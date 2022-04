Direct Ukraine : Joe Biden fait une demande d'aide de 33 milliards de dollars au Congrès après des bombardements à Kiev

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+2.

Une "opération" d'évacuation les civils terrés dans l'usine d'Azovstal assiégée par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, est "envisagée" pour vendredi 29 avril, a annoncé la présidence ukrainienne.

"Une opération destinée à sortir les civils de l'usine est envisagée pour aujourd'hui", indique la présidence dans un communiqué. Des centaines de militaires et de civils ukrainiens dont des dizaines d'enfants sont bloqués, selon Kiev, dans cette immense aciérie d'Azovstal à Marioupol, avec les derniers combattants ukrainiens de la ville.

Parallèlement à la visite d'Antonio Guterres à Kiev, les régions méridionales et orientales de l'Ukraine - où se concentrent les assauts russes - sont sous un feu nourri de bombes.

"L'ennemi intensifie son offensive. Les occupants effectuent des frappes pratiquement dans toutes les directions", avec une activité particulièrement intense dans les régions de Kharkiv et dans le Donbass, a souligné l'état-major ukrainien. Selon lui, l'armée russe tente d'empêcher le transfert de forces ukrainiennes du nord vers l'est.

Un militaire ukrainien marche au milieu des décombres d'un bâtiment fortement endommagé par de multiples bombardements russes près d'une ligne de front à Kharkiv, en Ukraine, le lundi 25 avril 2022. (AP Photo/Felipe Dana)

Selon le gouverneur de Kharkiv, Oleg Synegoubov, cinq personnes ont été tuées jeudi 28 avril dans des bombardements sur la ville et sa région. Les troupes russes, qui tentaient d'avancer depuis Izioum vers "Brazhkivka, Dovhenky et Velyka Komyshuvakha", ont subi "de lourdes pertes et ont été contraintes de battre en retraite", a-t-il assuré sur Telegram.

Dans le Donbass, à Lyman, "la situation est très difficile, toute la commune est encerclée", a indiqué Andriï Pankov, chef de la région administrative de Kramatorsk. Selon lui, près de la moitié du territoire communal est occupé par les chars et colonnes russes, venues du nord par Izioum, capturée précédemment. "On ne sait pas ce que sera la situation demain matin", redoute Oleksiï Migrine, chef des secours de la région.

A Kherson, seule ville d'importance dont les Russes aient complètement pris le contrôle depuis le début de leur invasion, l'administration locale russe a dit jeudi 28 avril vouloir introduire le rouble à la place de la hryvnia ukrainienne à partir du 1er mai. "Un acte d'annexion et une violation grave par la Russie" de la Charte de l'ONU, a dénoncé Lioudmyla Denissova.

21h36 TU. Joe Biden veut allouer 33 milliards de dollars "pour aider l'Ukraine à se défendre".

Les Etats-Unis ne peuvent se permettre de rester passifs face au conflit en Ukraine, a expliqué jeudi 28 avril Joe Biden pour justifier sa demande au Congrès d'une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour principalement livrer davantage d'aide militaire à Kiev.

Sur ce total, 20 milliards doivent aller à la fourniture d'armements, soit près de sept fois plus que les quantités pourtant impressionnantes d'armes et munitions déjà fournies à l'Ukraine depuis l'invasion russe, déclenchée le 24 février.

Kiev a déjà reçu 10 armes anti-char pour chaque blindé russe, a ainsi vanté le président américain lors de son allocution prononcée à la Maison Blanche.

Mais les Etats-Unis "n'attaquent pas" la Russie, a-t-il assuré, ils "aident l'Ukraine à se défendre" face aux "atrocités et à l'agression" russe. Le Kremlin avait plus tôt mis en garde contre des livraisons d'armes à l'Ukraine qui "menacent la sécurité" européenne.

20h41 TU. Washington ne laissera pas Moscou "intimider" l'Europe en coupant les livraisons de gaz selon Joe Biden.

Les Etats-Unis ne laisseront pas Moscou "intimider" les pays européens en menaçant de les priver de ses ressources énergétiques, a déclaré Joe Biden jeudi 28 avril, après l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie.

"Nous ne les laisserons pas utiliser leurs réserves de pétrole ou de gaz pour éviter les conséquences de leur agression" en Ukraine, a lancé le président américain. "Nous travaillons avec d'autres pays, comme la Corée, le Japon ou le Qatar, pour aider nos alliés européens menacés par ce chantage russe au gaz", a-t-il ajouté.

Joe Biden à la Maison Blanche à Washington, le jeudi 28 avril 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

"D'une certaine manière, la Russie se tire une balle dans le pied", en se privant des revenus de la vente de gaz à ces deux Etats, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken jeudi 28 avril.

Le secrétaire d'Etat a aussi mis l'accent sur les exportations accrues de gaz naturel liquéfié des Etats-Unis vers l'Europe, "afin d'aider à compenser les éventuelles pénuries", dont celles issues du "chantage" de la Russie.

20h30 TU. Les frappes russes sur Kiev lors de la visite du secrétaire général de l'ONU ont fait dix blessés selon les secours sur place.

La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes russes jeudi 28 avril au soir, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et pour la première fois depuis mi-avril, faisant au moins dix blessés selon les services de secours.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué "cinq missiles", qui ont frappé la ville "juste après la fin des discussions" avec Antonio Guterres.

"Un incendie s'est déclaré à la suite de bombardements ennemis sur un immeuble résidentiel de 25 étages dont les deux premiers étages ont été partiellement détruits", ont raconté les services de secours ukrainiens. "Selon des données préliminaires, cinq personnes ont été secourues et dix blessées", ont-ils poursuivi sur Facebook.

"Dans la soirée, l'ennemi a tiré sur Kiev. Deux frappes sur le quartier de Chevchenkovsky", avait auparavant dit le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

19h57 TU. Les bombardements russes sur Kiev visaient à "humilier l'ONU", selon Volodomyr Zelensky.

Les bombardements russes sur Kiev, en pleine visite du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, visaient à "humilier l'ONU", a estimé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, à gauche, marche aux côtés du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors d'une réunion à Kiev, Ukraine, le jeudi 28 avril 2022. (Bureau de presse de la présidence ukrainienne via AP )

"Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram.

19h48 TU. Antonio Guterres, en visite, "est en sécurité" mais "choqué", selon le porte-parole de l’ONU.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, en visite à Kiev, "est en sécurité" mais "choqué" après que la capitale ukrainienne a été touchée par des frappes russes un peu plus tôt dans la soirée, a déclaré jeudi un porte-parole de l'organisation.

"Nous sommes en sécurité", a écrit Saviano Abreu à des journalistes, précisant ensuite que "c'est une zone de guerre mais c'est choquant que cela soit arrivé à proximité de là où nous nous trouvions".