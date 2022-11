DIRECT - Ukraine : Kiev affirme avoir découvert quatre "sites de torture" utilisés par les Russes à Kherson

15h50 TU. Macron appelle Zelensky sur fond de "menaces" sur la centrale de Zaporijjia



Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu ce lundi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sur fond de "menaces" persistantes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, de nouveau bombardée ce week-end.



"J'étais avec le président Zelensky pour un appel urgent", a déclaré le chef de l'État français lors d'un discours à Paris à la conférence internationale de soutien à la Moldavie, victime collatérale de l'invasion russe de l'Ukraine.



Il a expliqué cet appel par "le contexte qui continue d'être très difficile", avec "les bombardements qu'a encore subi l'Ukraine, les menaces qui pèsent sur la centrale de Zaporijjia". "À chaque victoire militaire de l'Ukraine, la reconquête de la région de Kharkiv comme la reprise de Kherson, la Russie réagit par de nouveaux bombardements des infrastructures essentielles de l'Ukraine", a-t-il déploré.



Emmanuel Macron s'était entretenu dimanche avec le directeur-général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, sur la situation de la centrale de Zaporijjia, en Ukraine, que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardée.



L'Élysée avait alors précisé que le président français s'entretiendrait dans la foulée avec son homologue ukrainien.





15h30 TU. Face à l'avancée de l'hiver, les autorités ukrainiennes demandent aux populations de la région de Kherson et de Mykolaïev d'évacuer.



Les autorités ukrainiennes ont commencé à évacuer les civils des zones récemment libérées des régions du sud de Kherson et de Mykolaïv. Elles craignent que les dommages russes aux infrastructures et le manque de chaleur, d'électricité et d'eau ne soient trop importants pour que les gens puissent supporter l'hiver à venir. Les évacuations ont lieu alors que la majeure partie du pays subit des coupures d’électricité.

Vieux monsieur allumant sa cuisinière dans le village de Lyman près de Donetsk. © AP Photo/Andriy Andriyenko



Les habitants des deux régions du sud, qui ont été bombardées pendant des mois par les forces russes, ont été invités à se déplacer vers des zones plus sûres dans le centre et l'ouest du pays, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk.



Le gouvernement fournira "le transport, l'hébergement, les soins médicaux", a-t-elle déclaré.



Les évacuations surviennent plus d'une semaine après que l'Ukraine a repris la ville de Kherson, qui se trouve sur la rive ouest du Dniepr, et les zones qui l'entourent.



La libération a marqué un gain majeur sur le champ de bataille pour l'Ukraine, mais les évacuations mettent désormais en évidence les difficultés auxquelles le pays est confronté à la suite du bombardement russe de son infrastructure électrique.

Habitants de Kherson fouillant dans un tas de vêtements dans un centre de distribution à Kherson. © AP Photo/Bernat Armangue



Elles interviennent alors que les premières chutes de neige ont commencé dans le pays connu pour ses hivers très rudes.



La Russie a mis en place des lignes de défense le long de la rive orientale du Dniepr, craignant que les forces ukrainiennes ne s'enfoncent plus profondément dans la région. Dans les semaines qui ont précédé la contre-offensive réussie de l'Ukraine, elle a encouragé et aidé des dizaines de milliers d'habitants de la ville de Kherson à évacuer vers les zones tenues par la Russie.



Ce lundi, les autorités installées par la Russie dans la région de Kherson ont également exhorté les habitants à évacuer une zone sur la rive est du Dniepr que Moscou contrôle désormais. Les responsables ont cité un niveau élevé de combats militaires dans le district de Kakhovskiy alors qu'ils demandaient aux habitants de se rendre aux points d'évacuation.



Depuis que l'Ukraine a repris la ville de Kherson il y a un peu plus d'une semaine, la Russie a pilonné le réseau électrique ukrainien et d'autres infrastructures depuis les airs, provoquant des pannes généralisées et laissant des millions d'Ukrainiens sans chauffage, électricité ou eau.



Pour faire face aux pénuries d'électricité, des coupures de courant de quatre heures ou plus étaient prévues lundi dans 15 des 27 régions ukrainiennes, selon Volodymyr Kudrytsky, le chef de l'opérateur de réseau public ukrainien, Ukrenergo. Plus de 40% des installations énergétiques du pays ont été endommagées par des frappes de missiles russes ces dernières semaines.



13h02 TU. L'Allemagne va fournir à la Pologne un système de défense anti-aérien Patriot



Le gouvernement allemand a proposé à Varsovie de lui fournir un système de défense anti-aérien Patriot, après la chute meurtrière d'un missile en Pologne la semaine dernière.

"Nous avons proposé d'aider la Pologne à sécuriser son espace aérien avec nos (avions) Eurofighter et nos systèmes de défense aérienne Patriot", a déclaré la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, dans une interview au quotidien Rheinische Post.



Deux personnes ont été tuées la semaine dernière par un missile tombé sur le village polonais de Przewodow, à proximité de la frontière ukrainienne.



Varsovie et l'Otan ont indiqué que l'explosion avait probablement été causée par un missile de défense ukrainien, mais que c'était Moscou qui, in fine, était responsable du déclenchement du conflit.



