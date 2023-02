DIRECT - Ukraine : Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se rendent ensemble au sommet de l'UE à Bruxelles

07h31 TU - Zelensky attendu au sommet de Bruxelles pour y réclamer des avions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Bruxelles en invité d'honneur d'un sommet des Vingt-Sept où il devrait plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat au "plus tôt", comme il l'a fait la veille à Londres et à Paris.

"C'est un signal fort que le président participe personnellement à cette première réunion de l'année des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, un signal de solidarité européenne", s'est félicité le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le moment est crucial pour l'Ukraine qui s'inquiète des succès récents de l'armée russe dans le Donbass et craint une offensive d'ampleur dans les prochaines semaines.

06h14 TU - Macron et Zelensky vont se rendre ensemble au sommet de l'UE à Bruxelles

Les présidents français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky vont se rendre ensemble ce matin en avion depuis Paris au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à Bruxelles.

Le chef de l'État ukrainien, qui effectue une tournée surprise en Europe, sort pour la deuxième fois de son pays depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022, après un premier déplacement en décembre à Washington.

Il s'est rendu mercredi 8 février à Londres, son allié le plus proche après les États-Unis en termes d'aide militaire, puis à Paris où il a dîné à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz et passé la nuit.

04h30 TU - Remous au ministère de la Défense en pleine poussée russe

Restera, restera pas? L'annonce prématurée du remplacement du ministre ukrainien de la Défense a semé la confusion à Kiev, menaçant de déstabiliser les forces ukrainiennes en pleine poussée de l'armée russe dans l'est.

Le départ d'Oleksiï Reznikov, figure clé du gouvernement de Volodymyr Zelensky qui a notamment négocié des livraisons d'armes occidentales, a été annoncé par un influent député, dans le sillage d'un scandale de corruption ayant secoué le ministère de la Défense.

Mais trois jours plus tard, le ministre est toujours en place et les déclarations contradictoires ne cessent de se multiplier.

Le président Zelensky a appelé à ne pas "propager des rumeurs" susceptibles d'"affaiblir" les efforts de l'Ukraine pour repousser l'invasion russe, tout en soulignant que des changements auraient lieu "à différents niveaux" dans le secteur de la défense.