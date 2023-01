DIRECT - Ukraine : Deux centrales électriques ukrainiennes en zone contrôlée par les Russes endommagées par des roquettes

07H24 TU. Deux centrales électriques ukrainiennes sous contrôle russe, endommagées par des roquettes, selon des responsables russes.



Deux centrales thermiques de la région ukrainienne de Donetsk contrôlées par les forces russes ont été endommagées lors d'une attaque à la roquette par l'armée ukrainienne, annoncent des responsables installés à Moscou et l'agence de presse russe TASS.



Les premières informations suggéraient que les usines de Zouhres et de Novyï Svit avaient été touchées et que certaines personnes sur place avaient été blessées, ont déclaré les responsables sur leurs chaînes Telegram.



Deux personnes pourraient être piégées sous les débris de la centrale endommagée de Starobesheve à Novyï Svit, a rapporté TASS. Citant des responsables, l'agence a déclaré que la frappe avait été menée à l'aide d'un système de lance-roquettes multiples.



Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de l'Ukraine qui ne revendique jamais publiquement la responsabilité d'attaques à l'intérieur de la Russie ou sur le territoire sous contrôle russe en Ukraine.



02H07 TU. Moscou met fin au cessez-le-feu autoproclamé et s'engage à aller de l'avant en Ukraine.



Le bombardement nocturne par la Russie de régions de l'est de l'Ukraine a fait au moins un mort, déclarent dimanche des responsables locaux, après que Moscou a mis fin à un cessez-le-feu autoproclamé de Noël et s'est engagé à poursuivre les combats jusqu'à ce qu'il remporte une victoire sur son voisin.



Le président Vladimir Poutine avait ordonné, vendredi 6 janvier, un cessez-le-feu de 36 heures le long de la ligne de contact pour observer le Noël orthodoxe de la Russie et de l'Ukraine, qui est tombé samedi. L'Ukraine avait rejeté la trêve. Des bombardements ont eu lieu le long de la ligne de front.



Un homme de 50 ans est mort dans la région nord-est de Kharkiv à la suite des bombardements russes, a déclaré Oleh Sinehubov, le gouverneur de la région sur l'application de messagerie Telegram. La nouvelle est tombée quelques minutes après minuit à Moscou.





21h00 TU. La trêve russe est finie, les hostilités n'ont pas cessé.



Les Ukrainiens ont fêté samedi 7 janvier le Noël orthodoxe en pleine guerre, parfois jusque dans des abris souterrains, et la trêve de 36 heures annoncée sans convaincre par Vladimir Poutine a pris fin sans que les hostilités n'aient réellement cessé.



"Le monde a pu voir encore une fois aujourd'hui combien sont mensongers tous les mots prononcés jusqu'au plus haut niveau à Moscou", a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo publié dans la soirée.



"Ils ont parlé d'un prétendu cessez-le-feu... mais la réalité est que les obus russes ont continué de frapper Bakhmout (est, ndlr) et les autres positions ukrainiennes", a-t-il ajouté, martelant que la seule solution était "l'expulsion des occupants russes des terres ukrainiennes".



Le cessez-le-feu, décrété par Moscou à partir de vendredi 6 janvier à midi, a pris fin à minuit samedi (21H00 GMT), l'Ukraine accusant l'armée russe de ne pas l'avoir respecté, et la Russie accusant en retour les Ukrainiens d'en avoir empêché l'application en la forçant à riposter.



Kiev avait d'emblée rejeté l'annonce du Kremlin, encore qualifiée de "fake" samedi par le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak, affirmant qu'il s'agissait d'une ruse pour gagner du temps. Washington, Paris, Londres, Berlin et l'UE ont eux aussi dénoncé l'"hypocrisie" de Moscou.