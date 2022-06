DIRECT-Ukraine : intenses combats de rue à Severodonetsk, la situation évolue d'heure en heure

Ce qu'il faut savoir sur la situation en Ukraine ce mardi 7 juin Intenses combats de rue à Severodonetsk

Chantage au "blé" de Moscou

05H00 TU. Intenses combats de rue à Severodonetsk



"Nos héros tiennent leurs positions à Severodonetsk. D'intenses combats de rue se poursuivent", selon le président Volodymyr Zelensky.

"Dans la région de Donetsk, en plus des tirs d'artillerie, l'ennemi tire depuis des avions et des hélicoptères", selon le premier bulletin de l'état-major de l'armée ukrainienne mardi matin, confirmant que Severodonetsk reste "le coeur de cible de l'ennemi".

Sous-sol utilisé comme abri anti-bombes à Severodonetsk, dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 13 mai 2022. AP Photo/Leo Correa.



04H50 TU. Chantage au "blé" de Moscou

L'autre grande bataille, économique celle-ci, est celle des ressources en blé de la superpuissance céréalière qu'est l'Ukraine.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a ainsi accusé Moscou de "chantage" à la levée des sanctions internationales par son blocage des exportations de blé de l'Ukraine.

Il a par ailleurs jugé "crédibles" les informations selon lesquelles la Russie "vole" des tonnes de céréales, "pour les vendre à son propre profit", avec son blocus naval des ports ukrainiens, qui empêche les exportations de céréales et fait craindre des crises alimentaires notamment en Afrique.



"Il est important pour nous de nous tenir prêts à exporter nos céréales. La Russie raconte que la pénurie alimentaire incombe à l'Ukraine... C'est faux", selon le président Volodymyr Zelensky.



03H00 TU. La bataille fait rage à Severodonetsk



Cette ville-clé de l'est de l'Ukraine est soumise à un intense feu russe où le président ukrainien reconnaît une situation "difficile", tandis que Moscou met de nouveau en garde les Occidentaux en cas de livraisons d'armes de longue portée.

Les forces ukrainiennes tiennent bon à Severodonetsk, mais les Russes y sont plus nombreux et plus puissants, si bien que la situation est difficile sur le front oriental.



Volodymyr Zelensky, président ukrainien.

À revoir : Russie : Vladimir Poutine de plus en plus menaçant ?

Chargement du lecteur...



02H50 TU. Mise en garde de Moscou



A Moscou, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a à son tour mis en garde les pays occidentaux contre des livraisons à Kiev d'armes de longue portée.

"Plus les armes de longue portée que vous livrerez seront performantes, plus nous repousserons loin de notre territoire les lignes ukrainiennes", a averti Sergueï Lavrov au cours d'une conférence de presse en ligne.