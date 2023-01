DIRECT-Ukraine : gel des avoirs de RT France, la chaîne ferme, Moscou promet de réagir

03H30 TU. Deux documentaires ukrainiens à l'honneur au festival de Sundance pour raconter l'invasion russe



Deux nouveaux documentaires de réalisateurs ukrainiens évoquant l'invasion de leur pays par la Russie et les effets insidieux de la propagande du Kremlin, sont à l'honneur du festival américain de Sundance cette semaine.

"20 Days In Mariupol", dont l'avant-première a eu lieu vendredi soir, décrit l'arrivée du conflit l'an dernier dans une ville devenue le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Les images ont été prises par des journalistes lors du siège de Marioupol.

Le journaliste vidéo de l'Associated Press Mstyslav Chernov, troisième à partir de la droite, le réalisateur/producteur/directeur de la photographie du film documentaire "20 jours à Mariupol", pose avec, de gauche à droite, le vice-président AP des nouvelles et chef de la production mondiale Derl McCrudden, producteur de terrain AP Vasilisa Stepanenko, le photographe AP Evgeniy Maloletka, la productrice/éditrice de "Frontline" Michelle Mizner et la rédactrice en chef et productrice exécutive de "Frontline" Raney Aronson-Rath. AP Photo/Chris Pizzello.

Le réalisateur Mstyslav Chernov, un journaliste qui a filmé la ville portuaire lors de l'avancée des troupes russes en février et mars 2021, a déclaré espérer que la publication de ses images en tant que documentaire "frappe plus profondément", et plus "durement" les spectateurs que de courtes vidéos d'actualités.



Le documentaire montre comment Mstyslav Chernov a risqué sa vie pour rapporter les images d'une frappe russe sur une maternité qui a provoqué l'indignation à travers le monde.

Il relate également les tentatives du réalisateur et de son équipe de fuir la ville afin de transmettre leurs images bouleversantes, au moment même où des responsables russes tentaient de peindre l'événement comme une infox utilisant des acteurs ukrainiens.

Le journaliste vidéo de l'Associated Press Mstyslav Chernov, le réalisateur/producteur/directeur de la photographie de "20 Days in Marioupol", présente le film lors de sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2023, le 20 janvier 2023, à Park City, Utah. AP Photo/Chris Pizzello.

A re(voir) : un crime de guerre russe à Marioupol pour Amnesty International

22H50 TU. Gel des avoirs de RT France: la chaîne ferme



Dénonçant un acte de "censure", RT France, branche française de la chaîne russe RT suspendue dans l'Union européenne, a annoncé sa fermeture à la suite du gel de ses avoirs, Moscou promettant des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. Cette décision fait suite au gel des comptes bancaires de la chaîne, rendu publique la veille.

Après 5 années d'acharnement, les autorités au pouvoir sont donc parvenues à leurs fins: la fermeture de RT France (...) La Direction générale du trésor a décidé de geler les comptes bancaires de RT France rendant impossible la poursuite de notre activité", a annoncé Xenia Fedorova, présidente et directrice de la chaîne.





Les fonds de RT France sont gelés à la demande de la Direction Générale du Trésor, en raison du 9eme paquet de sanctions qui ne vise pas RT France. Notre chaîne ne peut plus poursuivre son activité. Voici notre communication. pic.twitter.com/aF3JUsqkLl — Xenia Fedorova (@xfedorova) January 21, 2023