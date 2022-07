DIRECT - Ukraine : des missiles russes pleuvent sur Mykolaïv, sommet sur le blé bloqué à la frontière russo-ukrainienne

Ce qu'il faut retenir ce mercredi 13 juillet 2022 :

- Une réunion entre Russes et Ukrainiens en présence de représentants de l'ONU doit s'ouvrir mercredi en Turquie sur la difficile question des exportations des céréales via la mer Noire, sur fond d'aide financière accrue des Occidentaux à Kiev.



- L'ONU a recensé près de 5.000 morts confirmés, dont plus de 300 enfants, depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier.



- Plus de six millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR

Nous sommes mobilisés et soutenons les efforts engagés par le secrétaire général des Nations unies pour permettre l'exportation des céréales d'Ukraine par la voie maritime.

Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères.

Les réfugiés font la queue au centre d'accueil de Zaporijjia le 5 mai dernier. © AP Photo/Evgeniy Maloletka

La terreur russe a franchi depuis longtemps la ligne au-delà de laquelle il est devenu évident pour beaucoup dans le monde civilisé que punir la Russie, un État terroriste, pour tout ce qu'elle a fait en Ukraine est une question de sécurité mondiale.

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion par vidéoconférence à Moscou, en Russie, le vendredi 27 mai 2022. (Mikhail Metzel, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Un eécole située à Mykolaïv a été détruite dans un bombardement russe. Selon une enquête de la cour pénale internationale, 500 suspects seraient impliqués dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Mykolaïv, Ukraine - 1er avril 2022. Petros Giannakouris / ASSOCIATED PRESS

Des délégations militaires des ministères turc, russe et ukrainien de la Défense, ainsi qu'une délégation des Nations unies, s'entretiendront demain à Istanbul sur la livraison en toute sécurité vers les marchés internationaux des céréales en attente dans les ports ukrainiens.

Hulusi Akar, ministre turc de la Défense.

L'Otan a achevé jeudi son sommet à Madrid sur la constatation, faite par Moscou, qu'un nouveau "rideau de fer" s'abattait en Europe au moment où l'Ukraine, forte du soutien renouvelé de l'alliance, reprenait aux Russes un îlot symbolique et stratégique pour la maîtrise des routes maritimes. AP Photo/Susan Walsh AP Photo/Susan Walsh

L'Ukraine, un des principaux exportateurs mondiaux de blé, entre autres denrées agricoles, a vu les exportations de sa production stoppées par l'offensive militaire de Moscou. Environ 20 millions de tonnes de céréales provenant de la récolte de l'année dernière sont ainsi bloquées dans les ports ukrainiens sur la mer Noire par des bâtiments de guerre russes, tandis que des mines placées par Kiev posent également problème.Dans l'est de l'Ukraine, Kiev s'attend à une nouvelle offensive russe dans la région de Donetsk, formant le Donbass - partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses - avec celle de Lougansk dont les Russes ont affirment s'être complètement emparés.Le bilan du bombardement russe dimanche d'un immeuble d'habitation à Tchassiv Iar, dans ce même bassin minier, a grimpé à au moins 41 morts, selon les secours ukrainiens.À Bakhmout, une autre localité de la région de Donetsk, des tirs d'artillerie se faisaient entendre mardi dans un centre-ville quasi déserté. "Le front se rapproche", constate, résigné, Dmytro Podkuyidko, un responsable de la mairie.Plus de six millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). Ils s'ajoutent aux quelque 5,5 millions d'Ukrainiens enregistrés en tant que réfugiés dans d'autres Etats européens depuis le début de l'invasion.L'armée russe annonce avoir détruit un système Harpoon avec un missile Iskander à Berezan, dans la région d'Odessa (sud), ainsi que des unités militaires et des dépôts de munitions dans le district de Matviivka de la région de Mykolaïv."La guerre continue. Il ne se passe pas un jour sans bombardements russes", a insisté le président ukrainien dans son adresse de mardi soir.La Russie a confirmé cette rencontre, tout en soulignant qu'elle voulait notamment se garder "la possibilité de contrôler et de fouiller les navires pour éviter la contrebande d'armes".Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders annonce qu'environ 13,8 milliards d'euros d'avoirs d'oligarques et d'entités avaient été gelés dans l'UE dans le cadre des sanctions contre la Russie.Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit. L'ONU a recensé près de 5.000 morts confirmés, dont plus de 300 enfants, mais reconnaît que leur nombre véritable est sans doute largement supérieur.Une réunion entre Russes et Ukrainiens en présence de représentants de l'ONU doit s'ouvrir mercredi en Turquie sur la difficile question des exportations des céréales via la mer Noire, sur fond d'aide financière accrue des Occidentaux à Kiev. "Nous avons vu depuis quelques semaines que la Russie demandait conditions sur conditions à une telle réunion donc je reste prudente", a déclaré mardi soir la chef de la diplomatie française Catherine Colonna.À Bruxelles, les ministres des Finances des États membres de l'Union européenne ont quant à eux donné leur feu vert au versement d'un milliard d'euros à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, une enveloppe totale de 2,2 milliards d'euros a été versée par les Vingt-Sept à ce pays.Les Etats-Unis vont verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires au titre de leur aide à l'Ukraine. Cela doit porter à quatre milliards le montant total des sommes réglées par les Américains aux Ukrainiens depuis le déclenchement de la guerre. Cette nouvelle contribution fait partie des 7,5 milliards de dollars promis à Kiev par le président américain Joe Biden en mai.Le Kremlin a annoncé mardi un entretien bilatéral entre les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Anakra se pose en médiateur entre Kiev et Moscou. Les deux dirigeants doivent aussi participer à un sommet sur la Syrie le 19 juillet à Téhéran, en présence de leur homologue iranien Ebrahim Raïssi.Sur le terrain des opérations militaires, l'armée ukrainienne a affirmé avoir bombardé dans la nuit de lundi à mardi les forces ennemies dans la région méridionale occupée de Kherson, tandis des missiles russes se sont abattus en nombre sur Mykolaïv, plus à l'ouest.