L'Allemagne avait dès le lendemain proposé à la Pologne de la soutenir avec des patrouilles aériennes. "J'ai accueilli la proposition allemande avec satisfaction", a réagi lundi sur Twitter le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, à propos du système de missile sol-air Patriot de conception américaine.



Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dot. rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 21, 2022





"Lors de ma conversation téléphonique avec la partie allemande aujourd'hui, je proposerai que le système soit stationné près de la frontière avec l'Ukraine", a-t-il ajouté.



Des unités antiaériennes allemandes Patriot sont déjà déployées en Slovaquie. Berlin entend les y maintenir "jusqu'à la fin de 2023 et potentiellement même au-delà", a précisé Christine Lambrecht.



11h38 TU. L'Ukraine dit avoir découvert quatre "sites de torture" à Kherson​



Le parquet général ukrainien a annoncé avoir découvert quatre "sites de torture" utilisés par les Russes à Kherson lors de leur occupation de cette ville du sud de l'Ukraine.



Selon le parquet, "des morceaux de matraques en caoutchouc, une batte en bois, un appareil utilisé par les occupants pour électrocuter les civils, une lampe à incandescence et des balles (...) ont été saisis".



(Re)voir : Ukraine : visite surprise de Volodymyr Zelensky à Kherson libérée des Russes

"Les travaux visant à établir les lieux des chambres de torture et de détention illégaux de personnes se poursuivent", a affirmé le parquet général ukrainien, précisant vouloir également "identifier toutes les victimes".



Depuis la libération de Kherson le 11 novembre, Kiev a dénoncé à plusieurs reprises les "crimes de guerre" et les "atrocités" russes dans la région de Kherson.



Moscou n'a, à ce stade, pas réagi à ces accusations.



11h28 TU. Réunion à Paris pour aider la Moldavie, victime collatérale de la guerre en Ukraine



© TV5MONDE

La conférence internationale de soutien à la Moldavie s'est ouverte ce 21 novembre avec le double objectif d'apporter une aide d'urgence à la population pour traverser l'hiver et d'accompagner ses dirigeants pour obtenir l'adhésion à l'Union européenne.



La Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants candidat depuis fin juin à l'entrée dans l'Union Européenne, est voisine de l'Ukraine. Et elle subit de plein fouet les conséquences de la guerre, en particulier sur le plan énergétique alors que la compagnie russe Gazprom a réduit de moitié ses exportations de gaz vers Chisinau.



"Il faut aider la population à tenir", a souligné la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna auprès de journalistes, ajoutant que de l'aide matérielle et financière sera accordée ce lundi.



La "plateforme internationale de soutien à la Moldavie" a été lancée à l'initiative de l'Allemagne, de la France et de la Roumanie. Deux éditions se sont déjà déroulées, la première à Berlin en mars, la seconde à Bucarest en juillet.



Mais cette troisième réunion revêt une importance particulière avec l'arrivée de l'hiver et "le chantage au gaz russe", a résumé une source diplomatique française.

"La Russie a coupé une bonne partie du gaz qu'elle livrait habituellement à la Moldavie et, par ailleurs, les exportations d'électricité en provenance d'Ukraine ne sont plus possibles du fait des bombardements sur les infrastructures ukrainiennes", a rappelé Catherine Colonna.



De plus, la Moldavie n'a pas de capacité de stockage de gaz.

"Dans le cas de la Moldavie, il y a nécessité de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité, et toute l'aide que nous recevons est un investissement dans notre stabilité commune, non seulement en Moldavie, mais encore dans le reste de l'Europe", a déclaré le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, à son arrivée à la conférence.



Dans un entretien récent avec l'AFP, il avait évalué à 1,1 milliard d'euros le besoin de financement supplémentaire pour couvrir les surcoûts énergétiques du pays cet hiver.



10h43 TU. Exécutions présumées en Ukraine : Moscou veut "retrouver et punir" les coupables

Le Kremlin a promis de châtier les responsables de la mort d'un groupe de soldats russes en Ukraine. L'événement a été dénoncé par Moscou comme une exécution, alors que Kiev affirme que ces militaires ont été tués après une fausse reddition.

"Naturellement la Russie va rechercher elle-même ceux qui ont commis ce crime. Ils doivent être retrouvés et punis", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il a ajouté que Moscou se tournera à cette fin vers des instances internationales, "si cela peut être utile".



(Re)voir : Guerre en Ukraine : Zelensky se ravise sur le missile, les frappes russes reprennent



04h10 TU. Le chef de l'AIEA appelle à "arrêter la folie" des bombardements sur la centrale de Zaporijjia



Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dénoncé des tirs "délibérés et ciblés" contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. Rafael Grossi a appelé à "arrêter cette folie".

De "puissantes explosions" se sont produites hier, dimanche 20 novembre, dans le secteur de la centrale ukrainienne de Zaporijjia. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de l'avoir bombardée.



Le chef de l'AIEA a jugé la situation "gravissime", sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes. "La centrale est sur la ligne de front, il y a des activités militaires très difficiles à cerner, il y a des effectifs russes et des effectifs ukrainiens en opération".