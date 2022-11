DIRECT - Ukraine : à Kiev, 350 000 foyers privés d'électricité

06h00 TU. 350 foyers sans électricité à Kiev.



La capitale ukrainienne rétablit peu à peu le courant et l'eau courante après les frappes massives menées hier par la Russie contre des infrastructures énergétiques du pays.



Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valeriy Zaluzhnyi, a indiqué sur Telegram que les forces russes avaient lancé 55 missiles de croisière, un missile air-sol, 22 missiles anti-aériens et 5 drones "contre des cibles civiles en Ukraine". Dans le sud du pays, "l'ennemi continue à miner les directions d'une possible offensive de nos troupes et à détruire des infrastructures critiques", a par ailleurs indiqué l'état-major ukrainien de la région sud.