DIRECT - Ukraine : huit morts après le bombardement d'un arrêt de bus à Toretsk, situation "tendue" sur le front sud

- Les Etats-Unis valident les demandes suédoise et finlandaise d'entrer dans l'Otan

- La France compte 100.000 réfugiés ukrainiens ayant fui la guerre

- La Russie prépare une offensive vers Kryvy Rih selon Kiev

Jeudi 4 août

11h36 TU. Huit morts dans le bombardement d'un arrêt de bus à Torestk, selon le gouverneur régional.

Huit personnes ont été tuées et quatre blessées par un obus russe tombé à un arrêt de bus dans la ville de Toretsk, près de la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région.

"D'après les premières informations dont nous disposons, il s'agit d'un tir d'artillerie, qui a atteint un arrêt de transport public, où une foule de gens attendaient", a expliqué sur Telegram, Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk.

8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Торецька.

Серед 4 поранених – 3 дитини.

Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених.

Евакуюйтеся вчасно!#StopRussia#RussiaKillsCivilians pic.twitter.com/Cbd9rNC3JS — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) August 4, 2022

10h24 TU L'armée ukrainienne a mis des civils en danger, avertit Amnesty International.

L'armée ukrainienne a mis des civils en danger en établissant des bases militaires dans des écoles et des hôpitaux et en lançant des attaques depuis des zones peuplées pour repousser l'invasion russe, a affirmé jeudi Amnesty International.

De telles tactiques violent le droit international humanitaire, avertit l'ONG dans un communiqué.

Ukrainian forces have put civilians in harm’s way by establishing bases and operating weapons systems in populated residential areas. — Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022

"Nous avons documenté une tendance des forces ukrainiennes à mettre en danger les civils et à violer les lois de la guerre lorsqu'elles opèrent dans des zones peuplées", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

"Le fait de se trouver dans une position de défense ne dispense pas l'armée ukrainienne de respecter le droit international humanitaire", a-t-elle ajouté.



Le conseiller à la présidence ukrainienne, Mikhail Podoliak, a réagi sur son compte Twitter et qualifié de "honte qu'une organisation comme

Amnesty participe à cette campagne de désinformation et de propagande."



"La seule chose qui constitue une menace pour les Ukrainiens, c'est l'armée russe de bourreaux et de violeurs qui viennent en Ukraine pour commettre un génocide. "

The only thing that poses a threat to Ukrainians is army of executioners and rapists coming to to commit genocide. Our defenders protect their nation and families. People's lives are the priority for Ukraine, that is why we are evacuating residents of front-line cities. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

10h04 La Russie réclame le départ d'une diplomate norvégienne accusée de "russophobie".

La Russie a exigé jeudi le départ d'une diplomate norvégienne, Elisabeth Ellingsen, accusée de "déclarations russophobes" après avoir dit qu'elle détestait les Russes lors d'un différend à la réception d'un hôtel.

La semaine dernière, un scandale a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de surveillance de la réception d'un hôtel de Mourmansk, dans le nord-ouest du pays, où Elisabeth Ellingsen était consule.

Elle avait lancé au comptoir de réception : "Je déteste les Russes. Donnez-moi une autre chambre, je ne bougerai pas d'ici. (...) Et comment décidez-vous qu'une chambre est propre ? Vous savez, je suis habituée aux chambres propres, je viens de Scandinavie, pas comme une femme russe qui nettoie comme elle peut."

La diplomatie norvégienne a confirmé la convocation de son ambassadeur à Moscou et ajouté que le visa de Mme Ellingsen lui avait été retiré.

08h47 TU. 100.000 réfugiés ukrainiens en France.

Le seuil des 100.000 réfugiés ukrainiens en France a été franchi cette semaine, selon le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), Didier Leschi.

"Depuis mercredi soir, la barre des 100.000" déplacés ukrainiens couverts par l'allocation pour demandeurs d'asile (Ada) "a été franchie", a-t-il indiqué. Depuis plusieurs semaines, "on est entre 200 et 250 nouvelles délivrances de protection temporaires par jour en moyenne", un niveau "très bas."

Interrogé sur la possibilité d'un acccroissement des arrivées après les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky à évacuer la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, le préfet Leschi a répondu: "On n'en sait rien. Vont-ils rester en Ukraine en se déplaçant chez des proches dans l'ouest du pays, partir dans les pays limitrophes de l'Ukraine, ou encore rester sur place car pro-Russes ?"

Des personnes fuyant le conflit en Ukraine traversent la frontière à Przemysl, en Pologne, le 27 février 2022. Petr David Josek (AP)

Didier Leschi a rappelé que 80% des réfugiés ukrainiens en France sont des femmes et des enfants. Ceux-ci maintiennent des liens avec les maris, pères et fils restés en Ukraine pour se battre et souhaitent retourner en Ukraine. "Les retours ont commencé quand l'armée russe a quitté la région de Kiev", a-t-il précisé.

