukrainien, 15% du bétail serait déjà perdu. De son côté, l'association des producteurs de lait estime que le nombre de bovins dans le pays aura diminué de 8 à 10% d'ici la fin de l'année.



"En 2021, l'Ukraine comptait 3,11 millions de têtes et une perte de 300.000 animaux est attendue", selon l'ONG Open Cages Ukraine, qui a rendu un premier rapport le 9 juin dernier, après avoir contacté 290 fermes.

06h10 TU: En Géorgie, une nouvelle manifestation après le report de la candidature à l'UE

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi soir à Tbilissi, capitale de la Géorgie, contre la politique du gouvernement et pour l'adhésion à l'Union européenne, après l'échec du pays à obtenir le statut de candidat à l'UE. Les manifestants, agitant des drapeaux géorgiens et européens, se sont rassemblés autour du Parlement où ils ont fait retentir l'hymne de l'Union européenne.

Tbilissi a posé sa candidature à l'adhésion à l'UE avec l'Ukraine et la Moldavie, après que la Russie a lancé son offensive contre son voisin ukrainien.

05h00 TU: L’Ukraine demande à ses alliés de renforcer sa puissance de feu



L'Ukraine presse ses alliés de lui donner enfin la "parité de feu" avec les forces russes pour "stabiliser" la situation dans le Donbass après le retrait de ses troupes à Severodonetsk, verrou stratégique de cette région, pilonné depuis des semaines par l'artillerie russe. "J'ai souligné la nécessité d'atteindre la parité de feu avec l'ennemi, ce qui nous permettra de stabiliser la situation dans la région la plus menacée de Lougansk", a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhnyi, en rendant compte sur sa page Facebook d'un entretien téléphonique avec son homologue américain, le général Mark Milley.

L'Ukraine ne cesse de réclamer davantage d'armes lourdes à ses alliés pour contrer la puissance de frappe russe, particulièrement dans le Donbass. Il s'agit d'une région industrielle dans l'est du pays, déjà partiellement sous contrôle de séparatistes pro-russes depuis 2014, et que Moscou s'est juré de conquérir totalement.

04h55 TU. Moscou dénonce un "accaparement géopolitique" pour "contenir la Russie", face à la candidature de l’Ukraine à l’UE.

La diplomatie russe a dénoncé vendredi la décision des Vingt-Sept d'octroyer à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne, en pleine offensive russe chez son voisin ukrainien.

Cette décision "confirme qu'un accaparement géopolitique de l'espace de la CEI (la Communauté des Etats indépendants, qui rassemble plusieurs pays d'ex-URSS, ndlr) se poursuit activement afin de contenir la Russie", a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué.



(Re) voir: Union Européenne : les 27 acceptent la candidature de l'Ukraine

Chargement du lecteur...

04h50 TU: Bienvenue dans ce nouveau live consacré à la guerre en Ukraine.