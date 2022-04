DIRECT - Ukraine : évacuation de civils à l’est, Kiev dénonce un autre massacre à Borondianka

Ce qu'il faut retenir. - Les autorités ukrainiennes dénoncent des atrocités “pires” qu’à Boutcha perpétrées à Borodianka, ville située près de la capitale Kiev, - Kiev veut poursuivre l’évacuation de civils notamment dans les régions de l’Est. - Ursula von der Leyen et Josep Borrell vont se rendre à Kiev ce vendredi.

09h05 TU. La gare de Kramatorsk attaquée.

Suite au tir de roquette sur la gare de Kramatorsk, selon les données opérationnelles, plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées Oleksandre Kamychine, patron de la compagnie ferroviaire ukrainienne Ukrzaliznytsia.



08h27 TU. Au moins 30 personnes tuées dans l’attaque d’une gare en Ukraine

Une gare située à Kramatorsk, la capitale régionale de l’oblast de Donetsk dans le Donbass, a été attaquée. Selon un premier bilan fourni par les autorités ukrainiennes, 30 personnes ont été tuées.

08h23 TU. Les prix alimentaires mondiaux à un niveau jamais enregistré, signale la FAO.

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés" en raison de la guerre en Ukraine, qui "provoque des chocs" dans les marchés des céréales et des huiles végétales, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette augmentation est principalement imputable à l'indice FAO des prix des céréales, qui a "enregistré une hausse de 17,1% par rapport à février, sous l'effet de fortes hausses des prix du blé et de toutes les céréales secondaires, principalement dues à la guerre en Ukraine".



07h57 TU. Les civils reviennent à Boutcha.

Les combats autour de la localité n'ont jamais totalement cessé et fin mars, les troupes russes se sont retirées de la ville. Des dizaines de cadavres de civils y ont été découverts le week-end dernier, dont certains avaient les mains liées dans le dos. Il y a une semaine, quand les soldats russes se sont retirés de la région, "ils ont emporté tout ce qu'ils pouvaient avec eux. Ils ont tout pillé, leurs véhicules blindés débordaient d'affaires volées", témoignent les habitants.

Plus de 9.600 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés dans les écoles, collèges et lycées en France, principalement dans les académies de Nice et de Versailles, a annoncé vendredi le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. Selon les derniers chiffres de la "cellule Ukraine" installée rue de Grenelle, 9.637 élèves arrivant d'Ukraine sont actuellement accueillis dans les classes du premier et du second degré.



07h26 TU. La région ukrainienne de Soumy, frontalière de la Russie, est “libérée” selon Kiev.

La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a été totalement "libérée" des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l'administration régionale Dmytro Jivitsky. "Le territoire de la région est libéré des Orcs", a annoncé M. Jivitsky sur Telegram, en utilisant le surnom, tiré du livre "Le Seigneur des anneaux", qui est fréquemment donné aux soldats russes en Ukraine. Il a ajouté toutefois que la zone n'était "pas sûre" et que des opérations de déminage étaient en cours.



06h53 TU. Le Canada débloque des "ressources additionnelles" en soutien à l'Ukraine.

Le Canada a prévu dans son budget des ressources additionnelles pour soutenir l'Ukraine, comprenant un prêt allant "jusqu'à un milliard de dollars canadiens" (730 millions d'euros) au gouvernement Zelensky via le Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu'une aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars canadiens.

06h45 TU. Au moins 5 000 morts à Marioupol, selon les autorités ukrainiennes.

À Marioupol (sud-est), cité portuaire assiégée et dévastée par l'armée russe depuis fin février et où se terrent toujours quelque 100.000 habitants, le "nouveau maire" proclamé par les forces pro-russes a annoncé jeudi qu'"environ 5.000 personnes" étaient mortes parmi la population civile.



06h30 TU. Joe Biden condamne les “mensonges de la Russie”.

Dans un communiqué, le président des États-Unis Joe Biden a estimé que "les mensonges de la Russie ne tiennent pas face aux preuves incontestables de ce qui se passe en Ukraine." Les indications de viols, de tortures, d'exécutions sont une "insulte à l'humanité", a-t-il ajouté.

06h20 TU. Les pays du G7 adoptent de nouvelles sanctions contre la Russie.

Les pays du G7 ont annoncé prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. Ils vont notamment interdire tout nouvel investissement dans des secteurs clefs de la Russie. Washington a également ouvert la voie à des droits de douane punitifs contre la Russie et le Belarus, en leur révoquant jeudi le statut commercial par un vote au Congrès.



06h10 TU. L’UE va financer des armes pour l’Ukraine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est rendu à Bruxelles pour demander des livraisons immédiates d'armes à ses homologues de l'Alliance atlantique. L’Union européenne s'est dite prête à débloquer 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine.



06h05 TU. Les forces russes maintiennent la pression sur Odessa.