Selon les évaluations de l'Ofii, quelque 5.000 de ces réfugiés ont ainsi quitté la France. Ces estimations sont réalisées à partir des cartes de paiement pour les achats courants distribuées aux réfugiés ukrainiens et qui ne peuvent être utilisées que sur le territoire français. Lorsque ces cartes sont inactives pendant plusieurs semaines, on en déduit que les personnes ont quitté le territoire.

Official: 2,500 civilians remain in Avdiivka.



Head of the Avdiivka City Military Administration Vitalii Barabash said civilians comprise 10% of the city’s population before the full-scale invasion on Feb. 24. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 4, 2022

D'après le chef de l'administration militaire de la ville d'Avdiivka, dans l'oblast de Donestk, 10 % de la population d'avant le 24 février est restée sur place, soit 2.500 civils.Vitalii Barabash ajoute que les conditions de vie y sont "inhumaines" avec la privation d'eau, de courant et de gaz.Dans son rapport daté de mercredile commandement militaire du sud de l’Ukraine a décrit la situation sur le terrain comme étant "tendue". "Il est également fort probable que l’ennemi prépare une contre-offensive avec pour projet ultérieur d’atteindre la limite administrative de la région de Kherson."L’armée ukrainienne avance également que Moscou a "commencé à rassembler des effectifs pour attaquer en direction de Kryvy Rih". La ville sidérurgique, d'où est originaire le président, ukrainien Volodymyr Zelensky, est située à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front du sud.

Le Sénat américain a approuvé la résolution lors d'un vote à une très large majorité, avec les élus des deux partis (95 voix pour, 1 contre). "Ce vote historique est un signe important de l'engagement durable et transpartisan des Etats-Unis à l'Otan, et de la volonté de faire en sorte que notre Alliance soit prête pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain", s'est félicité le président, Joe Biden, dans un communiqué.

Son administration soutenait ardemment cette ratification censée démontrer la solidité de l'Alliance atlantique face à la Russie expansionniste.

Le président russe Vladimir "Poutine a tenté d'utiliser la guerre en Ukraine pour diviser l'Occident. Au lieu de cela, le vote d'aujourd'hui montre que l'Alliance est plus forte que jamais", a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Ce vote intervient au lendemain de la ratification des protocoles d'adhésion par le parlement français, ainsi que par l'Italie. 23 États sur les 30 nécessaires ont déjà ratifié l'adhésion. Tous les pays membres de l'Otan doivent en faire de même afin que la Finlande et la Suède puissent bénéficier de l'article 5.

L'article 5 du traité de l'Alliance de l'Atlantique nord, fondée en 1949 au début de la Guerre froide, déclenche une riposte commune en cas d'attaque contre l'un des membres.

L'adhésion à l'Otan de la Suède et de la Finlande n'est pas pour autant encore acquise. La Turquie menace de "geler" le processus, en accusant les deux pays nordiques de bienveillance envers le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés qu'Ankara considère comme des organisations terroristes.



Mercredi 3 août

Malgré les sanctions prises contre la Russie et son entrée prochaine au Conseil de sécurité de l'ONU, la Suisse "est toujours neutre", a rappelé le président, Ignazio Cassis. "Bien sûr qu'il y a en Europe un sentiment d'une unité plus forte contre cette agression (de l'Ukraine par la Russie, NDLR) qui nous a tous réveillé d'une situation de paix dont on bénéficiait depuis 70 ans", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec quelques journalistes au siège de l'ONU à New York. Mais "la Suisse est toujours neutre, la neutralité de la Suisse n'est pas en question", a-t-il assuré, rejetant notamment l'idée d'un rapprochement avec l'Otan.

"Rapprocher dans le sens d'un pas intermédiaire pour demander un jour de devenir membre, non, pour l'instant ce n'est pas une discussion politique en Suisse [...] La neutralité est assez simple: on ne prend pas part à une guerre, on n’envoie pas d'armes ou de troupes dans une guerre, et on ne donne pas son territoire pour des armes ou des troupes de parties en guerre, ni on ne participe à une alliance militaire comme l'Otan."

"Condamner la violation du droit international par cette agression militaire russe est une obligation axée sur la Constitution et qui ne lèse en rien la neutralité", a-t-il insisté.

La Suisse a repris les sanctions contre des responsables russes décidées par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine.

Pour la première fois depuis son adhésion aux Nations unies il y a 20 ans, la Suisse a été élue, en juin, pour occuper, à partir de janvier 2023, un des sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité.

Plaidant pour un "renforcement" du traité de non-prolifération des armes nucléaires, Ignazio Cassis a indiqué que son pays essaierait au sein du Conseil de sécurité de "faire le pont" entre puissances nucléaires et non nucléaires, "avec la crédibilité d'un pays neutre".



