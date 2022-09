Direct-UKRAINE : Kiev annonce de nouvelles avancées et accuse Moscou de représailles sur le réseau électrique

Les pompiers du Service d'urgence de l'État ukrainien après une attaque à la roquette russe contre une centrale électrique à Kharkiv, en Ukraine, le 11 septembre 2022. AP Photo/Kostiantyn Liberov.

Les Occidentaux, qui ont puisé depuis six mois dans leurs arsenaux pour aider l'Ukraine à repousser les forces russes, mobilisent désormais leurs industrie de défense pour renflouer leurs stocks d'armement et continuer à soutenir Kiev.Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé la tenue prochaine d'une réunion spéciale des directeurs de l'armement du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine qui compte près de 50 pays.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche soir que son armée avait repris aux forces russes la ville stratégique d'Izioum, dans l'est de l'Ukraine, où Kiev mène une contre-offensive qui a enfoncé les lignes russes.Dans son allocution quotidienne au 200e jour du conflit, M. Zelensky a remercié les militaires ukrainiens qui "ont libéré des centaines de nos villes et villages (...) dont les plus récents sont Balakliïa, Izioum et Koupiansk".

19H20 TU. Volodymyr Zelensky parle de "coupure totale" d'électricité dans les régions de Kiev et de Donetsk



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque "une coupure totale de courant dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, une partielle dans les régions de Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Soumy", dans l'est de l'Ukraine, après des frappes russes sur des infrastructures énergétique. Selon le président ukrainien, "le but est de priver les gens de lumière et de chauffage".



