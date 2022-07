DIRECT - Ukraine : exportations d'électricité vers l'Union européenne en hausse et reprise des exportations de céréales pour Kiev

20H42 TU. Les ports ukrainiens fonctionnent à nouveau, un pont clef frappé par l'armée de Kiev dans le sud.

Les trois ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales ont recommencé à fonctionner, tandis que l'armée ukrainienne a en partie détruit un pont d'importance stratégique dans la région méridionale de Kherson occupée par les Russes et que les forces de Kiev cherchent à reprendre.

Le gouvernement ukrainien s'attend à ce que les premiers chargements puissent quitter "dès cette semaine" les ports de la mer Noire où ils étaient bloqués depuis le début de l'invasion russe le 24 février, sur fond de flambée des prix des denrées alimentaires à travers le monde.

20H35 TU. En Afrique, Emmanuel Macron accuse la Russie d'être "une puissance coloniale".

En visite au Bénin, ancien pays colonisé par la France, Emmanuel Macron a accusé la Russie d'être "l'une des dernières puissances impériales coloniales" et de mener une nouvelle forme de "guerre hybride" dans le monde.

Cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, le président français ne cesse de hausser le ton contre la politique de Vladimir Poutine, en affirmant que "quand on dit les choses et qu'on essaie de les qualifier", "on se donne les moyens" de peser sur les évènements.

Le président français Emmanuel Macron, à gauche, est accueilli par le président béninois Patrice Talon à la présidence à Cotonou le mercredi 27 juillet 2022. (AP Photo/David Gnaha)

Depuis son arrivée en Afrique, au Cameroun mardi puis au Bénin mercredi, il a ainsi multiplié les critiques envers Moscou alors que, dans le même temps, le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov, était également en tournée africaine pour affirmer son attachement au continent.

"La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales" en décidant "d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts", a affirmé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec son homologue béninois Patrice Talon à Cotonou.

"Je parle sur un continent (l'Afrique, NDLR) qui a subi les impérialismes coloniaux", a-t-il tenu à souligner.





20H14 TU. L’Ukraine aidera l'Europe à "résister à la pression énergétique" russe, assure Volodomyr Zelensky.

L'Ukraine s'apprête à augmenter ses exportations d'électricité vers l'Union européenne pour aider l'Europe à "résister à la pression énergétique" de Moscou, a déclaré mercredi 27 juillet le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous allons augmenter nos exportations d'électricité aux consommateurs de l'Union européenne", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.

Ces déclarations interviennent le lendemain d'un accord des pays membres de l'Union européenne pour réduire leur consommation de gaz de façon coordonnée et aider ainsi l'Allemagne après une baisse drastique des livraisons russes.

"Malgré la guerre, nous avons assuré l'intégration en un temps record des réseaux ukrainiens au système européen", a souligné le président ukrainien.

"Nos exportations nous permettent non seulement d'augmenter nos revenus en devises, mais aussi aider nos partenaires à résister à la pression énergétique russe. Nous allons progressivement faire de l'Ukraine un pays garant de la sécurité énergétique de l'Europe", a-t-il poursuivi.