Jeudi soir, un missile russe a frappé des infrastructures dans la région d'Odessa, a indiqué sur Telegram le Conseil municipal de cette ville du sud de l'Ukraine, sans faire dans l'immédiat état de victimes.

06h00 TU. Embargo européen sur le charbon russe.

Accusée de "crimes de guerre" en Ukraine, la Russie a fait l'objet jeudi d'un embargo de l'UE sur son charbon. C'est la première fois que les Européens frappent le secteur énergétique russe, dont ils sont très dépendants. L'UE importe 45% de son charbon de Russie pour une valeur de 4 milliards d'euros par an. Cet embargo entrera en vigueur début août.



05h52 TU. Le Royaume-Uni annonce un repli partiel des troupes russes dans le nord de l'Ukraine.

Selon le ministère britannique de la Défense, les forces russes qui avaient été déployées dans le nord de l'Ukraine se sont "totalement retirées" au Belarus ou en Russie. Au moins une partie"seront"redéployées dans l'est pour combattre dans le Donbass, mais ont besoin d'un "réapprovisionnement significatif" et une telle opération prendrait "au moins une semaine", a estimé le ministère dans un communiqué publié vendredi.

05h47 TU. La ville de Severodonetsk pilonnée par les Russes.



C'est la ville la plus à l'est tenue par les troupes ukrainiennes. Elle a été pilonnée par les forces russes jeudi. Des civils ont pu être évacués de la zone par des cars. Des explosions ont été entendues régulièrement en périphérie de la ville.

05h39 TU. Reprise des évacuations de civils dans le Donbass.

Les évacuations par train, interrompues en raison d'une partie de la voie ferrée endommagée, ont repris dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué le gouverneur de la région de Lougansk dans le Donbass, Serguiï Gaïdaï. "Trois trains d'évacuation transportant des habitants de la région de Lougansk et de Donetsk ont pu partir vers l'ouest. La voie a été réparée,", a-t-il précisé tôt vendredi.

Toutes les horreurs que nous avons connues risquent d'empirer. Ne vous condamnez par à la mort vous-mêmes

Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk dans le Donbass

05h30 TU. Massacres à Borondianka.

Vingt-six corps ont été extraits par les secouristes ukrainiens des décombres de deux immeubles d'habitation à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, a annoncé jeudi sur Facebook la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova. Dans un message vidéo jeudi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la situation à Borodianka est "bien plus horrible" qu'à Boutcha. "Il y a plus de victimes", assure Zelensky.

05h00 Moscou reconnait des “pertes militaires importantes”

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a reconnu jeudi que les forces russes avaient déjà subi dans cette région "des pertes militaires importantes", évoquant une "immense tragédie". C'est la première fois depuis le début de la guerre que la Russie reconnaît des pertes d'ampleur.

04h00 TU. Le sud et l’est de l’Ukraine assiégés. La Russie multiplie ses attaques au sud et à l’est du pays.

03h00 TU. Des milliers d’Ukrainiens en cours d’évacuation

Les autorités ukrainiennes s’efforcent d’évacuer les civils des régions les plus touchées par les bombardements russes. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les destructions à Borodianka sont "pires" encore que celles signalées près de la capitale Kiev après le départ précipité des troupes russes.

02h00 TU. Ursula von der Leyen et Josep Borell en Ukraine

Ce vendredi, la présidente de la Commission européenne et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell vont faire le déplacement à Kiev ce vendredi.



01h30 TU. Des communications russes interceptées par Berlin révèlent l'horreur de Boutcha.



Les services de renseignement allemands (BND) ont enregistré des communications radio de soldats russes dans lesquelles ils évoquent les exactions commises à Boutcha, affirme jeudi le magazine der Spiegel. Dans l'un des messages radio évoqué par der Spiegel, un soldat explique à un autre que lui et ses collègues ont abattu une personne à vélo. Dans un autre, un homme affirme : "On interroge d'abord les soldats, puis on les abat".

01h00 TU. Le massacre de Borodianka “pire” que Boutcha, assure Zelensky.

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky a estimé que le destructions à Borondianka, près de Kiev, étaient pires par rapport à Boutcha. C’est dans cette ville que des dizaines de cadavres en pleine rue ont suscité une indignation internationale. “Il y a plus de victimes” assure le chef d’État.

00h30 TU. L’ONU sanctionne la Russie.

L'Assemblée générale de l'ONU, composée des 193 pays membres, a suspendu jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, lors d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables. Vingt-quatre pays ont voté contre cette suspension initiée par les Etats-Unis. 58 pays se sont abstenus.



00h00 TU. Les scientifiques ukrainiens basés dans l’Antarctique restent mobilisés.

Une douzaine de scientifiques ukrainiens travaillent dans l’Antarctique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils n’ont d’autre choix que de continuer leur travail “du mieux possible”.