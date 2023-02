DIRECT - Ukraine : Kiev appelle l'Occident à ne pas retarder les livraisons d'armes

07h15 TU. Biden "enverra un message" à Poutine lors de son discours en Pologne.



Le président Joe Biden "enverra un message" à son homologue russe, Vladimir Poutine, lorsqu'il s'exprimera à Varsovie mardi 21 février, selon Washington.



Joe Biden doit prononcer son discours en Pologne - un allié clé des États-Unis. Le même jour, Vladimir Poutine devrait prononcer son propre discours à Moscou, trois jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe.



Joe Biden y rencontrera le président polonais, Andrzej Duda, puis mercredi 22, il rencontrera les dirigeants des Neuf de Bucarest, un groupe de membres de l'OTAN en Europe de l'Est.





06H05 TU. Des responsables de Kiev s'expriment lors la Conférence sur la sécurité.



Des soldats ukrainiens luttant pour repousser une poussée russe sur la petite ville orientale de Bakhmut ont plaidé vendredi pour plus d'armes du monde extérieur, alors que les dirigeants occidentaux se réunissaient à Munich pour évaluer la guerre qui secoue l'Europe depuis près d'un an.



"Donnez-nous plus d'équipements militaires, plus d'armes, et nous traiterons avec l'occupant russe, nous les détruirons", a déclaré Dmytro, un militaire debout dans la neige près de Bakhmut, faisant écho à un plaidoyer de son président à la conférence de Munich.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à la conférence de Munich qu'il était "évident" que l'Ukraine ne serait pas la dernière étape de l'invasion du président Vladimir Poutine et qu'il était vital que l'Occident ne retarde pas les livraisons d'armes pour aider à repousser les forces russes.



Près d'un an après le début de l'invasion, les troupes du président Vladimir Poutine intensifient leurs assauts à l'est. L'Ukraine prévoit une contre-offensive de printemps, pour laquelle elle veut des armes plus lourdes et à plus longue portée de la part de ses alliés occidentaux.





22H10 TU. Accord du FMI avec l'Ukraine ouvrant la voie à un soutien financier.



L'Ukraine va pouvoir demander un soutien financier au Fonds monétaire international (FMI), a annoncé l'institution, qui a mené un examen des politiques du pays, et précise que cela pourrait soutenir les efforts du gouvernement ukrainien en vue de l'adhésion à l'UE.



"Les services du FMI et les autorités ukrainiennes sont parvenus à un accord" qui "ouvre la voie à l'ouverture de discussions sur un programme à part entière soutenu par le FMI", a indiqué l'institution de Washington. Cet accord doit désormais être approuvé par la direction du FMI.



Il s'agissait du premier et dernier examen dans le cadre du programme de suivi (PMB), un outil d'aide aux pays pour concevoir des politiques et attirer le financement des donateurs dans des circonstances complexes.



"La performance des autorités dans le cadre du PMB a été solide", a indiqué le FMI dans son communiqué.





21H09 TU. Un premier groupe de soldats ukrainiens termine sa formation par les forces américaines.



Un premier groupe de plus de 600 soldats ukrainiens ont terminé leur formation dispensée par les Etats-Unis, comprenant des manoeuvres à grande échelle qui pourraient aider l'Ukraine dans ses opérations à venir face à la Russie, a indiqué le Pentagone.



"Cette semaine, un premier bataillon ukrainien a terminé sa formation d'armes combinées sur le (blindé d'infanterie) M2 Bradley" sur une base américaine en Allemagne, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, dans un communiqué.



Les Etats-Unis ont accepté de fournir plus de 100 véhicules Bradley -- des blindés d'infanterie armés de canons de 25 mm ainsi que d'un lanceur de missile antichar -- à l'Ukraine, qui devrait lancer une contre-offensive contre les troupes russes au cours des prochains mois.



"Environ 635 Ukrainiens ont achevé les quelque cinq semaines d'instruction, qui comprenaient des tâches de base pour un soldat comme l'adresse au tir, mais aussi une formation médicale", a affirmé le général Ryder.



Un bataillon mécanisé et un bataillon d'artillerie ont commencé leur formation il y a deux semaines, et deux autres bataillons devraient commencer la leur la semaine prochaine.



