DIRECT - Ukraine : Joe Biden et Vladimir Poutine s'apprêtent à donner des discours quasi-simultanés mais à l'opposé

06H54 TU. Près de 19 000 victimes recensées en Ukraine, selon l'ONU.



Il y a eu au moins 18 955 victimes civiles depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).



Le HCDH a publié le rapport citant un nombre de victimes de 7 199 tuées et 11 756 blessées, mais estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés.



Tout au long de janvier 2023, il y a eu une très forte intensité et une tendance à l'aggravation des dommages infligés aux installations médicales et éducatives, a déclaré le HCDH, avec 697 victimes sur ce mois.



Ces incidents et les pertes civiles continues sont probablement dus en grande partie au manque de discrimination de la Russie dans l'utilisation de l'artillerie et d'autres systèmes d'armes de zone.



La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'action, notamment des tirs d'artillerie lourde, des lance-roquettes multiples, des missiles et des frappes aériennes, a déclaré le HCDH, ajoutant qu'il estimait que les chiffres réels étaient considérablement plus élevés.







05H56 TU. Un tribunal russe rend son premier verdict de sabotage depuis le début de la guerre en Ukraine.



Un tribunal russe a condamné deux accusés à trois ans et demi pour avoir comploté en vue de saboter le chemin de fer dans une région frontalière de l'Ukraine, les premières condamnations pour sabotage depuis l'invasion russe, ont rapporté mardi les médias russes.



"De telles actions auraient entraîné un déraillement, des dommages aux équipements militaires et ferroviaires, des pertes parmi les militaires", a déclaré l'agence de presse russe TASS, citant une source non identifiée au tribunal de la région de Belgorod.



Ces condamnations étaient les premières fondées sur l'article 231 du code pénal russe sur le "sabotage" depuis le début de ce que la Russie appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, a indiqué l'agence de presse.



L'Ukraine et ses alliés disent que l'intervention militaire de la Russie chez son voisin, lancée le 24 février de l'année dernière, est un accaparement impérialiste des terres.



Il y a eu plusieurs incidents de sabotage contre les chemins de fer russes et d'autres installations, en particulier dans les régions frontalières de l'Ukraine, Belgorod et Bryansk, selon le ministère britannique de la Défense.



Le ministère a déclaré dans un rapport d'octobre que l'armée russe s'appuyant principalement sur le transport ferroviaire, qui traverse souvent des zones isolées, cela signifie que "le système est extrêmement difficile à sécuriser contre les menaces physiques".



05H00 TU. Bombardement de la gare de Kramatorsk: HRW accuse l'armée russe de "crime de guerre".



L'ONG Human Rights Watch (HRW) accuse l'armée russe de "crime de guerre" dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, qui a tué en avril 2022 une soixantaine de civils cherchant à fuir la région.



"Les preuves indiquent clairement que le missile qui a tué et blessé des civils à la gare de Kramatorsk a été lancé depuis le territoire contrôlé par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre apparent", écrit HRW dans cette enquête, réalisée avec l'agence d'investigations visuelles SITU Research.



L'ONG ajoute avoir identifié comme "lieu possible de lancement de l'attaque" le village de Kounié, dans la région de Kharkiv, alors sous contrôle russe.



Le 8 avril 2022 peu avant 10H30, alors que des milliers de civils se pressaient pour fuir la région menacée d'une offensive majeure des troupes russes, un missile Totchka-U équipé de bombes à sous-munitions avait frappé la gare de Kramatorsk, le principal centre d'évacuation de la région.



Soixante et une personnes avaient été tuées et plus de 160 blessées, d'après le bilan de la mairie de Kramatorsk, HRW arrivant pour sa part au chiffre d'au moins 58 civils tués.



HRW a enquêté à Kramatorsk du 14 au 24 mai 2022, interrogeant des témoins et victimes de l'attaque et analysant "plus de 200 photos et vidéos". L'ONG s'est aussi rendue à Kounié les 10 et 11 janvier, après sa libération par l'armée ukrainienne, où elle a parlé avec une quinzaine d'habitants.



Moscou a nié être à l'origine de l'attaque, accusant Kiev d'avoir tiré sur la gare pour perturber les évacuations, mais HRW dit n'avoir trouvé "aucune preuve à l'appui des affirmations russes".



"Au contraire, tout indique que les forces russes ont tiré le missile Totchka-U sur la gare de Kramatorsk", écrit l'ONG, qui dit avoir identifié "plusieurs lieux où les forces russes ont apparemment déployé des systèmes de missiles Totchka-U en Ukraine" depuis le début de la guerre.



04H46 TU. Les discours de Biden et Poutine promettent deux visions opposées du conflit.



A Varsovie et Moscou, Joe Biden et Vladimir Poutine s'apprêtent à prononcer des discours en forme de duel, promettant deux points de vue radicalement opposés sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au lendemain de la visite surprise du président américain à Kiev. Joe Biden a rencontré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, quelques jours avant le premier anniversaire du conflit.



"Un an plus tard, Kiev se tient debout. La démocratie est debout", a-t-il déclaré au palais Mariinsky, la résidence officielle du président ukrainien, avant d'entamer une tournée européenne auprès de ses alliés.



Et mardi, depuis le château royal de Varsovie, il "fera clairement savoir que les Etats-Unis continueront à soutenir l'Ukraine (...) aussi longtemps qu'il le faudra", selon le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, qui s'est adressé aux journalistes la semaine dernière. Joe Biden doit rencontrer à Varsovie le président Andrzej Duda et d'autres dirigeants polonais, qui comptent parmi les principaux soutiens européens de l'Ukraine.



Il rencontrera mercredi les dirigeants du groupe des "Neuf de Bucarest", issus de l'ancien bloc communiste ayant rejoint l'Otan, que sont la Roumanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie.



Il doit aussi s'entretenir par téléphone avec les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie, a indiqué la Maison Blanche. Le chancelier allemand Olaf Scholz est pour sa part attendu à Washington le 3 mars.



"Vous entendrez dans le discours du président des messages qui résonneront certainement auprès du peuple américain" mais aussi "auprès de nos alliés et partenaires (...) et auprès du peuple polonais", a déclaré John Kirby à propos du discours que Joe Biden tiendra à Varsovie.





02H21 TU. La Chine "très inquiète" du conflit en Ukraine, appelle à "promouvoir le dialogue".



La Chine, "très inquiète" du conflit en Ukraine, qui "s'intensifie et devient même hors de contrôle", appelle à "promouvoir le dialogue", a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang.



"Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix (...) et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune", a-t-il ajouté lors d'une conférence à Pékin.



Ces déclarations surviennent après que le gouvernement chinois a démenti lundi envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, comme l'avait affirmé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.



Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a lui estimé qu'une éventuelle livraison d'armes par la Chine à la Russie constituerait une "ligne rouge" pour l'Union européenne.



"Nous demandons aux pays concernés de cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu, de cesser de rejeter la faute sur la Chine et de cesser de faire du tapage en criant +Aujourd'hui l'Ukraine, demain Taïwan+", a lancé mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, en référence au territoire que revendique la Chine.



A quelques jours du 24 février, un an après le début de l'invasion russe, la pression occidentale s'accroît sur la Chine, qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales.



Samedi, la Chine a affirmé qu'elle allait rendre publique dans les prochains jours une proposition pour trouver "une solution politique" à la guerre en Ukraine.