DIRECT-Ukraine : Kiev annonce de nouveaux succès militaires

La ministre mexicaine de l'Économie Tatiana Clouthier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard participent à une conférence de presse à Mexico, le 12 septembre 2022. Raquel Cunha/ Piscine via AP.

Il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener. Nous sommes dans les premiers jours (de la contre-offensive, ndlr) donc je pense qu'il ne serait pas bien de prédire exactement où tout cela va nous conduire.

Antony Blinken, secrétaire d'état américain

Chargement du lecteur...

L'armée ukrainienne avait d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une avancée éclair dans la région de Kharkiv (nord-est).Dans l'est, "la libération des localités d'envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk", a proclamé l'armée ukrainienne. Et dans la région de Kherson (sud), elle a revendiqué la reconquête de 500 km2 en deux semaines, sa première estimation chiffrée de ses avancées dans le sud.Sur l'ensemble du front, l'armée ukrainienne a déclaré avoir "réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités" en 24 heures, ajoutant que "les troupes russes abandonnent leurs positions hâtivement et s'enfuient"."Les Russes maintiennent des forces très significatives en Ukraine, ainsi que des équipements et des munitions", a observé le secrétaire d'Etat, en voyage-éclair à Mexico. "Les Ukrainiens se battent pour leur patrie et pour leur avenir, pas les Russes", a-t-il souligné, ajoutant que "nous continuerons de faire ce qui est nécessaire" pour soutenir l'Ukraine."Depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6.000 km2 de territoire ukrainien dans l'Est et le Sud, et nous continuons d'avancer", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.