DIRECT-Ukraine : Kiev accuse la Russie de "génocide" après la découverte de nombreux corps à Boutcha

Le président ukrainien accuse les dirigeants russes de "tortures" et de "meurtres", après la découverte de fosses communes et de centaines de corps de civils dans la région de Kiev. La nouvelle a provoqué l'indignation des Occidentaux. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres réclame une enquête indépendante. L'armée russe, elle, dément avoir tué des civils à Boutcha, et accuse l'Ukraine d'avoir fabriqué les images "à l'intention des médias occidentaux".