Les Etats-Unis, qui ont déjà formé des soldats ukrainiens sur l'utilisation des différentes armes promises à Kiev, ont annoncé l'élargissement de leur programme de formation à la fin de l'an passé.





20H16 TU. Macron se livre à une attaque en règle contre la Russie.



Le président français Emmanuel Macron s'est livré à un réquisitoire contre la Russie, martelant que son "agression" en Ukraine devait "échouer" et accusant Vladimir Poutine d'avoir privé son pays de "l'autorité" qu'il avait promis de lui rendre après la chute de l'URSS.



La Russie porte "l'entière responsabilité des effets calamiteux" de la guerre en Ukraine, a-t-il lancé lors de la conférence sur la Sécurité de Munich, à une semaine du premier anniversaire du déclenchement du conflit.



"La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer, parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force, parce que sinon c'est toute la sécurité européenne et plus généralement la stabilité mondiale qui serait mise en cause", a-t-il asséné.



Emmanuel Macron a ensuite égrainé les "échecs" selon lui de Vladimir Poutine depuis un an, "sur le terrain" militaire, en poussant l'Ukraine vers l'UE et l'Otan et vis à vis de l'opinion russe.



"L'hypothèse de base, c’était que cette agression serait rapide, que l'Ukraine ne résisterait pas et que c'était une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines", a-t-il rappelé.



Le résultat de l'offensive russe, "c'est la consolidation de l'Ukraine et de sa force" et la décision de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'Otan, dont la Russie n'a cessé de dénoncer l'installation à ses frontières, a-t-il dit.



"L'échec sans doute le plus troublant, c'est aujourd'hui celui du Président Poutine à rendre à la Russie ce qu'il lui a promis, c'est son autorité dans le monde", a-t-il ajouté, pointant un produit intérieur brut russe "médiocre" et une démographie "déclinante".



"Si vous voulez consolider votre avenir, il vous faut quelques rêves fous. Soit vous rêvez de croissance et d'innovation, d'une nouvelle Europe basée sur la paix, l'éducation, soit vous ravivez le vieux rêve impérial basé sur l'hégémonie et l'agression", a-t-il lancé.



Il a aussi accusé la Russie d'être une "puissance de déséquilibre et de désordre" pas seulement dans l'ex-espace soviétique mais aussi au Proche-Orient et en Afrique, "par le truchement" des mercenaires du groupe Wagner.



Il a toutefois aussi réaffirmé que la sécurité de l'Europe ne pouvait être pensée sans y associer la Russie.



"Il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe, mais de manière lucide, sans aucune complaisance", a-t-il souligné.



18H15 TU. Auchan "dément catégoriquement" les accusations d'avoir contribué à l'effort de guerre russe.



Auchan Retail, qui chapeaute l'activité de distribution du groupe de distribution, a "catégoriquement" démenti dans un communiqué les accusations d'avoir contribué à l'effort de guerre russe en Ukraine, en réaction à une enquête du Monde publiée vendredi 17 février



Selon des documents obtenus par le quotidien français, le site d'investigation The Insider et l'ONG Bellingcat, une collecte de produits destinés à l'armée de Vladimir Poutine a été organisée au sein de la filiale locale d'Auchan en Russie en mars 2022.



"Auchan Retail dément catégoriquement les faits relatés par cette enquête et leur interprétation", selon le groupe.



Ces allégations "ne sont nullement corroborées par la réalité de (nos) recherches internes qui confirment, elles, le strict respect des réglementations en vigueur", s'offusque Auchan Retail.



Ce dernier "réaffirme donc que ses magasins restés ouverts en Russie le sont pour permettre à la population russe (comme c'est le cas par ailleurs en Ukraine pour la population ukrainienne) de se nourrir et qu’ils n’apportent aucune aide volontaire et active à un quelconque approvisionnement d'autres catégories de consommateurs que la population civile russe", a-t-il encore justifié.



Le distributeur français a poursuivi son activité en Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine, contrairement à de nombreux autres groupes.



Vendredi, Kiev l'a accusé d'être "une arme à part entière de l'agression russe", selon un tweet du chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, qui a déclaré vouloir "en discuter" avec son homologue française Catherine Colonna.